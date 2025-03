Balears es tierra de emprendedores. Blau es una empresa única en las islas. Es la mejor solución para quienes desean visualizar su proyecto de construcción o reforma a tamaño real. Blau te permite caminar por el proyecto, vivir tu casa y sentir los espacios, incluso antes de que se inicie la construcción. Proyecta los planos a tamaño real y cuenta con mobiliario para completar la experiencia con la máxima fiabilidad. Blau hace posible que las ideas del cliente cobren vida antes de la construcción. El objetivo es garantizar que cada decisión se tome con seguridad y minimizando errores. Pretende ofrecer claridad total sobre cómo será el resultado final. En España no hay otra empresa que ofrezca la proyección de planos a tamaño real. «La idea surgió cuando realizábamos una reforma en nuestra casa. Nos dimos cuenta de que no sabíamos imaginarnos cómo iba a quedar. Comprobamos que en Estados Unidos es una práctica habitual pasear por la proyección de los planos a tamaño real, pero que en España no existía ninguna empresa de estas características. Vimos una oportunidad de negocio, puesto que el mercado inmobiliario es evidente que tiene gran importancia en Mallorca», explica Jaume Payeras, gerente y copropietario.

Iniciar la aventura de Blau supuso un gran reto. «Era imprescindible contar con la mejor tecnología de proyección que nos permitiese, además, integrar nuestro propio software. Contactamos con los mejores fabricantes e instaladores a nivel internacional, quienes se involucraron por completo y conseguimos poner en marcha este proyecto que ya ha sido publicado como caso de éxito en prensa especializada», explica. Tanto el suelo como la pared en la que se proyectan los planos tienen una capa especial de pintura que facilita su visión y permite caminar por las habitaciones. La nave industrial, situada en el polígono de Son Bugadelles, en el término municipal de Calvià, cuenta con un amplio espacio que permite proyectar planos a escala real. «Cualquier promotor, ya sea una empresa o un particular, puede moverse por el interior de su vivienda y hacerse una idea exacta de cómo será. En una de las paredes se ha instalado también un gran espacio en el que puede proyectarse una fachada, un render a escala real, un plano o las vistas reales de un determinado lugar. Los muebles permiten al cliente tener la sensación real de espacio, de zonas de paso, de la cocina, de amplitud o estrechez de un pasillo...», indica. La nave cuenta con más de 360 metros cuadrados disponibles para proyectar los planos, además de 60 metros en vertical, en la pared. Estas superficies tienen una pintura especial para facilitar la visión de la proyección. Además, la superficie del suelo está perfectamente preparada para el tránsito de personas y coches», señala. Gracias al software desarrollado por el equipo de Blau, la escala de proyección es exactamente la real. Blau puede encargarse de la digitalización si el cliente solo dispone de copia en papel. En este sentido, la proyección de planos antiguos no tiene ninguna dificultad. La hoja de ruta de Blau no excluye a ningún cliente potencial y sus tarifas hacen que su servicio sea asequible y que ofrezca un gran retorno para el cliente. En este sentido, arquitectos y diseñadores tienen a su disposición una herramienta innovadora, así como promotores y constructores. «Estamos enfocados en llegar al promotor, tanto al empresarial como al particular. Ayudamos al promotor particular que se construye una casa a ser consciente de cómo va a quedar realmente su vivienda, a detectar posibles errores o dimensiones que no se ajustan a sus necesidades antes de construir, con el consiguiente ahorro en tiempo y dinero que ello supone. Las empresas promotoras tienen aquí una herramienta muy potente que les ayuda a cerrar ventas, incluso antes de realizar la primera maqueta y, mucho antes, evidentemente, de contar con el piso piloto», asegura Jaume que explica que «por supuesto, también contamos con clientes arquitectos e interioristas, porque aquí pueden validar las propuestas con sus clientes». Blau proyecta los planos a tamaño real. Los muebles ofrecen al cliente una imagen real de los espacios de su construcción. Blau es un proyecto empresarial novedoso, pero con un amplio recorrido en Estados Unidos. «Ofrecemos un servicio tan novedoso que a veces cuesta explicar qué hacemos y que la gente entienda lo útil que puede llegar a ser», indica. El proceso de puesta en marcha de la empresa no fue fácil, puesto que, además de la tecnología, era necesario disponer de una amplia nave completamente despejada. «No fue fácil encontrar una nave de las dimensiones que necesitábamos. Nuestro objetivo era procurar comodidad al cliente. Ofrecemos un servicio exclusivo, con catering y aparcamiento privado, además de transporte VIP hasta el aeropuerto para los que nos visitan desde fuera de Mallorca. Gracias a la amplitud de la nave, disponemos de una completa sala de reuniones y con una amplia zona de recepción», asegura. Respecto al nombre, Blau, Payeras asegura que querían que pudiera relacionarse con Mallorca. «En alemán se escribe exactamente igual, mientras que en francés e inglés es muy parecido. Además, el azul es un color muy representativo de Mallorca. El cielo y el mar son azules», finaliza diciendo. El apunte Una experiencia Máxima comodidad: Blau pone a disposición de sus clientes una gran sala de reuniones completamente equipada. El objetivo es que puedan desarrollarse reuniones con toda comodidad antes, durante o después de la proyección de los planos a tamaño real y que profesionales y clientes finales puedan aprovechar al máximo la visita, desde revisar cualquier detalle hasta firmar contratos, para lo que se ofrece también un servicio de catering.