Mallorca Beer Co, amor incondicional a la cerveza

Agua, malta, lúpulo y levadura, son los ingredientes clave para elaborar una cerveza y la base de Mallorca Beer Co, una empresa que se encuentra en Campanet, concretamente en la antigua fábrica de Menestralia. No obstante, el origen de la cervecería se encuentra en Alcúdia. Fue en el año 2012 cuando empezaron a gestar este proyecto familiar, aunque no fue hasta abril de 2013 que Beer Lovers, que era como se llamaba originariamente, salió a la luz.

Miquel Amorós es uno de los seis socios de la empresa. Estudió Ingeniería Industrial en Barcelona, donde formó su familia. Era jefe de obra, aunque en 2008, a causa de la crisis, perdió su trabajo, por lo que decidió reciclarse y sacarse el título para ser docente, profesión que ejerció durante tres años. Finalmente, decidió regresar a Mallorca y montar una cervecera en la casa de sus abuelos de Alcúdia. «Todavía no sabría decir si fue una buena o mala idea», admite Amorós, que es socio y gerente de Mallorca Beer Co. La empresa está compuesta por tres parejas de socios, Miquel y Pilar, Felipe y Candela, y Joana y Xisco, aunque no todos trabajan en la compañía. Miquel y Felipe son hermanos y primos de Joana.

Tiempo más tarde, la empresa trasladó sus instalaciones de Alcúdia a Campanet y emprendieron un proceso de modernización en todas sus áreas, además ampliaron el negocio en dos líneas diferenciadas. En primer lugar, la elaboración de cerveza artesana y en segundo lugar, la distribución. Con el cambio de ubicación decidieron que era buen momento poder cambiar su nombre y pasar de llamarse Beer Lovers a Mallorca Beer Co, aunque no fue fácil. «Tuvimos muchos problemas para incorporar Mallorca al nombre. Tardamos más de dos años para poder registrar el nombre, puesto que está muy vigilado incorporar ‘Mallorca’ en el nombre de una marca», cuenta Amorós.

LAS CERVEZAS. Toda la cerveza que elaboran en la fábrica es artesanal, aunque no se elaboran con productos locales. «Traemos la malta de Alemania e Inglaterra y el lúpulo de Alemania y Estados Unidos, ya que aquí no tenemos una producción suficiente para fabricar tantos litros de cerveza. Aunque nuestro objetivo es poder hacer una cerveza que sea 100% mallorquina», cuenta Amorós.

Cuentan con siete tipos de cervezas diferentes: la Necro, una cerveza negra, con un aroma a malta con notas de chocolate y café, con un sabor ligeramente amargo pero a la vez dulce; la Ona es una lager pálida altamente atenuada sin sabores fuertes, con un aroma suave a malta y lúpulo herbáceo; la Blat es una cerveza de trigo con notas cítricas, con un gusto dulce y un toque afrutado de naranja y cítricos; la Bram, una bebida con un toque a caramelo; la Broll se caracteriza por sus aromas y sabores de lúpulos americanos, además de por su característico color dorado oscuro; la Llop, una cerveza critica, resinosa y floral con un ligero aroma a malta, resalta por su color dorado oscuro, y la Dipa que destaca por su color dorado oscuro, es cítrica, resinosa y tropical con un ligero aroma a malta.

Su oferta es mucho más amplia, puesto que también hacen otras cervezas especiales, limitadas y bajo demanda. Amorós cuenta que «Montserrat Pons Boscana de Son Mut nos pidió hacer una cerveza con higos, entonces empezamos a recolectar higos para poder hacer la cerveza, fue toda una experiencia». Ahora tienen disponible la Xela, una cerveza hecha con lúpulo fresco de Manacor. También han colaborado con Rafa Martín, propietario del Brassclub, y con Bodegas Suau para elaborar la Brass Pit, una cerveza artesana envejecida en barricas de Brandy Suau. Por otro lado, el pasado mes de junio, elaboraron una cerveza especial para el festival Feim! que se celebró en el Parc de n’Hereveta, en Porreres. Para el evento elaboraron cerca de 5.000 litros de ‘lager’, una cerveza fresca y suave hecha con materia prima ecológica.

