¿Aranceles? No, gracias

Siempre hay algún político que nos mueve la silla y nos echamos a temblar. Ahora es Trump. Mañana será otro. ¿Debemos entrar en pánico cada vez que Washington o Berlín estornudan? Que las políticas arancelarias de Trump puedan frenar el turismo europeo es un riesgo… claro. Tal vez el verdadero riesgo no esté fuera, sino que sea nuestra falta de reflejos. No te confundas: el Govern prevé que el PIB balear crezca un 2,7% en 2025, tras un sólido 4% en 2024. Buena noticia, sí. Impulsada, cómo no, por el turismo.

¿El problema? Que esa clara bonanza debe analizarse con atención. Me sorprende que solo el 2,71% del empleo en Balears sea tecnológico, cuando la media española es del 6,83%. Está claro que somos sol, playa y fiesta, pero tenemos poca innovación y dejamos que sean otros los que inventen.

Yo me quedo con otro dato: el BBVA Research ya anticipa una desaceleración seria. El PIB podría crecer en 2025, pero desplomarse al 1,6% en 2026, en gran parte porque no tenemos más margen para seguir exprimiendo el turismo en temporada alta. ¿Hacen falta más datos para entender que hay que moverse? No perdamos el tiempo hablando de cambios de «modelo económico», vamos porque eso no depende de ti ni de mí.

Lo que sí depende de ti es cómo vas a reaccionar desde tu propio tu negocio. Cómo te vas a defender si vienen las vacas flacas. ¿Tienes una base de clientes diversificada o sigues apostando por el mismo tipo de turista? ¿Puedes seducir a otro tipo de cliente si te falla «el de siempre»? ¿Sabes vender algo más que una habitación o un menú? ¿Tienes algo único que te haga diferente?

Creo que el turista de este verano mirará cada euro dos veces. Si le ofrecemos «lo de siempre», seguro que buscará algo más barato en otro lado. El verdadero empresario no espera a que mejore el viento. Cambia las velas. Hoy. Así que, mientras otros lloriquean por los aranceles de Trump, por la caída de las bolsas, porque los lunes es un mal día para salir a vender… pregúntate esto: ¿Qué puedo hacer hoy para que mi negocio no dependa de un loco que ni siquiera sabe dónde están en el mapa nuestras islas?