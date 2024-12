Eivissa reafirma su posición como capital global de la música al colocar nueve de sus locales de ocio en la prestigiosa clasificación The World’s 100 Best Clubs 2024, publicada por la International Nightlife Association (INA). En este sentido, tres de estos clubes figuran entre los diez mejores, consolidando la mayor de las Pitiüses como un referente mundial en la industria del entretenimiento nocturno, según destacan desde la patronal Ocio de Ibiza. Así, el pasado 20 de noviembre tuvo lugar este gran encuentro del sector del ocio nocturno mundial, una cita que inicialmente iba a ser presencial en Valencia, pero que debido a la catástrofe que provocó la dana se optó por publicar en las redes sociales de la patronal estatal de ocio nocturno (Spain Nightlife) y la asociación internacional International Nightlife Association el listado de los 100 mejores clubes del mundo, así como el nombre de los ganadores de los Golden Moon Awards.

La isla de Eivissa celebró, una vez más, su dominio en el ocio mundial, con Hï Ibiza encabezando la lista por quinto año consecutivo como el ‘Mejor Club del Mundo’. Esta discoteca también recibió el ‘Golden Moon Award’ como el mejor establecimiento de ocio nocturno, mientras que Green Valley Camboriu de Brasil se quedó en el segundo puesto y Ushuaïa Ibiza logró un destacado tercer lugar. «Este reconocimiento resalta la supremacía de Eivissa en la clasificación, que premia la excelencia, innovación y seguridad en la industria nocturna», según destacaron desde Ocio de Ibiza. Además de los tres primeros puestos, otros seis clubes ibicencos lograron figurar entre los 100 mejores del mundo. Es el caso de DC10 (8), Pacha (11), Amnesia (17), O Beach Ibiza (64), Lío (74), Nassau Beach Club (85) y Playa Soleil (93). Este logro coloca a Eivissa como el único destino capaz de alcanzar tal distinción, seguido por Las Vegas y Barcelona, con 16 clubes nominados originalmente.

En cuanto a otros premios, Eivissa también se destacó con el ‘Golden Moon Award’ al ‘Mejor Evento 2024’, otorgado a CircoLoco de DC10. Además, Black Coffee recibió el ‘Golden Moon Award’ al ‘Mejor DJ’, por su exitosa residencia en la discoteca Hï Ibiza. José Luis Benítez, gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, quien expresó su «afecto y solidaridad» con las víctimas en Valencia, destacó la importancia de este nuevo éxito para Eivissa, subrayando que la isla continúa a la vanguardia de la industria musical global gracias a la constante inversión, innovación y esfuerzo de empresarios y trabajadores del sector. Según precisó, Eivissa se ha consolidado como un lugar único donde los mejores DJ internacionales exploran nuevos estilos y creaciones y dictaminan lo que será o no tendencia.

«Demostramos que estamos en la vanguardia de la industria de la música mundial porque el sector no para de invertir, de innovar y mejorar en calidad, seguridad y servicio y porque el reconocimiento que logran es fruto del empeño y esfuerzo de empresarios y trabajadores», resaltó. «No me cansaré de repetir que en muy pocos lugares del mundo se puede encontrar a los mejores DJ del panorama internacional en una misma semana. Eivissa marca tendencia», según destacó. Además, el gerente remarcó que el ocio nocturno complementa otras ofertas turísticas como el sol y playa, la gastronomía y el turismo familiar, demostrando que estas ofertas no son excluyentes entre sí, sino que se complementan.

También destacó la importancia de alargar la temporada turística de la isla de abril a octubre, lo que beneficia a otros sectores relacionados como la hotelería y el transporte y que trae consigo «la ampliación de los contratos laborales» en empleo directo e indirecto. En este sentido, Benítez tiene claro que «el éxito alcanzado por el sector del ocio es sobre todo el éxito de la marca Ibiza, de todos aquellos empresarios, ciudadanos e instituciones que trabajan con ahínco en pro de una marca turística de primer orden y de calidad y que hacen de la isla un destino abierto, más sostenible y acogedor. Eivissa es el hilo conductor, el motor; el ocio es una pieza más del engranaje», aseveró.

Benítez destacó también que aún queda mucho por mejorar, como sería el caso de «la lucha contra el intrusismo, la convivencia con la población residente, combatir el turismo de excesos, la necesidad de incrementar la inversión en formación de trabajadores, en sostenibilidad y mejorar la estabilidad laboral». Así, destacó que «cada vez es más difícil captar trabajadores debido a problemas de primer nivel que arrastra la isla como la dificultad para encontrar vivienda a precio asequible por culpa en su mayor parte del alquiler turístico ilegal».