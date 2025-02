El municipio de Sant Josep de sa Talaia es el tercero en cuanto a población en la isla de Eivissa, pero se destaca como el más extenso de la mayor de las Pitiüses, con una superficie de 154 km². En este sentido, Sant Josep de sa Talaia cuenta con 32 playas y 80 kilómetros de costa, lo que la convierte en un destino ideal para practicar deportes acuáticos. Localizado al suroeste de la isla, limita con los municipios de Eivissa y Sant Antoni de Portmany. Destaca, además, por disponer el único parque natural de Eivissa, el de ses Salines, que fue declarado en el año 1995 junto con la reserva natural de Es Vedrà, Es Vedranell y los islotes de Ponent, así como otras áreas protegidas de especial interés. Las antiguas torres de defensa, como la Torre de ses Portes, la Torre de Comte o la Torre d’en Rovira, erigidas por los ibicencos entre los siglos XVII y XVIII, salpican la costa y ofrecen impresionantes vistas, incluidas las espectaculares puestas de sol que caracterizan la isla. A esto se suma un extenso patrimonio cultural, pues el municipio josepí dispone del asentamiento rural púnico-romano de ses Païsses de Cala d’Hort, que data del siglo V a.C., así como al poblado fenicio de Sa Caleta. La vertiente más patrimonial y cultural se entremezcla con una gran variedad de oferta de ocio nocturno en determinadas zonas del municipio, así como otros enclaves más enfocados para familias.

Y es que la diversidad de Sant Josep es, precisamente, uno de sus mayores atractivos. «Es un municipio muy grande y diverso; tenemos de todo, desde zonas más familiares con hoteles específicos para ello, así como el ocio más importante del mundo, enclaves naturales espectaculares, el parque natural…. ofrecemos muchos tipos de turismo en el mismo municipio», explica Eva Ruiz, coordinadora de Promoción Turística de Sant Josep de sa Talaia. Según precisa Ruiz, la estrategia de promoción turística se está centrando en la vertiente más cultural y patrimonial, pues Sant Josep de sa Talaia es un destino para disfrutar todo el año, con mucha vida cultural y de ocio también en temporada baja e invierno. En este sentido, impulsan diferentes proyectos culturales. Es el caso de ‘Sant Josep és música’, una iniciativa que ya lleva años en marcha y a la que han dado un nuevo impulso. «Lo que queremos es poner en valor la música en directo. Todo el mundo sabe que Sant Josep es mundialmente conocido por su ocio nocturno, pero queríamos destacar y poner en valor las actuaciones de música en directo gracias a la ordenanza que se hizo en su día y habilitar salas de ensayos para los músicos, por ejemplo», precisa Ruiz, quien recuerda que hay más de 1.200 conciertos de música en directo al año en el municipio josepí y que la iniciativa privada responde siempre de manera muy positiva.

‘Sant Josep és foto’ es un festival de fotografía que se realizará por primera vez este mes de abril con múltiples actividades.

FOTOGRAFÍA. Además de la música, la principal novedad que presentan este año es ‘Sant Josep és foto’, un evento fotográfico que se celebrará en abril y pondrá de relieve la belleza de la naturaleza y el patrimonio cultural de Sant Josep. A través de exposiciones, ponencias y recorridos por los paisajes más emblemáticos del municipio, como las calas de agua turquesa, los impresionantes acantilados y los atardeceres, el festival quiere convertir el municipio en un espacio de creación fotográfica y sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de preservar el entorno natural y cultural.

«Con ‘Sant Josep és foto’ no sólo queremos mostrar la belleza natural de nuestro municipio sino también dar a conocer nuestra rica historia y tradiciones, ofreciendo una experiencia auténtica a los visitantes que compartan nuestro compromiso con la sostenibilidad», precisa la coordinadora de Promoción Turística de Sant Josep de sa Talaia. «Queremos que abril sea el mes de la fotografía en Eivissa gracias a ‘Sant Josep és foto’. Será un mes lleno de actividades, como un congreso de fotografía con ponentes de primer nivel para el que ya tenemos medio centenar de personas inscritas, en todas las salas municipales habrá exposiciones fotográficas, después habrá cuatro presentaciones de libros de fotografía y un maratón de fotografía, entre otros eventos. Queremos que Sant Josep sea un destino fotográfico, como puede ser Islandia por ejemplo, ya que tenemos suficientes recursos paisajísticos y elementos naturales para ello. Parece que va bien porque tenemos medio centenar de inscritos y parece que está vivo antes de empezar», explica Ruiz, quien recuerda que en Eivissa hay mucha «pasión por la fotografía», razón por la cual también es una cita que podrán disfrutar los residentes, pues el congreso será gratis para quien resida en Eivissa.

«El último evento así importante será el maratón fotográfico; es una manera de enseñar otras partes del municipio y de esta manera enseñar otros recursos y puntos del municipio. Abril será, sin duda, el mes de la fotografía en Eivissa gracias a ‘Sant Josep és foto’». En esta misma línea se expresa Vicent Roig, alcalde de Sant Josep de sa Talaia. «Sant Josep és foto nace con el objetivo de recibir en nuestro municipio un perfil de visitante comprometido con los principales valores que queremos priorizar: el cuidado de nuestro entorno, el aprecio a nuestra cultura y la pervivencia de nuestras tradiciones».

FIRA DE LA SAL. Otro de los eventos culturales que más éxito congrega año tras año es la Fira de la Sal. «La estamos potenciando muchísimo porque es un evento en el que se muestran las raíces, de dónde venimos, nuestra historia y el pasado salinero que fue tan importante para Sant Josep», explica Ruiz. El éxito de la Fira de la Sal es tal que en la edición de 2024 pasaron 1.500 personas y «año tras año crece porque son experiencias inmersivas que gustan mucho a los viajeros que nos visitan fuera de temporada, además de a los residentes». «La Fira de la Sal es uno de nuestros eventos más emblemáticos, una celebración de nuestras raíces y tradiciones que atrae a visitantes de muchos lugares», recuerda el alcalde Vicent Roig.

Las iniciativas culturales que promueve Sant Josep siempre gozan de muy buena acogida. Buena prueba de ello, es la expectación que se generó en la pasada edición de Fitur con la presentación de ‘Sant Josep és foto’ para medios especializados, así como los encuentros con mayoristas y la jornada abierta al público que estuvo amenizada gracias a la música en directo de Swingtonic. «En Fitur es complicado que la gente se pare porque hay mucho que ver, pero la gente se paraba y nos decía que no sabía que había música en directo todo el año. Tenemos mucho que ofrecer», precisa Ruiz.

Precisamente, para aquellos viajeros que no conozcan este enclave de Eivissa, «les animo a visitar nuestro municipio fuera de temporada; no hace falta que sea invierno si no primavera y otoño porque tenemos muchas cosas que ofrecer para que alguien lo vea como lo que realmente es: un paraíso todo el año», concluye la coordinadora de Promoción Turística de Sant Josep de sa Talaia.