José Antonio Roselló, administrador único de Sunset Oasis Ibiza, explica que tiene constancia de que se está intentando trabajar con seriedad. «Espero que la Mesa sea muy productiva y me consta que se están intentando realizar unos trabajos con toda la seriedad posible. Para garantizar su éxito es preciso que la labor de coordinación esté a la altura del proyecto y se llegue a conclusiones solventes que puedan ser la base de una novedosa política económica. No me cabe duda de que así será, pues esa coordinación se ha puesto en manos de la Fundación Impulsa, lo que a priori es una garantía», explica.

Respecto a las principales medidas que debe impulsar la Mesa, Roselló señala cuáles deben ser los ámbitos de actuación. «Abordar de manera realista y con potente cobertura jurídica la lucha contra la oferta ilegal; gestionar bajo una nueva concepción la política de movilidad, de lo que hay que decir que el Consell d'Eivissa está haciendo de punta de lanza, y trabajar constantemente sobre las infraestructuras. Me gustaría que la actual oposición en el Parlament se incorporase al consenso», indica. El administrador único de Sunset Oasis Ibiza explica que ha seguido las manifestaciones contra la masificación con interés. «He seguido las manifestaciones con mucho interés, porque soy de los que piensan que hay que escuchar a la sociedad. No me preocupa tanto quien pueda haber detrás de las manifestaciones, sino que me preocupa ver gente corriente preocupada por sus vidas y por el futuro de sus hijos. Dicho esto, pido a los ciudadanos que no confundan el objetivo, que los destinatarios de las manifestaciones no son los turistas, que hay que respetarlos», asegura Roselló.