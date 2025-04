Lourdes Vázquez: «La arquitectura del paisaje mejora la calidad de vida»

Lourdes Vázquez, ingeniera y arquitecta del paisaje y directora del estudio Jardins Tramuntana, propiedad de Joan Nadal, es una apasionada de su trabajo. Defiende convencida las múltiples bondades de una buena arquitectura del paisaje.

¿Cuál es el objetivo de un proyecto de arquitectura del paisaje enfocado en el Real Estate?

La arquitectura del paisaje enfocado al Real Estate ha evolucionado para ser mucho más que un complemento estético. Hoy en día, se trata de una pieza fundamental de la experiencia residencial, que combina sostenibilidad, tecnología, arte y un enfoque integral en el bienestar. Los usuarios demandan espacios exteriores que no solo embellezcan sus propiedades, sino que también enriquezcan su calidad de vida y reflejen su estilo personal. Además, está comprobado que un diseño paisajístico bien ejecutado puede incrementar el valor de una propiedad entre un 10% y un 20%, al hacerla más atractiva para compradores e inversionistas.

Jardins Tramuntana lleva más de 30 años en el mundo de la arquitectura paisajista mediterránea. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de todos estos años?

A lo largo de las últimas décadas, el sector residencial de lujo ha experimentado una evolución significativa en su enfoque hacia la arquitectura del paisaje, adaptándose a las tendencias globales, las exigencias de la sostenibilidad y el deseo creciente de integración entre naturaleza y arquitectura. Hoy en día, la arquitectura del paisaje mejora la calidad de vida. En este ámbito no solo se limita a embellecer los espacios exteriores, sino que se ha convertido en un elemento clave para mejorar la calidad de vida de los residentes, reflejar su estilo personal y aportar valor a la propiedad. Las residencias de lujo ahora demandan jardines que no solo sean visualmente impactantes, sino que también ofrezcan zonas de entretenimiento, relajación y bienestar. Esta evolución responde a una creciente necesidad de reconectar con la naturaleza en un entorno privado, especialmente en un contexto en el que las dinámicas de vida urbana y el trabajo remoto han ganado protagonismo. Además, el sector residencial de lujo ha incorporado el arte como un componente clave de la arquitectura del paisaje. Las esculturas, fuentes y elementos decorativos se integran en el diseño de jardines, convirtiéndolos en espacios no solo funcionales, sino también artísticos. La interacción con el agua, los jardines temáticos y las composiciones únicas ofrecen una dimensión de exclusividad y personalización que busca hacer de cada espacio una obra de arte viviente.

¿Qué relación hay entre la calidad de vida con la arquitectura paisajista? Jardins Tramuntana crea espacios que transmiten experiencias y sensaciones, ¿cómo transmite el diseño de un área exterior biofilia y calidad de vida?

El concepto de lujo en el paisajismo está evolucionando, especialmente cuando lo observamos desde la perspectiva de la biofilia. En lugar de ser un símbolo de ostentación, el verdadero lujo se redefine como la capacidad de crear entornos exteriores que nos reconecten con la naturaleza, mejorando nuestro bienestar físico y emocional. El lujo biofílico se basa en el diseño de paisajes que favorecen una conexión directa con la naturaleza.

¿Cómo es el nuevo enfoque de la arquitectura del paisaje en el que se incluye la innovación, la sostenibilidad y la tecnología?

A medida que el mundo evoluciona y las expectativas de los clientes cambian, la forma en que concebimos y diseñamos nuestros espacios exteriores también debe adaptarse y reinventarse. La innovación en el paisajismo no solo se trata de añadir elementos estéticos; se trata de crear experiencias únicas que conecten a los residentes con su entorno y mejoren su calidad de vida. En este contexto, la personalización se ha convertido en una de las tendencias más significativas.

¿Qué importancia tiene el mantenimiento en un proyecto de arquitectura paisajista?

El mantenimiento en un proyecto de arquitectura paisajista es fundamental para preservar su diseño, funcionalidad y belleza a lo largo del tiempo. Un espacio bien planificado puede perder su armonía si no se cuida adecuadamente, ya que la vegetación crece, cambia y responde a factores ambientales. Mantener en buen estado las plantas, los suelos y las estructuras garantiza que el paisaje conserve la estética y el equilibrio con los que fue concebido.

La arquitectura de un paisaje ha de estar íntimamente ligada a la tierra. Y vivir en Mallorca ha de condicionar todos los proyectos. ¿Cuáles son los elementos que más se utilizan en la Isla?

La arquitectura del paisaje en Mallorca está profundamente influenciada por su entorno natural, su clima mediterráneo y sus tradiciones arquitectónicas y artesanales reflejando un fuerte vínculo con la identidad de la Isla. Uno de los elementos más característicos es la piedra de marés y la piedra en seco que no solo configuran el paisaje, sino que también representan el saber hacer de los maestros artesanos que han trabajado estas técnicas durante generaciones los bancales y terrazas agrícolas especialmente en la Serra de Tramuntana. La vegetación autóctona con especies como olivos, almendros, pinos, romero, lavanda y lentisco conecta con la tradición agrícola de la Isla.