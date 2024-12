Enric Taltavull Femenías preside la delegación en Menorca del Col·legi de Arquitectes de Balears (COAIB) desde julio de 2017. El año que viene finalizará su mandato que ya no podrá prorrogar, tal y como marcan los estatutos de su entidad. Para Taltavull, el futuro de la vivienda en Menorca dependerá de la efectiva implementación de las soluciones planteadas y de la capacidad de llegar a un consenso sobre los aspectos que generan debate.

¿Cree que el reto de la falta de vivienda en Menorca está en vías de solucionarse ?

El problema de la falta de vivienda en Menorca no será fácil de resolver porqué responde a retos multifacéticos e interrelacionados. Requiere un abordaje integral que incluya desde medidas para controlar el turismo a una revisión en profundidad de la legislación así como impulsar nuevas estrategias de vivienda que sean eficientes.

¿El problema más grave es el turismo?

Existe un debate sobre el papel del turismo en la crisis de la vivienda. Algunos expertos consideran que la cantidad de viviendas que se alquilan, tanto legal como ilegalmente, reduce la oferta disponible para los residentes y contribuye al aumento de los precios. Otros, en cambio, argumentan que la influencia del turismo, es limitada en comparación con otros factores.

¿Dónde se debería poner el foco?

El incremento del control sobre el alquiler turístico ilegal es claramente una prioridad pero al mismo tiempo, urge una revisión y adaptación de la legislación de la vivienda que otorgue seguridad jurídica a los propietarios, especialmente en casos de ocupación de viviendas, para evitar que los retiren del mercado de alquiler. También hace falta unificar toda la legislación relativa para evitar la dispersión con la que nos encontramos a la hora de abordar un nuevo proyecto. Penalizar fiscalmente las viviendas vacías sin justificación, me parece también oportuno.

¿Qué incidencia están teniendo las medidas urgentes aportadas por el Govern Balear?

Es verdad que la Ley 3/24 ha introducido nuevas estrategias como por ejemplo la transformación de locales en viviendas, la posibilidad de permitir edificar una planta más en algunas manzanas o la construcción de viviendas de protección oficial en terrenos públicos, con concesiones a particulares por un plazo de 75 años. Desde el Colegio no hemos visto una gran respuesta de los promotores a estas soluciones. A nivel de transformación de locales en viviendas, por ejemplo, tenemos solo siete contabilizados en toda Menorca. El aumento del precio de los materiales de construcción y la falta de personal tampoco ayuda.

Usted siempre ha defendido la rehabilitación como medida eficaz. ¿Lo sigue pensando?

Lo sigo pensando pero la dispersión normativa en materia de urbanismo y vivienda en Menorca, con leyes y regulaciones repartidas entre distintos departamentos, dificulta la gestión y ejecución de proyectos de rehabilitación. Esta complejidad burocrática desincentiva la inversión privada en rehabilitación. El ejemplo público tampoco ayuda.

¿En qué sentido?

Hay un descuido general de la rehabilitación. Esta tendencia de los ayuntamientos en comprar edificios sin un plan claro para su rehabilitación o uso, tampoco me parece honesta. Tenemos demasiados ejemplos sobre la mesa como para no verlo. La nave de la Seat o el edificio de Correos en Maó, Sa Tanca en Sant Lluís contribuye a esta pésima imagen de gestión de recursos públicos.

¿Cómo los fondos europeos para rehabilitación que nunca llegan?

Efectivamente. La lentitud en la gestión de fondos europeos destinados a la rehabilitación de viviendas tampoco ayuda. Los trámites para obtener estas subvenciones pueden tardar más de un año, lo que desanima a los propietarios a emprender proyectos de rehabilitación.

¿Qué le parecen todos estos expedientes abiertos a agroturismos por piscinas presuntamente ilegales?

Creo que se está poniendo demasiado énfasis en la persecución de estas ilegalidades, en detrimento de focalizar los esfuerzos en otros ámbitos que puedan tener un impacto más significativo en la conservación de los recursos hídricos, como por ejemplo el riego agrícola sin control o sistemas de depuración ineficientes, entre otros.

Por último, ¿qué opinión tiene sobre la construcción en zonas inundables?

Todavía no he tenido tiempo para analizar a fondo la situación, pero estoy de acuerdo con la prohibición de construir en zonas inundables. De todos modos, es necesario que se actualice el mapa de zonas inundables, ya que el actual puede contener errores y no reflejar la realidad actual. La cartografía utilizada por parte del Servicio de Recursos Hídricos para delimitar las zonas inundables, a menudo utiliza escalas demasiado pequeñas y puede generar errores en su delimitación.