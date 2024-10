Este fin de semana las grandes discotecas de Eivissa bajan la persiana hasta el año que viene. Y con ellas, el sector turístico también da por concluida la temporada 2024. Los ‘closings’ atraerán a alrededor de 25.000 personas a las salas de fiestas más conocidas y prestigiosas del mundo. Turistas y también residentes que quieren despedir el verano por todo lo alto bailando junto a los mejores ‘deejays’ del momento.

Algunas de estas fiestas de cierre, anunciadas con más de un mes de antelación, hace días que han colgado el cartel de ‘sold out’ y desde el sector avisan que será un fin de semana «bastante intenso». No obstante, los ‘closings’ no provocan tanta expectación como las fiestas de apertura, ya que los bolsillos no están para demasiadas florituras a estas alturas del año. Desde el fin de la pandemia, las discotecas de Eivissa han apostado por «poner nuestro granito de arena» a la desestacionalización del turismo y la mayoría suele celebrar sus ‘openings’ a finales del mes de abril y cerrar sus puertas a mediados de octubre, lo que supone un mes y medio más de lo que solía ser habitual, apunta el gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez.

Desde hace una década, las marcas y negocios más potentes del ocio de la mayor de las Pitiüses unieron sus fuerzas para acabar con las históricas disputas y desmanes para colaborar con la Administración y profesionalizar un sector puntero a nivel mundial. «Llevamos diez años y hemos conseguido que el sector sea más profesional, que se preocupara por hacer las cosas bien y evitar las denuncias del pasado. Hay que estar vigilantes para que estas cosas no vuelvan a pasar, pero desde el nacimiento de Ocio de Ibiza en 2014, el sector va de la mano», comenta Benítez. Además, «las administraciones están contentas porque tienen un interlocutor único, cosa que antes era muy difícil. Las cosas se han hecho bien y el sector sigue creciendo», añade el gerente de Ocio de Ibiza.

TEMPORADA. Los negocios del sector del ocio en Eivissa cerrarán esta semana una temporada «muy positiva», con cifras de negocio muy similares a las de 2023. El del año pasado fue un ejercicio considerado como «histórico» para el sector turístico y del que las grandes discotecas también fueron protagonistas tirando del carro de la economía ibicenca. Cabe recordar que según un estudio elaborado por el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Carles Manera, antes de la pandemia el sector del ocio aportaba a la economía de la isla de Eivissa 770 millones de euros y el 35 por ciento de los empleos. Las grandes discotecas dan trabajo cada temporada a entre 300 y 400 personas, dependiendo del tipo de sala que sea, explican desde Ocio de Ibiza.

El sector del ocio, pese a quien pese, es uno de los principales motores de la industria turística ibicenca. Y así también lo valoran las instituciones de la isla. «Estamos muy orgullosos de tener la mejor fiesta del mundo», asegura el director insular de Turisme del Consell d’Eivissa, Juan Miguel Costa. «Son líderes mundiales porque lo hacen muy bien. El sector del ocio es un valor añadido para la isla y es un atractivo brutal para los turistas», añade.

Las empresas dedicadas al ocio, sin embargo, no son ajenas a la falta de vivienda asequible en la isla de Eivissa. Un problema que ha supuesto este verano un auténtico quebradero de cabeza para los propietarios de las discotecas. «Este es el gran problema que desde hace años nos ha traído el alquiler turístico ilegal. Todo el mundo sabe que está prohibido, pero lo sigue haciendo y no es positivo ni para los residentes ni para los trabajadores», lamenta José Luis Benítez.

MASIFICACIÓN. En cuanto a los últimos movimientos surgidos en Eivissa contra el turismo o la masificación, desde la Asociación Ocio de Ibiza aseguran sentirse «siempre» la diana de estas críticas, recibiendo incluso comentarios negativos porque algunos empresarios han alquilado bloques de viviendas para sus trabajadores. «Por un lado se quejan de que quitamos vivienda del mercado, según ellos, pero también nos critican si no se procura que los empleados tengan un buen sitio para dormir. Cualquier cosa que haga el sector, éste siempre está señalado, aunque en los últimos diez años el ocio ha cambiado y hay un respeto prácticamente absoluto. El problema es que estamos en una época en que molesta todo y siempre somos esa diana perfecta», reconoce Benítez.

Juanmi Costa rompe una lanza en favor del sector del ocio: «Cuando mueves tanta gente, tanto dinero y puestos de trabajo, tienes muchos clichés que es difícil quitártelos. Las empresas del ocio de Eivissa también ayudan mucho a los clubes deportivos y entidades benéficas de la isla». Benítez insiste en que todas las opiniones «son respetables, incluso la nuestra» y esos movimientos pueden tener parte de razón en algunas reivindicaciones, pero en otras «el Consell está ya trabajando muchísimo para intentar solucionarlas, aunque no es fácil».

