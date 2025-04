Linkedin lanza su espacio para creadores

Durante mucho tiempo, Linkedin fue esa red a la que ibas solo cuando necesitabas algo: actualizar el CV, buscar trabajo o aceptar contactos que no conocías demasiado. Pero en los últimos años ha cambiado. Ha pasado de ser una plataforma estática a convertirse en un espacio donde se genera conversación, se comparte conocimiento y se construye reputación profesional. Linkedin no solo refleja tu experiencia: la amplifica.

Ese cambio de enfoque ha traído nuevas oportunidades, pero también nuevos retos. Porque estar en Linkedin ya no basta. Hay que saber comunicar. Y no todo el mundo tiene claro por dónde empezar. Por eso ahora la propia plataforma ha lanzado Create on Linkedin, un sitio pensado para ayudarte a crear contenido con intención y estrategia. No es un curso ni un blog, sino una guía clara y ordenada para quienes quieren mejorar su forma de compartir.

En este nuevo espacio encontrarás lo esencial: qué tipo de contenido puedes publicar, cómo hacerlo, con qué herramientas cuentas y qué buenas prácticas funcionan realmente. Desde cómo escribir un post que enganche hasta cómo lanzar tu propia newsletter o crear vídeos con impacto. También te explica cómo aspirar a ser Linkedin Top Voice o cómo aprovechar los eventos en directo si tu mensaje tiene potencial para llegar más lejos.

Linkedin parte de la base de que si tienes experiencia, una voz y algo que contar, ya tienes lo necesario para empezar. El foco no está en la fama, sino en la utilidad. Por eso ofrecen ejemplos reales, plantillas, ideas visuales y acceso directo a herramientas como los boletines o las colaboraciones entre perfiles. Todo está orientado a que comuniques desde tu experiencia, no desde la perfección.

No hace falta que seas experto en marketing, ni que publiques cada día. Solo necesitas una idea, una voz y ganas de compartir. Porque Linkedin ya no es una red de CVs. Es una red de conversaciones que te pueden llevar muy lejos.