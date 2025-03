A finales de julio de 2024, Juan Carlos Fernández de Salort asumió la presidencia de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca así como de Balears. Conocido empresario del sector del calzado, desde hace trece años lidera también la Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca.

¿Cómo han sido estos primeros meses al frente de la institución?

PIME es una entidad con un largo recorrido y una labor de servicios y asistencia a las pymes encomiable. Hablamos de prácticamente 2.500 asociados y 43 asociaciones de sectores diversos. Conocía muy bien la casa por dentro y mi trabajo ha sido continuar defendiendo al tejido empresarial ante los frentes abiertos.

El primero no se si debe ser la medida anunciada de las 37,5 horas semanales…

Estoy totalmente en contra de esta decisión unilateral tomada por Gobierno y Sindicatos porque es una materia que se tiene que negociar en los convenios colectivos de cada sector, que es donde se regulan las jornadas anuales y las subidas salariales. Esta nueva medida no tiene en cuenta la realidad de las pymes y autónomos, donde la mayoría de negocios son microempresas con márgenes ajustados. ¿Quién tendrá que asumir el trabajo de las horas que se dejen de hacer? Tampoco tiene sentido que no se puedan hacer más horas en el puesto habitual de trabajo, y sin embargo, se puedan realizar otra media jornada en otra empresa porque necesitan más ingresos.

En materia de turismo, desde PIME también se han manifestado sobre el perjuicio que provoca la moratoria impuesta desde 2022 para los intereses de los menorquines.

Es otro tema que nos preocupa mucho porque la moratoria turística es una medida injusta para nuestra Isla, que ha hecho bien los deberes y que se ve perjudicada por problemas que azotan a Mallorca o Eivissa. El problema de la vivienda y del acceso a la vivienda no depende de las viviendas turísticas que no están en los núcleos residenciales y esta medida temporal vigente de 2022, afecta directamente a los intereses de los menorquines que tienen viviendas con posibilidad de conseguir licencias de alquiler turístico, generando un efecto perverso de crecimiento de las ilegales. La moratoria debe levantarse ya.

Le he oído hablar reiteradamente del exceso de burocracia. ¿Qué soluciones plantea?

Nuestra propuesta es que se tienda hacia una eliminación de normativas o una desregulación, que supone una carga añadida para un autónomo o una PYME, sin tiempo ni recursos mientras intenta sacar adelante su negocio. Desde PIME Menorca valoramos que el Govern se haya implicado en la simplificación de normativas y eliminación de duplicidades, porque esto permitirá que las empresas sean más competitivas y eficientes.

Otra cuestión que preocupa es el impacto que podrían tener los nuevos aranceles en sectores clave de Menorca. ¿Cómo cree que pueden afectar a la industria?

Los aranceles pueden suponer un golpe severo para la industria local, especialmente en sectores como el calzado o la alimentación, que se sirven de la exportación para mejorar su competitividad. A esto hay que sumarle los costes de transporte y la triple insularidad, que ya encarecen nuestra actividad. Necesitamos que las administraciones vean la realidad y se impliquen en cambiarla.

Se ha mencionado en varias ocasiones que el Régimen Especial Balear (REB) no beneficia realmente a todas las empresas. ¿Cuáles son sus principales limitaciones?

El REB es positivo, pero en la práctica muy pocas empresas pueden cumplir los requisitos para beneficiarse de la reducción de impuestos. Esto hace que su impacto real en la economía menorquina sea limitado. Además, el transporte sigue siendo un problema grave para la competitividad de las empresas insulares. Necesitamos soluciones que reduzcan estos sobrecostes y permitan competir en igualdad de condiciones con el resto del país.

El próximo 27 de marzo tendrá lugar en Es Mercadal una nueva edición de los Premios Menorca Lidera. ¿Qué objetivos persigue esta iniciativa y qué impacto tiene en el tejido empresarial?

Queremos dar visibilidad a aquellos empresarios y autónomos que, a pesar de las dificultades, siguen apostando por la calidad, la sostenibilidad y el crecimiento. El premio, realmente, se lo merecen todas las pymes que día a día están luchando por sobrevivir. Creo que este tipo de iniciativa es una manera de motivarlas a seguir innovando y adaptándose a los cambios. Asistir al evento, es una manera de apoyar al tejido productivo de nuestra Isla.