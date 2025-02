El Ajuntament de Sant Antoni de Portmany continúa con el proceso de transformación del turismo en el municipio. En la última edición de la feria de turismo Fitur, en Madrid, se presentó la intervención artística que ha empezado a transformar la calle Santa Agnès, la vía peatonal más transitada de la zona de ocio nocturno de Sant Antoni, conocida como West End. El principal objetivo que se busca con la instalación de la obra de Okuda, que ya se ha iniciado con la instalación de toldos y próximamente comenzará a pintar el pavimento, es revitalizar esta zona. «Esperamos que tenga muy buena aceptación y atraiga a un público de día que anima a fomentar y a invertir en estas calles y diversificar la oferta, que ahora es de ocio nocturno. Queremos más oferta diurna con restaurantes y comercios y que haya una mejor convivencia con los vecinos», apunta el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra.

La intervención pictórica de Okuda en el suelo del West End pretende convertirse en un símbolo de cambio transformado su calle principal en un camino que simbolice la revitalización del pueblo ‘portmanyí’ y dé un nuevo impulso para la mejora de la vida de sus habitantes. De momento ya se han instalado una serie de velas creadas por Okuda San Miguel que dan sombra a la calle y se espera que en los próximos días empieza a tomar forma la obra artística en el pavimento de la calle Santa Agnès. «Personalmente es un proyecto muy potente que supone todo un reto porque es la primera vez que hago un suelo en combinación con telas. Una razón por la que también siento que por primera vez las personas pueden adentrarse y sumergirse en mi obra y en mi identidad en un trabajo hecho con mucha ilusión para Eivissa», señaló Okuda San Miguel durante la presentación de su obra en Sant Antoni en Madrid, en el marco de la feria Fitur.

Marcos Serra señala que las mejoras en la zona peatonal del West End se iniciaron en la pasada legislatura con la dotación y renovación de nuevas infraestructuras de saneamiento además del soterramiento de tendidos aéreos y la renovación del pavimento «con granito de calidad. En cambio en el West End no es solo de pintura, sino un proyecto integral de reconversión», añade el alcalde de la localidad ‘portmanyina’. El Ajuntament de Sant Antoni también ha adquirido con fondos Next Generation la antigua casa de Can Tonís, una edificación de más de ochenta años de antigüedad situada en la confluencia de las calles Santa Agnès y Vara de Rey, por poco más de un millón de euros que, tras su demolición, está previsto que se convierta en un centro artístico cuyas funciones todavía están por definir.

Okuda, junto a Marcos Serra, presentando su obra en Fitur.

BULEVAR. Otra de las actuaciones que se llevará a cabo en las próximas semanas será la transformación de la calle Vara de Rey en un bulevar peatonal que permitirá conectar el paseo de Ponent, donde centenares de turistas se agolpan cada atardecer para disfrutar de una de las mejores puestas de sol del Mediterráneo, con el centro del pueblo. «Queremos atraer a la gente que va a ver la puesta de sol y llevarla al casco urbano», señala el alcalde de Sant Antoni. Una remodelación que costará 5,3 millones de euros, financiados en parte por fondos europeos Next Generation, y once meses de obras. Un bulevar que también contará con un paseo de la fama con personas de renombre vinculadas a la isla de Eivissa.

En su afán por mejorar y cambiar el tipo de turismo que llega al pueblo, el Ajuntament de Sant Antoni está llevando a cabo desde la pasada legislatura una política de ayudas a la reconversión de locales en la zona del West End. En los dos últimos años ha destinado 1,2 millones de euros para que los propietarios de establecimientos que quieran reconvertir su negocio o también para aquellos que tienen su local cerrado desde hace años y quieran levantar la persiana.

En este sentido, en la zona del West End los bares y pubs nocturnos copan la mayoría de establecimientos. Unos negocios que el Ajuntament de Sant Antoni quiere reorientar hacia la restauración y el comercio gracias a esta colaboración público–privada. «El Ajuntament de Sant Antoni ofrece un máximo de 80.000 euros para la reconversión o apertura de un nuevo local. Además, también destinamos este año 150.000 euros en ayudas para mejorar las fachadas de todo el municipio para tener un urbanismo más amable. En el West End ya se ha retirado mucha cartelería vertical», destaca Marcos Serra.

PROMOCIÓN TURÍSTICA. El alcalde de Sant Antoni no se olvida del esfuerzo que los empresarios turísticos del municipio ha llevado a cabo en los últimos años para mejorar la calidad de los establecimientos turísticos. «La planta turística lleva años haciendo reformas y en la pasada legislatura pasada abrió el primer hotel 5 estrellas de Sant Antoni y ahora ya hay tres. Además, también hay muchos que han subido a 4 estrellas», apunta Marcos Serra. Unos resultados que, en parte, atribuye a la decisión del Ajuntament de Sant Antoni de priorizar las licencias de reformas hoteleras, «ya que ayudan a aumentar la calidad turística».

En cuanto a la promoción turística que Sant Antoni realiza, Serra destaca los viajes de prensa con periodistas o redactores de cuentas en redes sociales especializadas en turismo con países o ciudades que tienen vuelos directos con el aeropuerto de Eivissa, ya sean los países nórdicos, Alemania, Países Bajos o ciudades del norte de España para dar a conocer el Sant Antoni más gastronómico y deportivo. «Somos un destino deportivo consolidado con pruebas que pasan por Sant Antoni como la Ruta de la Sal, el Ibiza Trail Maraton, la Vuelta Cicloturista a Ibiza o la Vuelta a Ibiza en MTB», apunta Marcos Serra.

Otro de los puntos turísticos fuertes del municipio de Sant Antoni es su oferta gastronómica. Unos restaurantes que el Ajuntament de Sant Antoni ha promocionado por primera vez en Madrid Fusión. Cabe recordar que el primer restaurante que obtuvo una estrella Michelin en la isla de Eivissa fue un establecimiento situado en Sant Antoni, Es Tragón, en 2020. El Ajuntament de Sant Antoni de Portmany también lleva a cabo un importante esfuerzo presupuestario para mejorar la seguridad del municipio y en este 2025 contratará a diez agentes de policía para llegar a tener una plantilla con 69 miembros, «acercándonos a los 80 que creemos que es la cifra óptima que tendríamos que tener», apunta el alcalde.

TURISMO RESPONSABLE. El Govern destinará este año a Sant Antoni más de tres millones de fondos del Decreto de turismo responsable para contratar una docena de agentes cívicos «que velarán que se cumplan las ordenanzas y haya una mejor convivencia entre vecinos y turistas». También está prevista la instalación de cámaras de seguridad en las zonas más turísticas del municipio.