¿Cuándo se van a frenar las caídas de las bolsas?

Llegó el esperado 2 de abril, según Donald Trump, el que tenía que ser «Día de la Liberación de los Estados Unidos». «Pues vaya liberación», pensarán hoy en día los propietarios de empresas, consumidores e inversores a los que de repente los números les dejan de cuadrar. Vayamos por partes: los aranceles los pagan las empresas y consumidores norteamericanos, no la empresa exportadora. Por lo tanto, y por eso las bolsas americanas ya venían anticipando fuertes caídas este 2025, ellos son los primeros perjudicados. Pero es algo global, eso es cierto: las empresas que exportan, o tendrán que bajar los precios o, si no pueden, tal vez tendrán que dejar de vender a Estados Unidos. Viendo esto es normal el miedo que viven los mercados: realmente no sabemos el impacto que tendrá en las empresas.

¿Qué parte de producción se seguirá importando?, ¿qué parte se empezará a producir dentro de cada país?, ¿cómo subirán los precios al producir internamente más caro?, ¿qué pasará con los países emergentes que vivían de estas fabricaciones? Evidentemente, todas las partes del comercio internacional están condenadas a entenderse. Y Trump es una de las partes más interesadas porque el primer impacto y el más dañino será en su propia economía. A pesar de su soberbia al hablar del tema, es imposible que no sea conscientes del riesgo. Por ejemplo, está hundiendo a las empresas relacionadas con la Inteligencia Artificial cuando es una punta de lanza de sus políticas económicas. De hecho, al poco tiempo de tomar posesión anunció el programa Stargate que implica, entre varias empresas, 500.000 millones de euros de inversión.

Va a sacrificar esta carrera por liderar el mundo de la IA? Parece difícil. Por no hablar de cuestiones políticas: en noviembre del año que viene hay elecciones legislativas en las que se juega mantener mayoría en Congreso y Senado. Ganará las elecciones si ha metido a los EEUU en una crisis económica? Parece difícil. De hecho, la última noticia, al menos en el momento de escribir este artículo es la pausa durante 90 días de la implementación de los aranceles. Eso sí, con una excepción: a China se los incrementan tras las represalias del gigante asiático, fruto de las represalias americanas a las represalias chinas. Quedará todo esto en un recrudecimiento de la Guerra Comercial China-EEUU. Las cotizaciones de las bolsas se desplomaron desde ese «fatídico Día de la Liberación» hasta el momento del anuncio de la pausa anunciada por Trump, para recuperar parte de lo perdido solo segundos después de ese anuncio. Estos movimientos se han repetido a lo largo de la historia y en los últimos 10 años tenemos dos muy claros: el Brexit y la COVID. Parecía que se acababa el mundo y que las bolsas no pararían de caer, sin embargo, las recuperaciones fueron rápidas y quién tuviera una visión a largo plazo y supiera diversificar se vio muy beneficiado. ¿Se repetirá con los aranceles? Esperemos que sí, de hecho a la primera buena noticia el mercado se ha disparado, pero seguro hay que estar muy atentos porque esta guerra comercial, más dura o más suave, no ha acabado. Eso, seguro.