Las reformas hoteleras triplican su presupuesto

El visado de obras en infraestructuras turísticas en Eivissa y Formentera durante el año 2024 ha caído un 15,79%. Si en 2023 fueron 38 los proyectos visadas por el Colegio de Arquitectos, en 2024 han sido 32, seis menos. No obstante, el presupuesto de dichas obras turísticas se ha disparado un 202,69% y ha pasado de 39 a 118 millones de euros, según los últimos datos facilitados por la demarcación pitiusa del Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (COAIB). Es decir, se llevarán a cabo menos obras pero de mucha más envergadura.

VIBRA HOTELS. Una de las principales novedades de esta temporada de verano de 2025 la protagonizará la compañía con más camas en Eivissa, Vibra Hotels, que abrirá el hotel Vibra Yamm en Sant Antoni, un municipio que en los últimos años se ha caracterizado por priorizar la concesión de licencias urbanísticas a establecimientos hoteleros en renovación o de nueva construcción para facilitar una transformación del modelo turístico de esta zona. Las obras de construcción del hotel Vibra Yamm se iniciaron en octubre de 2023 en una zona privilegiada, ya que cuenta con una de las mejores puestas de sol del Mediterráneo. «Llevamos varios años con la preparación de este proyecto y estamos muy ilusionados de iniciar los trabajos del nuevo hotel. Esperamos contribuir a la revalorización de una zona tan emblemática en la isla, con los más hermosos atardeceres, famosos en todo el mundo por su belleza y espectacularidad», comenta Antonio Domenech, director general de Vibra Hotels. Vibra Yamm se explotará en régimen de 4 estrellas, aunque «se ha concebido con alma de hotel 5 estrellas».

El hotel, que ha contado con una inversión de 15,8 millones de euros y abrirá sus puertas este verano, contará con varias piscinas, una de ellas situada en un rooftop, aparcamiento subterráneo, restaurante y zona wellness. Vibra Yamm contará con 113 habitaciones distribuidas en dos edificios diferentes, Yamm Sunset y Yamm Urban, que se reparten las 49 y 64 habitaciones respectivamente. El Vibra Yamm Sunset ocupa el lugar del antiguo hotel Catalina, cerrado desde el año 2009, mientras que el Vibra Yamm Urban es un edificio de nueva construcción que se sitúa en el solar de la parte posterior.

Por otro lado, y tras varios años de tramitación de licencias, Vibra Hotels inició en octubre de 2024 las obras de remodelación de los Apartamentos Jabeque Blue, ubicados entre las playas de ses Figueretes y Platja d’en Bossa, en la ciudad de Eivissa. Tras la reforma de 6 millones de euros, el Vibra Jabeque Blue pasará a tener 4 llaves. El alojamiento, que se espera que abra el próximo mes de junio, contará con 75 apartamentos y ofrece opciones de un dormitorio con capacidad para 2 o 3 personas, con salón y terraza exterior, y apartamentos de un dormitorio con capacidad máxima para dos personas.

THE UNEXPECTED. La cadena ibicenca Palladium Hotel Group ha llevado a cabo un cambio en su estrategia de marca en Eivissa y a partir de este verano su emblemático The Ushuaïa Tower, ubicado en Platja d’en Bossa, pasará a llamarse The Unexpected Ibiza Hotel, que marcará el inicio de su nueva marca de lujo, entretenimiento y experiencia sofisticada The Unexpected Hotels. Desde que abrió sus puertas en 2011, Ushuaïa Ibiza Beach ha sido todo un referente a nivel mundial que ha redefinido el concepto de lujo vinculado al entretenimiento musical. Tras una década de consolidación, Palladium ha decidido evolucionar la marca hacia The Unexpected Hotels, una propuesta que promete sorprender a los huéspedes con experiencias únicas en alojamiento, gastronomía y entretenimiento.

DESTINO FIVE. Otro de los establecimientos hoteleros que este invierno ha aprovechado para transformarse es el Destino Pacha Hotel Ibiza, que a partir de este verano se convertirán en Destino Five Ibiza y subirá de cuatro a cinco estrellas. «Este nuevo concepto traerá consigo una energía renovada, pero mantendrá los valores esenciales del Grupo Pacha: amor, alegría, conexión, celebración, inclusión y diversidad, elementos que han definido su legado en la isla», aseguran desde el Grupo Pacha. Como parte de esta reinvención, el hotel ha sido objeto de una renovación integral tanto en sus áreas interiores como exteriores. Cada aspecto, desde las instalaciones gastronómicas y de ocio hasta las habitaciones, suites y villas, será meticulosamente rediseñado para reflejar una estética contemporánea, sofisticada y vibrante. Uno de los aspectos más destacados será la incorporación de bañeras al aire libre en las terrazas de las habitaciones, ofreciendo a los huéspedes una experiencia de lujo y relajación incomparable. Además, se han instalado minibares de última generación para mayor confort y se estrenará un gimnasio al aire libre. En sintonía con su compromiso con la sostenibilidad, el nuevo diseño del hotel cumplirá con los exigentes estándares LEED Platinum para la conservación del agua, posicionando a Destino Five Ibiza como un referente tanto de lujo como de responsabilidad ecológica.

PORT DE SANT MIQUEL. Por otro lado, Hotel Investment Partners (HIP), la división hotelera de Blackstone y el mayor propietario de activos en el sur de Europa, tiene previsto finalizar en 2027 el reposicionamiento del Hotel Galeón, en el Port de Sant Miquel. Un establecimiento que se incorporará al complejo Cala San Miguel Resort, formado por el Cala San Miguel Hotel Ibiza Curio Collection by Hilton de cinco estrellas superior y que abrió sus puertas en junio de 2024 tras una reforma de 35 millones de euros, y el The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza, en el que se invirtieron 20 millones para convertir un establecimiento de 1960 en un hotel boutique de cinco estrellas con 96 habitaciones premium que se estrenó en 2021.