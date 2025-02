El punto de encuentro de referencia entre el mundo empresarial y el universitario, Job Day UIB, alcanza su 18 edición. El próximo 11 y 12 de marzo de 09.30 a 15 horas en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears se celebrará el encuentro. Será una oportunidad tanto para estudiantes y titulados como para empresa que buscan nuevos talentos. Durante los dos días asistirán empresas diferentes, por lo que se recomienda a los alumnos acudir ambos días.

El acto, organizado por el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP), presenta la novedad de que contará con un fotógrafo para hacer una buena foto para el currículum. Además, las empresas y entidades contarán con un estand informativo donde las personas interesadas podrán dejar sus currículums, presentarse y conocer los perfiles profesionales que buscan. El Job Day UIB contará con más de 90 estands de 170 empresas y entidades, que serán diferentes cada día, y ofrecerán más de 1.000 oportunidades de trabajo y prácticas. Además los asistentes podrán dejar sus currículums.

Los participantes podrán explorar diversas oportunidades laborales e interactuar con responsables de recursos humanos. Además en el córner de orientación podrán recibir información útil para su futuro profesional, incluso el apoyo para definir y mejorar la estrategia profesional. El córner contará con diferentes espacios como el de ocupación digital, en el que aprenderán a utilizar las herramientas digitales, el espacio currículum vitae, el espacio emprendimiento, el espacio formación, el espacio oposición, el espacio salir al extranjero, y el espacio voluntario. También estará el córner de los colegios profesionales, un espacio para conocer lo que pueden ofrecer los colegios oficiales relacionados con la formación.

Las empresas durante la jornada podrán conectar con el talento universitario, se podrán presentar como un referente. Fergus Group es un claro ejemplo de una entidad que ya lleva diversas ediciones participando en el evento. Para la compañía hotelera «participar en estos encuentros nos permiten conectar con los estudiantes y futuros profesionales del sector. Para nosotros, nutrir el talento es clave en el sector hotelero, que en ocasiones enfrenta dificultades para captar talento especializado», explica la responsable de Calidad y Sostenibilidad de Fergus Group, Rosalía Marín.

Asistir al Job Day UIB es clave para las empresas puesto que «es una oportunidad para conectar con estudiantes y jóvenes talentos. Participamos en este evento porque creemos firmemente en la importancia de captar perfiles frescos, motivados y con ganas de aprender», argumenta Marín. Los perfiles que busca la compañía hotelera son «dinámicos y apasionados por el sector hotelero, con el objetivo de cubrir posiciones en los diferentes departamentos».

Una experiencia, que según relata responsable de Calidad y Sostenibilidad «ha sido muy positiva desde el principio. El Job Day UIB nos ha ofrecido una plataforma excelente para conocer a futuros profesionales, compartir nuestra visión como compañía en crecimiento y descubrir personas con el entusiasmo y las capacidades necesarias para unirse a nuestro equipo». Antes de las dos jornadas los participantes podrán acudir a sesiones exprés, en la que se debe pedir cita, y ayudarán a los asistentes a mejorar las estrategias de búsqueda de trabajo, potenciar el perfil personal y definir correctamente un itinerario profesional.

No todo quedará en la parte laboral, sino que los asistentes también podrán degustar la diferente oferta gastronómica que ofrecerán Anita Cakes y Love is in the air. Los asistentes se podrán desplazar mediante un tren que hará un recorrido por los diferentes edificios del campus. Además, entre los participantes del Job Day UIB se realizará un sorteo en el que habrá tres premios: el primero de ellos dos entradas de tres días para el Mallorca Live Festival, dos noches de hotel en el Club Mallorca Waterpark de Fergus Group; el segundo premio será una bicicleta plegable de Bimont, y el último premio serán dos entradas de tres días para el Mobofest.