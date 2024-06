La presidenta del Govern, Marga Prohens, fue la encargada de clausurar el VIII Foro de El Económico y lo hizo felicitando al Grup Serra y a El Económico por «su trayectoria en la información y el análisis de la economía de Balears». Prohens hizo referencia a las elecciones que se celebraron el día anterior al acto, el domingo 9, y destacó «el nivel de las intervenciones de la jornada sobre un mundo globalizado y sobre nuestra participación en una Unión Europea cuyos representantes votamos este domingo».

Asimismo, la presidenta del Govern expuso los principales retos a los que se enfrenta Balears, «los retos de ser primera línea de frontera del continente, que nos afecta en las rutas migratorias; y de nuestra realidad ambiental frágil, que nos hace vulnerables al cambio climático. Sin embargo, también tenemos oportunidades por nuestro dinamismo y atractivo con la transición energética o la digitalización de la economía para ser vanguardia en el Mediterráneo».

Por otro lado, Prohens también hizo referencia a la Mesa pel Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat que se creó recientemente, «con la visión compartida de que no se puede seguir creciendo en volumen y de que el crecimiento económico no se está traduciendo en bienestar. Por tanto, ha llegado el momento de hablar de gestión y de límites». La presidenta también remarcó «la congestión está comprometiendo la competitividad turística de las Islas». Prohens cerró el acto cuestionándose «hacia dónde vamos y qué queremos ser. Debemos escucharnos todos para avanzar» y añadió que «debemos terminar la partida en tablas, con una victoria compartida en la que todos nos podamos reflejar».