Podemos empezar a escribir una historia, sea la que sea, únicamente pensando en ella. Para ello se precisa desearlo, y escribir para plasmar ideas. Cojo un bolígrafo para probarlo. De repente, me encuentro ante una hoja en blanco. Mi mente me lleva a escribir. A deslizar el trazado de mi escritura gráfica sobre ese papel. Igual no sé muy bien qué contar, el tema es que me aparece un impulso interior, un deseo, que me dice escribe, escribe y escribe. Así, sucede esto, este acto reflexivo que es la escritura. No cuento nada, solo escribo. La reflexión se unirá a la creatividad. Ideas que revolotean, como si de bailarinas se tratase. Ello me produce calma, placer al contemplar como mi mano sujeta ese bolígrafo, va rápida y veloz con el objetivo simple de expresar algo, comunicar. No me preocupo en este momento en la construcción de las frases. Uno las palabras, una tras otra.

Lo más importante es expresar ideas, narrar algo. Si decido expresar mis sentimientos, ello puede ser incluso terapéutico por sí mismo. Se conoce como fenómeno catártico y liberador tras la palabra emitida. Generando alivio. Escribir a mano permite mejorar la memoria, ordenar el pensamiento, contribuir positivamente al aprendizaje. Se conectan neuronas y se emite el impulso de realizar esa tarea fina que es escribir a mano, tarea olvidada. Intente escribir a mano pues ayuda a la mejor comprensión de aquello que se escribe. Hoy día se teclea más y se escribe menos. Así sucede en las aulas universitarias donde profesores y alumnado está conectado a sus ordenadores. Sin embargo, el hecho de escribir a mano fija mejor la información en nuestro cerebro. El Laboratorio de Neurociencia del Desarrollo del Departamento de Psicología de la Universidad de Noruega ha publicado un estudio 26 de enero de 2024, donde se expone el efecto de escribir a mano en el cerebro de 36 jóvenes adultos. Los resultados apuntan a que «siempre que se incluyen movimientos de escritura a mano como estrategia de aprendizaje, el cerebro se estimula más, lo que resulta en la formación de una red neuronal con una conectividad más compleja» –citado theobjective.com (2024-02-18). El hecho de escribir a mano no es solamente que la información se interioriza más o menos, sino que el cerebro actúa de manera distinta, realiza movimientos más intrincados que los producidos en el cerebro cuando se utiliza el teclado. Se procesa mejor la información al escribir a mano. Cambiamos atención por rapidez. El trabajo se realiza en menos tiempo si tecleamos, pero la asimilación de información es menor. Para finalizar a modo de reflexión, ¿podría el Chat GPT sustituir a este inmenso placer de pensar por uno mismo, y así escribir y plasmar ideas y sentimientos? Recobremos el placer de la escritura creativa a mano para poder expresarnos como humanos.