Éxito de participación en el Job Day UIB

La Universitat de les Illes Balears celebró el pasado 11 y 12 de marzo la decimoctava edición del Job Day UIB, el evento de referencia para el empleo universitario en las Illes Balears, que contó con una gran participación. La feria tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Arxiduc Lluís Salvador de la Escola d’Hoteleria.

Durante las dos jornadas los estudiantes y personas graduadas pudieron contactar con los responsables de recursos humanos de las empresas participantes. Los asistentes pudieron conocer los programas de ocupación y de prácticas en las empresas, además de obtener orientación profesional personalizada para afrontar el proceso de búsqueda de trabajo. Los asistentes pudieron encontrar más de 1.000 oportunidades de prácticas y puesto de trabajos que ofrecieron más de 170 empresas y entidades. «Este año ha habido muchas más empresas en comparación con las otras ediciones del Job Day», explica Albert Tramullas, estudiante de cuarto grado del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Turismo. También destaca la gran variedad de empresas que han asistido en los dos días, porque en ambas jornadas acudieron compañías diferentes.

No es la primera vez que Tramullas asiste al evento y ya tiene la fecha marcada en el calendario puesto que «asistir al Job Day UIB puede hacer la diferencia, es muy importante, ya que puedes conocer todas las ofertas que hay de las empresas y no solo eso, sino que también es muy importante darte a conocer». Según Tramullas este año también ha habido mucha participación por parte de los estudiantes y personas graduadas, «el Job Day UIB es una buena ocasión para encontrar no solo trabajo, sino también prácticas que te pueden ayudar a ampliar tu experiencia, y, además, a conocer cuál es el sector o departamento al que realmente te quieres dedicar», admite.

En su caso quiere encontrar, al menos, una oportunidad para realizar prácticas o trabajar, para así conocer en qué ámbito poder especializarse. «En ADE no es tan fácil encontrar a qué te quieres dedicar realmente, no es, por ejemplo, como magisterio que el camino es más claro. Poder hacer prácticas ayuda a los alumnos a poder saber qué les gusta realmente, además de poder obtener experiencia, que siempre es importante para encontrar trabajo», cuenta.

El sector financiero y el hotelero han sido los dos en los que se ha centrado Tramullas, por ello, no ha desaprovechado la oportunidad y ha dejado currículum y ha solicitado información en algunos de los córners tanto del sector hotelero como de la banca, sus preferencias La Caixa, Banca March y Caixa Colonya. «Todavía no tengo clara a que área me gustaría dedicarme dentro del sector financiero, pero me gustaría empezar por banquero y luego ir ascendiendo», confiesa. En cuanto al sector hotelero ya lo conoce, puesto que hizo prácticas en el hotel Fergus Style Sóller Beach del Port de Sóller gracias al DOIP.

Tramullas tiene esperanzas de poder realizar prácticas o trabajar en alguna de las empresas con las que ha contactado. También recomienda que «todas aquellas personas que están abiertos a diferentes opciones deberían asistir al Job Day UIB para conocer la diversidad de ofertas existentes que hay».