«Parece que la gente no recuerda bien que aquí vivimos exclusivamente del turismo porque no hay otro tipo de industria. No veo que se pueda impulsar un cambio de modelo, aunque sí mejorarlo. Hace unos años se hablaba de temporadas extremadamente cortas y ahora que en octubre la isla tiene turismo, eso nos molesta», relata. El director insular de Turisme de Eivissa también reconoce «el esfuerzo» que supone para las grandes discotecas «abrir un mes antes y cerrar 15 días después. Están haciendo un sacrificio». Juanmi Costa también recuerda que durante la pandemia «el sector reaccionó bien y supo parar las máquinas».

La fiesta ANTS es de las que más público atrae a Ushuaïa Ibiza.

ATRACTIVOS. El Consell d’Eivissa, como institución pública encargada de la promoción turística de la isla, apuesta por invertir sus recursos «en dar a conocer la otra Eivissa. No invertimos en promocionar el turismo de sol y playa ni en ocio nocturno, que son las caras más conocidas de Eivissa y muy importantes, sino que queremos potenciar el turismo gastronómico, familiar, patrimonial, deportivo y MICE», señala Juanmi Costa. El objetivo de la institución insular es utilizar a los turistas que llegan en masa para disfrutar de las discotecas «para que conozcan los otros productos que tiene la isla y fidelizarlos. La gente joven que ahora viene a las discotecas es nuestra cantera: son los nietos de los que llevan más de 25 años veraneando en Eivissa y son fieles a la isla», apunta Costa.

Alargar la temporada es, también, un reto para el Consell d’Eivissa: que toda la maquinaria de la oferta turística y la complementaria se ponga en marcha cuanto antes y cierre cuanto más tarde mejor. Y en este objetivo el sector del ocio ha puesto mucho de su parte. «Nos está costando menos abrir en abril que cerrar en noviembre. Ya hay muchas compañías aéreas que inician sus conexiones con Eivissa en marzo, por lo que podemos decir que la temporada turística dura siete meses en nuestra isla. Unos meses en los que el sector del ocio está abierto prácticamente todo el tiempo. De hecho, son muchos los hoteles y negocios de la oferta complementaria que cerrarán sus puertas a la vez que lo harán las grandes discotecas. «Cuesta que el empresario ibicenco tenga abierto su negocio siete u ocho meses, pero ya empezamos a ver que abril es un mes más de la temporada», destaca Juanmi Costa.

CONEXIONES. Desde el Consell d’Eivissa señalan que para alargar la temporada turística es básico contar con buenas conexiones aéreas en temporada baja. En este sentido, Juanmi Costa explica que «ojalá estuviera en nuestras manos» el poder contar con más rutas aéreas en temporada baja, «pero depende de que el negocio sea rentable para las aerolíneas». No obstante, Eivissa cuenta con más rutas con capitales europeas ahora que hace una década. «La pandemia de coronavirus permitió descubrir a mucha gente una isla desconocida: la Eivissa de invierno. Muchos turistas extranjeros descubrieron la bonanza de nuestro clima y ahora siguen viniendo. Eivissa es un lujo en invierno», afirma el director insular de turismo.

Otro de los puntos fuertes en los últimos años para desestacionalizar el turismo han sido las pruebas deportivas que se llevan a cabo en los meses de principio y de final de temporada y que desde el sector del ocio consideran muy importantes para Eivissa. «La isla tiene un clima ideal y da mucho juego en el tema deportivo. Es un filón», afirma José Luis Benítez. El sector del ocio contará la temporada de 2025 con un nuevo actor: [UNVRS]. La nueva discoteca ocupará el espacio que dejó vacío en 2019 Privilege. «La competencia siempre es buena y uno de los éxitos de Eivissa es esa variedad y el poder elegir dónde ir, incluso se pueden visitar varias salas en la misma noche», destaca el gerente de Ocio de Ibiza.

PRECIOS. El gasto del turista vinculado al ocio se relaciona con personas de alto poder adquisitivo, lo que supone, según el estudio de la UIB antes mencionado, duplicar el gasto efectuado por toda una familia media de turismo de sol y playa en Eivissa. Sin embargo, al Consell d’Eivissa le preocupa la escalada de precios vivida por el sector turístico en los últimos años. «La temporada 2024 ha sido más que aceptable. 2023 y 2022 fueron años estratosféricos y la comparativa con ellos siempre saldrá perdiendo. Hay zonas de la isla y segmentos de negocio que no han ganado tanto como otros años y habrá que estudiar los precios hoteleros y de la oferta complementaria, porque este incremento, de dos cifras anuales incluso, no es sostenible en el tiempo. No estamos en contra de los precios altos siempre que el servicio que se ofrezca sea acorde. Al final, pero, la demanda nos coloca a todos donde nos merecemos», sentencia Juanmi Costa.