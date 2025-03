Novedades de renta y patrimonio 2024

Como cada año, el próximo 2 de abril se inicia el plazo de autoliquidación del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2024, que concluirá el 30 de junio. Resumimos a continuación las principales novedades para las personas físicas residentes en Illes Balears.

En la normativa estatal del IRPF no hay grandes cambios. El límite para tener que declarar sube de 15.000 a 15.876 euros anuales en ciertos casos, como trabajadores con más de un pagador. Además, la reducción por rendimientos del trabajo aumenta de 6.498 a 7.302 euros para salarios brutos hasta 17.673,52 euros.

Una de las novedades más importantes afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda permanente celebrados con posterioridad al 26 de mayo de 2023. Respecto a esos contratos, se reduce del 60% al 50% la reducción que puede aplicar el propietario sobre los rendimientos netos, salvo viviendas rehabilitadas en los dos años previos al alquiler, en cuyo caso se mantiene la reducción del 60%. Para contratos anteriores a 26 de mayo de 2023, que cumplan los requisitos legales, la reducción seguirá siendo del 60% como hasta ahora.

Otras novedades son la aplicación a contribuyentes que realicen actividades económicas (i.e. autónomos) de la libertad de amortización para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga de estos y el incremento de la deducción por donativos al 80% hasta 250 euros y del 40% para el resto del importe donado.

Con respecto a la normativa autonómica del IRPF para contribuyentes que fueron residentes en Illes Balears en 2024, se reducen los tipos marginales de la escala autonómica en 0,5 puntos para bases liquidables generales hasta 30.000 euros, y en 0,25 puntos en adelante.

En cuanto a las deducciones autonómicas, se crea una deducción por gastos derivados de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otra por ocupación de plazas de difícil cobertura, y se modifican las deducciones para arrendadores de viviendas permanentes en Illes Balears, para personas mayores de 65 años o con discapacidad, por fomento del autoempleo y por nacimiento de hijos. Respecto a las deducciones citadas, en algunos casos se establecen unos límites máximos de base imponible para poder aplicarlas de 52.800 euros en tributación individual o 84.480 euros en conjunta, que son superiores a los establecidos para otras deducciones y bonificaciones autonómicas ya existentes. Es importante verificar la aplicación de estas deducciones ya que generalmente, no figuran en el borrador de la autoliquidación del impuesto que prepara la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio 2024, se introduce una novedad de calado ya que se incrementa el mínimo exento. Así, las personas físicas residentes en Illes Balears no deberán pagar este impuesto si su patrimonio neto no supera los 3.000.000 de euros, mientras que hasta 2023 el límite era de 700.000 euros.