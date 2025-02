Balears ha visto como la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Objetivo Europa 2030 (Indicador AROPE) ha bajado con fuerza y ahora se sitúa en el 16,2%, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Las Islas cuentan con la segunda tasa más baja por detrás del País Vasco (14,8%). La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social ha mejorado respecto a 2023, cuando estaba en el 20,6% y ya mejora el 16,5% de 2019, el último año prepandemia.

La media española se sitúa en el 25,8% y por debajo de la media también se encuentran Navarra (18,3%), Galicia (18,8%), Catalunya (20,5%), Aragón (21%), Madrid (20,9%), Asturias (20,9%), Cantabria (22,2%), La Rioja (22,6%) y Castilla y León (24,0%). La situación es evidente que ha mejorado en Balears, aunque también hay que considerar que el INE no tiene en consideración las personas que viven en caravanas o en algunos de los diferentes asentamientos.

Una persona está en situación AROPE si cumple al menos uno de los tres criterios siguientes: está en riesgo de pobreza, está en privación material y social severa o tiene entre 0 y 64 años y vive en un hogar con baja intensidad de empleo. En este sentido, el INE fija en el 11,3% las personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en Balears. Las Islas son la segunda comunidad con un mejor resultado, solo por detrás del País Vasco (9,4%). La media española es del 19,7%. Tras las islas figuran Catalunya (12,9%), Navarra (14,2%), Galicia (14,2%), Madrid (14,3%)...

El segundo gran ítem es el de las personas con carencia material severa. En Balears son el 4,3%, mientras que en 2023 eran el 6,1%. En 2019, solo suponían el 3,7%. Los hogares con carencia material severa son los que tienen carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve (no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; no puede permitirse disponer de un automóvil; no puede permitirse disponer de teléfono; no puede permitirse disponer de un televisor en color, y no puede permitirse disponer de una lavadora.

Finalmente, el 4,2% de personas viven en Balears en hogares con baja intensidad en el trabajo. Es el mejor porcentaje de España por delante de Madrid (4,9%), La Rioja (5,2%), Aragón (5,5%), Murcia (5,9%), Catalunya (6,1%)... La media española es del 8%. El porcentaje ha experimentado también una mejora importante respecto al año anterior en Balears cuando era del 5%, aunque aún es superior al de 2019 cuando estaba en el 3%. Destacar que los hogares con baja intensidad en el trabajo son los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo. Se calcula por una parte el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia y, por otra parte, el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior a 20%. Esta variable no se aplica en el caso de personas de 60 y más años.

La encuesta sobre las condiciones de vida del INE ofrece también resultados sobre el número de personas mayores de 16 años con carencia en necesidades básicas y actividad sociales y de ocio. Balears, en general, presenta datos excelentes, siempre mejorando la media española. En este sentido, el 5,7% de las personas de Balears no puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva cuando un año antes era el 6,6%. Las Islas son la tercera comunidad autónoma con un mejor resultado por detrás del País Vasco (4,5%) y Galicia (4,7%). La media española se sitúa en el 8%.

El 1,1% de personas de Balears no puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones. La mejora es sustancial, puesto que en 2023 eran el 2,3%. Balears ocupa la primera posición con el mismo porcentaje de La Rioja (1,1%).

La encuesta sobre personas con carencia en necesidades básicas y actividades sociales y de ocio explica que el 5,7% no puede permitirse reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes. En 2023 era el 5,8%. En el conjunto de España son el 8,8%. Las comunidades mejor situadas son La Rioja (4,8%), País Vasco (4,9%) y Aragón (5,1%).

El 15% de las personas mayores de 16 años de España no puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo. En Balears, el porcentaje se queda en el 10,4% y es uno de los más bajos.

Finalmente, señalar que solo el 0,4% de las personas de Balears no pueden permitirse una conexión a internet. En el conjunto de España son el 1,6%. Balears presenta el mejor porcentaje de España por delante de Navarra (0,8%), La Rioja (0,9%) y Asturias (1%). El pasado año, el porcentaje en el conjunto de España era del 1,9%, mientras que en Balears llegaba al 0,6%.

RENTA MEDIA. La renta media por hogar se situó en Balears el pasado 2024 en 42.232 euros. La comunidad autónoma de Madrid es la que cuenta con una mayor renta neta media por hogar con 44.889 euros. A continuación figuran el País Vasco (44.698), Navarra (43.524), Ceuta (42.801)... Es decir, Balears ocupa la quinta posición. La evolución de la renta por hogar en Balears ha experimentado una importante subida en 2024. En 2023, era de 36.904 y un año después ha alcanzado los 42.232 euros. La renta neta media por persona fue en 2024 en Balears de 15.926 euros. Las islas ocupan así la sexta posición por detrás del País Vasco (19.078), Madrid (17.275), Navarra (17.253), Catalunya (16.546) y Asturias (16.201).

La renta neta media por persona ha experimentado siempre un crecimiento con la excepción de 2021. Los datos de renta corresponden siempre al año anterior, por lo que el descenso de 2021 se explica por lo sucedido durante la pandemia, que se declaró oficialmente a mediados de marzo de 2020. En este sentido, la renta media por persona era en 2020 de 12.658 euros y se redujo a 11.235 un año después. En 2022, se situó en 12.451 euros y en 2023 alcanzó los 14.139 euros. Finalmente, la renta neta media por persona alcanzó los 15.926 euros en 2024.

Por otro lado, la renta media por unidad de consumo se situó en Balears en 2024 en 23.689 euros. Las islas son así la quinta comunidad autónoma con una mayor renta neta media por unidad de consumo. Madrid ocupa la primera posición con 27.537 euros. A continuación figuran Madrid (25.712), Navarra (25.285) y Catalunya (24.412).