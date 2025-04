Hans Lenz: «Palma es uno de los lugares más atractivos de Europa»

Hans Lenz, director Engel & Völkers Mallorca Suroeste, es consciente de las dificultades de los residentes para conseguir una vivienda, asegura que es prioritario encontrar soluciones, explica que el Govern ha iniciado el camino correcto y recuerda que hay demasiadas viviendas alquiladas de forma ilegal que deberían estar en el mercado.

¿Cómo ha evolucionado Engel & Völkers desde su fundación en el año 1977 en Alemania?

Engel & Völkers es una empresa líder a nivel mundial. Actualmente la marca dispone de más de 1.000 tiendas inmobiliarias en 35 países. Mallorca fue el primer destino internacional de Engel & Völkers hace ahora 35 años. El arraigo en Balears es enorme, con más de 200 profesionales, 23 oficinas de residencial, más una destinada a inmuebles comerciales.

¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario en Mallorca?

En breve saldrá a la luz el Informe de Mercado de E&V para Balears. El resumen básico es que Balears se caracteriza por ser un mercado de alta resiliencia, con mucha estabilidad y a la vez un reto enorme para conciliar aspectos que otros lugares tarde o temprano van a sufrir. Somos plenamente conscientes que el residente es quien merece y debe ser atendido con prioridad absoluta.

¿Cómo puede solventarse o paliarse el problema de la escasez de vivienda en Mallorca?

En Balears estamos generando fórmulas que se podrán aplicar en otras lugares. Como ejemplo podemos nombrar los regímenes de vivienda asequible para residentes (VPL), los planes de ‘Lloguer Segur’ destinado a residentes y las nuevas medidas dirigidas siempre a fomentar soluciones habitacionales a los que residimos en Balears desde hace un mínimo de cinco años.

¿Está falto también el mercado de lujo de viviendas?

Lo que no podemos hacer es caer en los errores de falta de planificación y anticipación de los últimos veinte años. Eso ha castigado de manera desproporcionada la posibilidad de crear vivienda asequible. El mercado premium tiene un coste de adquisición, producción y como no, también fiscal, que limita mucho el mercado de posibles compradores. Balears es, a nivel de precios, la zona más exclusiva de España cuando hablamos de vivienda de lujo. No obstante, sería un error pensar que estos dos mercados están intrínsecamente ligados. Siempre existe un cierto efecto arrastre, pero la falta de vivienda asequible es mucho más un error de previsión que lleva décadas acumulándose que otra cosa.

¿Hacen falta más viviendas de alto standing?

¡Ojalá que por cada vivienda de alto standing se pudieran ejecutar diez a precio asequible para residentes! Desde hace demasiado tiempo las limitaciones que sufrimos y la mala gestión que ha habido hacen que esto no sea posible. Por eso necesitamos contundencia y determinación para que el mix de vivienda de precio alto y precio asequible se incline mucho más a favor de lo que realmente necesitamos.

¿Cuáles son las zonas más demandadas de Mallorca por el mercado de lujo?

Así como la demanda no ha variado, tampoco han cambiado sustancialmente las zonas más demandadas. El mercado de lujo se concentra en las zonas de costa, barrios destacados de la ciudad de Palma y en algunos espacios naturales singulares que ofrecen las islas.

¿Es Palma también un polo de atracción para el comprado extranjero?

Palma es una extraordinaria capital mediterránea en continuo desarrollo. Es uno de los lugares más atractivos de Europa para vivir y desarrollar un negocio.

¿Bajará el precio de la vivienda?

Si somos capaces de meter la cantidad necesaria de vivienda asequible en el mix veremos cómo los precios no seguirán subiendo tanto.

¿Es el alquiler vacacional el causante de la falta de vivienda para los residentes en las islas?

Sí. Sobre todo si no se ha sido capaz de inspeccionar y multar a los infractores. Es pavoroso que haya imperado la impunidad durante tanto tiempo. Hay miles de viviendas alquiladas de forma ilegal y es de la mayor urgencia que vuelvan al mercado residencial. Los más castigados, sin duda alguna, son los residentes.

Existe la sospecha de que muchos propietarios extranjeros alquilan la vivienda que tienen en Mallorca en su país de origen. Son los turistas que aseguran que se alojan en casa de familiares o amigos.

Este es otro enorme melón que tan solo recientemente se ha cifrado. Se calcula que 2,5 millones de estancias en las islas son en «casas de amigos». Tan solo un eficiente control e intercambio de información entre administraciones y estados facilitará la tarea de poner coto a los alquileres vacacionales no declarados.

¿Pueden verse ya algunos síntomas que apuntan a una nueva burbuja inmobiliaria?

Una burbuja inmobiliaria es otra cosa. La vivimos cuando nos endeudábamos al 110% y no había freno entre sector inmobiliario y banca. Hoy los cortafuegos son importantes y hemos sido testigos recientes como el aumento de los tipos de interés y la inflación no han tumbado el mercado inmobiliario español, cuando en países como Alemania ha sido arrasado. Quiero destacar también la importancia de la ley aprobada que ordena la actividad del agente inmobiliario en Balears. Aunque el registro sea voluntario el consumidor debe ser consciente que trabajando con un agente con identificación ROAIIB (Registro Oficial Agentes Inmobiliarios de les Illes Balears) es una garantía muy importante. Trabajamos fuertemente a favor de la profesionalización y rigurosidad en el sector, que consideramos de interés general, pero es también vital que el ciudadano de nuestras islas tenga la información necesaria.