El Mallorca Real Estate Summit, una cita con el lujo

El sector inmobiliario analizado desde todos los puntos de vista. Desde la falta de suelo urbanizable hasta la financiación, fueron algunos de los temas que se trataron el pasado jueves en la cuarta edición del Mallorca Real Estate Summit. Un año más, el espacio de debate dedicado al sector inmobiliario de lujo, se celebró en el Castillo Hotel Son Vida de Palma y acogió a varios expertos, tanto nacionales como de Balears, del sector inmobiliario y de la construcción. La jornada, organizada por Borbalán, LLAD y El Económico, contó con el patrocinio principal de CaixaBank, KPMG, Engel & Völkers y Terraza Balear. Además, dispuso de partners como Almacenes Femenías, Ajuntament de Palma, Castillo Hotel Son Vida, Construye Capital, Domus Vivendi, Estel, Industrias Mairata, TQ Eurocredit, Grupo Tecnitasa, Miele, Jardins Tramuntana y Mallorca Design District. Finalmente, Audi Center Palma fue el mobility partner del evento.

A lo largo de la mañana, los asistentes pudieron escuchar a diversos especialistas y responsables del sector urbanístico, inmobiliario y financiero, que compartieron una diversidad de opiniones y vivencias. El tema de la falta de vivienda no pasó desapercibido, al igual de la incertidumbre a nivel geopolítico y económico por la llegada de Trump. El Mallorca Real Estate Summit puso el punto y final a mediodía con la intervención de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que destacó que la vivienda es el principal problema de Balears. El acto finalizó con un finger food en la terraza del Castillo Hotel Son Vida, desde la que se pudo apreciar toda la ciudad de Palma y su bahía.

PONENCIAS. El Mallorca Real Estate Summit empezó con la acogida de Paula Serra, directora general de audiovisuales del Grup Serra y editora de El Económico, que presentó la conversación entre Nekane Domblás, periodista de Ultima Hora, y Jaime Martínez, alcalde de Palma, que expuso las medidas que están implementando de un plan de choque que se basa en tres conceptos para poder solventar el problema de la vivienda en la ciudad. Son «la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y la promoción real de la vivienda». Martínez insistió en «desatascar la vivienda social», además apeló a «todos los agentes que conforman el proceso para la construcción de viviendas y ponerlas en el mercado tienen que poner de su parte, tanto el sector privado como el público».

Dentro del plan de choque que explicó el alcalde se encuentra conseguir 2.000 viviendas en suelo municipal, de las cuales hace una semana se licitaron 300 para su construcción. Martínez también instó a los hoteleros a ser promotores de viviendas, «en Platja de Palma vamos a presentar un nuevo plan de acción donde debemos ver de qué manera podemos incorporar vivienda al mercado. El sector hotelero se tiene que comprometer más, no solo para reclamar viviendas para sus empleados, sino formar parte como agente para construirla», sentenció.

Judit Montoriol, economista principal de CaixaBank Research, cogió el testigo para hablar sobre el panorama económico para 2025. En primer ligar, expuso la incertidumbre de la geopolítica global provocada por la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y del conflicto entre Israel y Palestina y las negociaciones entre Ucrania y Rusia y el nuevo papel de la defensa europea. «El contexto global realmente es muy incierto, por lo que dificulta la tarea de ver por dónde vamos, aunque partimos de un 2024 que es relativamente positivo con crecimientos robustos y un descenso de la inflación», explicó Montoriol. También hizo referencia al impacto de los aranceles que ha establecido Trump a China, en cambio en Europa «hay unas perspectivas de crecimiento muy limitadas que no llega ni al 1%, pero no hemos incorporado el estímulo fiscal que se está aprobando en Alemania por las elecciones anticipadas que se celebraron y que dieron la victoria al CDU». Sin embargo, España «resiste al impacto y destaca a nivel global». No obstante, para los próximos meses, la economista admitió que «aunque los tipos están más altos de lo que se esperaba, habrá dos e incluso tres bajadas de tipos, si el crecimiento se ve más resentido, para este año por lo que el Banco Central Europeo lo mantendría en el 2%».

El Castillo Hotel Son Vida acogió la jornada.

