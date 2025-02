Los orígenes de la Clínica Dr. Rull se remontan a 1982, cuando el Dr. José Luis Rull García abrió un centro médico en la ciudad de Eivissa. «Mi padre, médico general, comenzó trabajando junto a otros especialistas, como oculistas y dermatólogos. Con el tiempo, optó por ejercer en solitario y también incorporó el servicio de certificados médicos», explica su hijo, José Luis Rull Rivera. Hace dos años, un grave problema de salud llevó al fundador a retirarse, dejando el legado de la clínica en manos de su primogénito. José Luis Rull Rivera regresó a Eivissa en 2008 tras licenciarse como odontólogo y empezó a trabajar como autónomo. «Para mí era más sencillo trabajar para otra persona, aún no me sentía preparado para montar mi propio negocio, es demasiada responsabilidad», señala. Tras seis años de rodaje para coger experiencia, Rull decidió emprender y abrir su clínica odontológica en junio de 2015, por lo que este año cumplirá su primera década.

Clínica Dr. Rull está a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere y ofrece todo tipo de servicios odontológicos gracias a una plantilla de alrededor de 20 profesionales de total confianza. «Realizamos todo tipo de tratamientos: ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial, odontopediatría, periodoncia, endodoncia... No hay área de la odontología que no abarquemos», asegura el director clínico de Clínica Dr. Rull. «Nuestro objetivo es ofrecer una odontología de calidad, con un alto nivel de atención y tecnología de vanguardia. Contamos con escáneres intraorales, impresoras 3D y microscopios intraoperatorios, equipos poco comunes en clínicas odontológicas. Además, he tenido la suerte de colaborar con excelentes especialistas, desde cirujanos hasta endodoncistas y ortodoncistas, en quienes confío plenamente», destaca Rull Rivera. El director clínico de la Clínica Dr. Rull destaca que el tiempo que dedican a cada paciente «es alto y la calidad asistencial, una prioridad. En Eivissa hay clínicas dentales excelentes, y nuestro objetivo es estar siempre a la altura de los mejores en cualquier ámbito».

REFORMA. Este invierno, la Clínica Dr. Rull ha llevado a cabo reformas en sus instalaciones que han permitido ganar espacio en la sala de espera y aumentar hasta siete los gabinetes donde trabajan los dentistas. Además, cuentan con un espacio exclusivamente para los más pequeños para que se encuentren en un entorno favorable y la visita al dentista sea lo más entretenida posible. «Por estructura, somos una de las clínicas más grandes, y esta sala infantil es única en Eivissa. Cuenta con una instalación moderna y adaptada a los niños, donde pueden sentirse en un entorno favorable, acompañados en todo momento por profesionales. Nuestro objetivo es hacer de su visita una experiencia lo más amena y entretenida posible», afirma Rull, quien en este espacio también ofrece tratamientos de odontopediatría para recién nacidos, fomentando el cuidado de su higiene dental desde el primer momento.

Sin embargo, lo más destacado de esta última inversión es la sala de formación. «Salir fuera a formarte es más difícil para la gente de Eivissa, así que con esta aula puedo dar formación a mis trabajadores. Además, será una sala que estará conectada y podremos emitir imágenes y hacer demostraciones con pacientes en vivo. Es nuestro juguete nuevo», destaca el director clínico de Clínica Dr. Rull. José Luis Rull explica las dificultades que enfrenta a la hora de encontrar profesionales que le ayuden a atender la creciente demanda de la clínica. «Hemos apoyado a compañeros que necesitan convalidaciones para ejercer aquí y puedan integrarse en nuestro equipo. Hacemos un gran esfuerzo para atender a un volumen cada vez mayor de pacientes, ya que cada año seguimos creciendo». Añade que «contamos con siete gabinetes con la intención de aprovecharlos al máximo, pero no siempre es fácil encontrar profesionales que compartan nuestro compromiso con la calidad asistencial. Además, debo compaginar mi labor como odontólogo con la dirección clínica». La Clínica Dr. Rull atiende a más de 80 pacientes diariamente en sus instalaciones en la ciudad de Eivissa.

José Luis Rull, que es especialista en estética dental, endodoncia, periodoncia e implantes destaca la importancia de cuidar la salud bucodental desde edades muy tempranas para evitar problemas cuando se llega a adulto. En este sentido, el director clínico de la Clínica Dr. Rull considera «esencial un buen seguimiento del crecimiento de los niños. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos pacientes jóvenes en la clínica, algo que nos permite detectar de manera precoz anomalías en el crecimiento óseo, maloclusiones o apneas del sueño y que nos ayuda a ser menos invasivos en sus tratamientos. Y ya no solo hablamos de solucionar un problema, sino de dar salud a largo plazo». Uno de los objetivos de la Clínica Dr. Rull es «promover, restaurar y preservar la salud bucodental, ya que detrás de una buena sonrisa no solo hay estética sino también buena salud, autoestima y mejor calidad de vida».

La visita al dentista supone uno de los principales temores de cualquier paciente, aunque los tiempos han cambiado, ya que, según recuerda Rull Rivera, la odontología hoy en día es «muy respetuosa con el dolor y las técnicas mínimamente invasivas de la actualidad han cambiado totalmente el panorama de los postoperatorios para los pacientes». En paralelo, Dr. Rull también ofrece desde hace más de una década el servicio de certificados médicos para la obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, licencias para animales potencialmente peligrosos, actividades subacuáticas, deportes federados o titulaciones náuticas recreativas. Una rama del negocio familiar de la que se encarga Alberto Rull, el hermano menor de José Luis, con un médico y un psicólogo en plantilla. Certificados Médicos Dr. Rull está homologado por el Ministerio del Interior, Sanidad y la DGT.