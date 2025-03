UIBCongrés acogerá a tres mil asistentes durante 2025

La oficina especializada en la gestión de eventos de tipo científico, UIBCongrés, forma parte del área de Formació y Congressos de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). La oficina ofrece apoyo global en la organización de congresos, jornadas y seminarios académicos y profesionales. Este año la entidad espera a más de 3.000 asistentes en los 25 congresos que tienen confirmados para 2025. «Tenemos congresos casi todos los meses. Esta también es una forma de desestacionalizar. Mayo es el mes que tenemos más proyectos, contamos con seis congresos confirmados», explica la técnica de gestión de congresos de UIBCongrés, Eva Calvo. Además, ya tienen en marcha otros cinco congresos que se celebrarán en 2026 y 2027.

UIBCongrés destaca por la diversidad de eventos que organiza, por lo que abarca cualquier ámbito, aunque hay algún sector que resalta sobre el resto «este año destacan especialmente los congresos del área de humanidades, lo que es especialmente significativo, ya que habitualmente predominan los de las áreas de ciencias», cuenta Calvo. Algunos de los congresos que destacan son el XLII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), el 6th Phonetics and Phonology in Europe (PaPe 2025) y el XXIII Col·loqui Internacional d’Història de l’Educació (SEDHE).

Por otro lado, el impacto académico que generan los congresos es importante, «pero sobretodo es importante por la vertiente investigadora de los profesores de la Universitat de les Illes Balears, ya que los congresos son la forma de divulgar los resultados de sus proyectos de investigación a otros investigadores y a la sociedad», aclara la técnica. Para fomentar el networking entre los asistentes se diseñan programas sociales y actividades lúdicas. La mayoría de los actos se celebran en las instalaciones que la UIB ofrece.

UIBCongrés este año presenta una novedad, la jornada ‘Catacrack! Jornada d’Estudis de Còmic’ que tendrá lugar el próximo 8 de abril. Calvo narra que «hasta el momento nunca se había organizado una jornada dedicada exclusivamente al estudio del cómic. La jornada, impulsada por el Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca i la UIB, tiene como objetivo convertirse en un referente para los estudios sobre cómics». Otro evento que se espera una gran expectativa es el ‘Congrés internacional Ramon Llull’ de la agencia estratégica turística del Govern - AETIB.

«Cabe destacar también diversos congresos que cuentan con nuestro apoyo edición tras edición como: ‘10th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean (MetMed)’ cuya edición de esta año se celebra en Toulouse, ‘Critical Tourism Studies X (CTS)’ y el ‘International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI)’», explica Calvo. UIBCongrés lo conforman un equipo de seis personas que cuentan con el apoyo de otros departamentos de la FUEIB, como son el de catering, comunicación, administración, contabilidad, informática o mantenimiento. Calvo expone que «somos especialistas en la organización de congresos científicos. Los 22 años de experiencia, los cientos de eventos y proyectos gestionados y los miles de participantes atendidos nos avalan».