El responsable de Real Estate de KPMG en España, Carlos Bardavío, expuso las tendencias en inversión inmobiliaria. Bardavío confesó que ahora la demanda de sus clientes son «fondos de inversión socimis, family office, gestoras y grandes fondos, que piden invertir en el sector hotelero, puesto que los clientes ven que España es un país que tiene las mejores cadenas del mundo». Añadía que «si restringimos de cierta manera los apartamentos turísticos, el hotelero todavía irá a más». No obstante, Bardavío concluyó con que «el sector hotelero es un mercado que en Balears funciona solo, pero hay que apostar por la reconversión».

El primer panel de la jornada, titulado ‘Estrategias para adaptarse con éxito a las nuevas tendencias’, lo protagonizaron el conseller de Habitatge del Govern, José Luis Mateo; la gerente de la Asociación de Constructores de Balears, Sandra Verger; el presidente de Abini, Daniel Arenas, y el director ejecutivo de negocio promotor en CaixaBank, Daniel Caballero, y que moderó el managing director de Engel & Völkjers, Hans Lenz. El conseller empezó su intervención defendiendo la necesidad de crear vivienda asequible, «tenemos planificadas cerca de 5.000 viviendas, el proyecto que tenemos ahora sobre la mesa debería constituir un antes y un después y si este decreto no se aprueba en el Parlament será una irresponsabilidad». Por su parte, Arenas afirmó que el perfil del cliente ha cambiado «ahora no buscan una casa de vacaciones, sino una residencia, para venir a vivir aquí. El modelo de casa que buscan también ha cambiado y quieren proximidad, la mayoría cerca de Palma o de colegios internacionales, puesto que suelen formar a su familia». Verger explicó que los costes de la construcción han aumentado «los costes de los materiales se han incrementado un 32%». Finalmente, Caballero informó del cambio demográfico, «en Balears todavía no se está viendo, pero en zonas como la Costa del Sol, en la Costa Brava o en Alicante se está viendo un gran número de compradores procedentes de Ucrania, Rusia y Polonia».

La jornada continuó con una conversación entre Paula Serra y el arquitecto y CEO de L35 Architects, Tristán López-Chicheri que conversaron sobre algunos de los proyectos que ha elaborado la firma, que ya suman en su porfolio más de mil. También pidió una modificación en la ley del suelo «tendríamos que cambiar el proceso de iniciativa urbanística. En muchos países la administración empieza en el suelo privado y se controla por parte de la administración, con lo cual responde de las necesidades del mercado». López-Chicheri expuso que está participando en el Plan General de Madrid para el año 2050.

Al finalizar la conversación dio paso a un coffee break para continuar la jornada con Antonio Pan de Soraluce, socio fundador de Blasson, que anunció que el hotel Mandarín Oriental Punta Negra abrirá sus puertas en febrero de 2026, «teníamos previsto abrir este verano en un 60% pero hemos tenido algunas limitaciones y por ello hemos decidido retrasarlo y hacerlo bien». Pan de Soraluce afirmó que «las branded residences han llegado para quedarse, puesto que es un servicio que combina las residencias privadas con aquellos servicios que ofrecen los hoteles». La firma ya tiene proyectos en Extremadura y en Marbella y no descartan seguir su camino en Mallorca.

El segundo panel de la jornada fue sobre ‘Financiación tradicional y alternativa. Asesoramiento inmobiliario y legal’. El consejero de estrategia y desarrollo de negocio del Grupo Tecnitasa, Pedro Soria, fue el encargado de conducir el debate en el que participaron el director general de TQ Eurocredit, Bernat Martínez; el managing director de Ahler Group, Christian Ahler; el director de centro de empresas de negocio inmobiliario de CaixaBank, Omar García, y el socio responsable de KPMG abogados y socio responsable de Turismo de KPMG España, Fernando Martínez. García afirmó que «el banco tiene apetito de inversión inmobiliaria. Además, CaixaBank tiene un compromiso especial para dar viabilidad y para poner suelo para vivienda en el mercado y lo que sea para poder solucionar la crisis habitacional en las Islas». Sin embargo, Bernat Martínez sentenció que «la financiación alternativa ha venido y lo ha hecho para quedarse. Al final la financiación está para aportar valor a los clientes». Ahler se lamentó por el tiempo de las licencias «tardan mucho, al igual que el final de obra. Es una pena porque cuando haces una obra nueva el cliente entra medio año más tarde, y al final ya no es una obra nueva». Fernando Martínez siguió con la idea de Ahler y afirmó que «el gran problema que tiene la vivienda de lujo es acceder al suelo que no está financiado. Es muy complicado dar el salto de ese cliente que ha puesto su inicial a una financiación alternativa tradicional».