Las siete cervezas que elabora la fábrica, las cuatro últimas son ediciones limitadas.

La última de las elaboraciones, que todavía no ha salido a la luz, es la colaboración con Quely. Mallorca Beer Co ha producido una cerveza con las tradicionales galletas María. Amorós cuenta que «primero probamos con las quelis pero no funcionó, ya que el aceite no liga con la cerveza, entonces decidimos con la segunda galleta más famosa de Quely, las galletas María. No es una cerveza con sabor a galleta, sino hecha con ellas. Utilizamos 50 kilos y las pusimos a la hora de macerar la cerveza, por lo que utilizamos el azúcar de las galletas en vez de la malta. Aunque nuestro reto es que la cerveza sepa más a galleta María». Mallorca Beer Co no solo envasa sus cervezas en botellines de cristal, sino que también lo hacen en barriles. «Hay bares que prefieren más el barril que los botellines, para nosotros es más práctico a la hora de llenarlo», narra Amorós.

LA DISTRIBUCIÓN. Beer Lovers Distribució es la otra vertiente de Mallorca Beer Co. Al no conseguir encajar con ningún distribuidor decidieron hacerlo ellos mismos. «Teníamos un plan de empresa que era buscar un distribuidor. Trabajamos con algunos de los distribuidores que hay en la Isla, pero nos dimos cuenta de que no funcionaba», sentencia Amorós. A parte de su cerveza, también ofrecen una amplia gama de cervezas de calidad, tanto artesanas como de importación, siendo así una de las empresas referentes del servicio dentro del sector especializado en Mallorca. Asimismo, distribuyen tanto en el sector Horeca como en tiendas y supermercados. Disponen de un porfolio de más de 200 cervezas tanto en latas como en botellas y barriles.

Las botellas inician el proceso de embotellado pasando por una cinta para ser etiquetadas con el logo de la empresa y el tipo de bebida que contienen.

PÚBLICO OBJETIVO. Los bebedores de Mallorca Beer Co cuentan con rasgos bastante diferentes. Cada cerveza tiene un perfil, aquellos que les gusta un sabor más suave a aquellos que les gusta los más intensos. Desde mallorquines hasta alemanes amantes de la cerveza. Al distribuir en diferentes zonas los consumidores pueden variar, pueden ser tanto autóctonos de las Islas que quieren tomar una cerveza diferente o turistas de cualquier parte del mundo que quieren probar el producto local, o aficionados a las cervezas artesanas que quieren probar cuantas más mejor. «Hay algunos alemanes que son más puros y dicen que esto no es cerveza, o en cambio hay belgas que les apasiona», confiesa Amorós. Además, realizan visitas guiadas en sus instalaciones para dar a conocer el proceso de elaboración de la cerveza y al terminar los visitantes pueden probar las cervezas. También, tienen previsto habilitar un bar en sus instalaciones, para poder ser un lugar de encuentro donde compartir gustos.

EL OFICIO. El oficio de maestro cervecero es una profesión artesanal que está en iniciándose. Aunque, el 2 de marzo de 2023 el Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) recogió, dentro del Repertorio de Oficios Artesanos (ROA) de las Illes Balears en la familia de alimentación el oficio de cervecero. El ROA lo define como «persona que tiene por oficio elaborar una bebida alcohólica, no destilada, y sin pasteurizar, de sabor amargo, que se fabrica con granos germinados de cebada, trigo u otros cereales. Este almidón se fermenta en agua con levadura y se aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas». Amorós afirma que «es un oficio que si no se cuida y se reconoce, como otros tantos oficios artesanos, en un futuro se pueden perder».