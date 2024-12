La segunda mesa redonda que se desarrolló durante la jornada trató sobre ‘La industria náutica, posibilidades de navegar hacia nuevos horizontes’. En esta ocasión contó con la intervención del gerente de Balearic Marine Cluster, Pedro Suasi; el CEO de STP, José María Campuzano, y el CEO de Astilleros Mallorca, Diego Colón de Carvajal y fue moderada por a periodista de Ultima Hora, Gemma Marchena. En este coloquio todos compartieron la aprobación de la reordenación del puerto de Palma. Durante su intervención, Suasi expuso que hay 879 empresas identificadas en la industria náutica y que en 2023 facturaron 1.100 millones de euros, además resaltó que al mismo tiempo contaba con 5.145 trabajadores. Asimismo, el gerente de Balearic Marine Cluster recalcó que Palma acapara el 45,3% de las empresas náuticas de Balears, mientras que las empresas medias del sector náutico factura 1,48 millones y cuenta con 7,2 trabajadores.

Capuzano hizo hincapié en la industria reparadora, en la que a partir del 2008 la actividad en este sector se ha disparado, cosa que ha supuesto «un desarrollo de toda la industria reparadora con inversiones en infraestructuras, instalaciones, en maquinaria y todo tipo de material». El CEO de STP también destacó que el 97% de las empresas son españolas, mientras que un 86% de los barcos reparados son extranjeros, «esto quiere decir que son barcos que operan fuera de Mallorca y viene aquí a repararlos». No obstante recalcó que «por cada empleo directo que se generan en el sector de la reparación, se crean seis empleos indirectos».

Finalmente, Colón de Carvajal trató sobre la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad, puesto que «están íntimamente ligadas», a lo que añadió que «en 20 años hemos crecido en población, en el producto interior bruto, pero hemos caído dramáticamente en la calidad de vida, en el producto interior bruto per cápita, nos hemos empobrecido». El CEO de Astilleros de Mallorca concluyó con que «el puerto de Palma perdió el tren hace tiempo, pero lo peor no es esto, es sacar billetes para un tren equivocado y espero que con este proyecto no pase».