El CEO de Gunni & Trentino, José Manuel Moreno, conversó con el CEO de Borbalán, Bernat Vidal, sobre ‘Interiorismo: exclusividad, personalización y visión global’ y contó cómo su padre impulsó Gunni en 1970, que empezó siendo una pequeña empresa de cocinas a tener en la actualidad un gran catálogo de productos y servicio de interiorismo de alta gama. En 2008 se juntó con Trentino y, ahora, tienen presencia en Balears gracias a su unión con Terraza Balear. Moreno afirmó que «Balears es nuestro primer mercado consumidor de productos de lujo», y añadió que «el concepto del lujo en Mallorca es silencioso, opuesto al ostentoso, y conecta más con la naturaleza».

‘Renovación de propiedades históricas. Retos y valoraciones’ fue la temática del tercer panel que protagonizaron Tomeu Simonet, CEO de Vivendes Santacilia; Francisco Vila, CEO de Grupo Arabella; Luis Díaz, delegado en Balears y responsable del segmento residencial de lujo del Grupo Tecnitasa, y Jaime Oliver, arquitecto OLHAB y que moderó Pep Verger, director de El Económico. Simonet hizo referencia a la dificultad de encontrar mano de obra cualificada para trabajos especializados, «es muy complicado encontrar a personal para obras que son construcciones antiguas y que refieren una especialización. Nosotros hemos tenido que contratar a varias empresas para intentar acabar edificios en tiempo y esto también ha encarecido el precio». La incertidumbre de la normativa fue otro de los temas que trató Oliver, puesto que «la normativa de obra nueva es compleja porque muchas veces hay factores que pueden alterarlas, hasta la interpretación de la normativa. En edificios históricos y protegidos hay un grado más de incertidumbre normativa. Además suele haber criterios internos de la administración que no están escritos». Vila contó que en su caso tardaron seis años en obtener la licencia para la rehabilitación y transformación en viviendas de Son Xigala, «la casa estaba catalogada como uso sociocultural, entonces nos costó tres años poder realizar una modificación de la planificación urbanística y otros tres para obtener la licencia en sí». Díaz, por su parte, admitió que «si no hay suelo, no hay vivienda por lo que no hay oferta, pero sigue habiendo mucha demanda».

El último panel de la jornada trató sobre interiorismo, paisajismo, tecnología, arte y wellness y que moderó la fundadora de Terraza Balear, Mariana Muñoz. La Studio Manager de Jardins Tramuntana, Lourdes Vázquez, narró lo que buscan desde la empresa que es «queremos generar experiencias en lugares y en espacios donde nuestro cliente quiera vivir». La cuarta generación de Almacenes Femenías y manager de producto y diseño, Jerònima Jaume, contó ha cambiado el sector de la distribución y comercialización de materiales de construcción «hace 90 años no tenía nada que ver, hemos ido evolucionando junto con el sector, ahora el cliente es más exigente». El propietario y CEO de Estel, Toni Ballester, expuso que en su caso están más centrados en la integración de más empresas, sobre todo del mundo del interiorismo, además destacó la falta de personal. Jaume Mairata, CEO de Industrias Mairata, resaltó la importancia del servicio postventa «para mantener las instalaciones lo mejor posible».

Javier Plazas, Strategic Foresight (lujo, cultura y trasformación digital) fue el último ponente de la jornada y afirmo que «el lujo por encima de todo es tiempo y es cultura. A partir de allí podemos crear todos los conceptos que queramos». La presidenta del Govern, Marga Prohens, fue la encargada de clausurar el acto y destacó «la vivienda como el principal problema de Balears y que han dejado una situación que no podemos asumir ni normalizar, desde jóvenes que no pueden iniciar su proyecto de vida a familias que destinan un sueldo o más de uno a pagar el alquiler, hasta situaciones dramáticas como las personas que viven en caravanas y asentamientos».