El SOIB tiene encargado a la FUEIB, el SOIB-Servei d’Orientació Laboral. El objetivo es ayudar a mejorar las estrategias de búsqueda de empleo, a potenciar las competencias profesionales y definir el itinerario profesional del alumnado y personas tituladas universitarias y de FP Superior que quieran información y orientación laboral. Las actuaciones se realizan mediante sesiones de atención individualizada y grupal ofreciendo una atención personalizada e integral.

Paula Ballesta es una usuaria que ha utilizado el servicio y que gracias a este ha encontrado trabajo en Eivissa. Ballesta cuenta que «mi experiencia con el servicio de orientación ha sido y sigue siendo muy buena. Empecé porque necesitaba que me enseñasen nuevos caminos. Marta, que es mi orientadora, lo consiguió». El servicio facilita herramientas y recursos a las personas usuarias para la búsqueda de empleo. Además hace una seguimiento y análisis de los procesos de trabajo anteriores para conocer y mejorar la búsqueda. «A mi este servicio me ha enseñado el acceso al empleo público, cosa que desconocía por completo, y muchos más recursos para la docencia, que es donde he descubierto que me gusta estar. Además, me han enseñado diferentes plataformas para encontrar trabajo», cuenta Ballesta.

Las sesiones de orientación se realizan tanto de forma presencial como por videoconferencia. Asimismo, se pueden realizar las sesiones que sean necesarias, en el caso de Ballesta ha realizado un total de ocho sesiones y le han ayudado definir su objetivo profesional, «las sesiones me han ayudado a tener actualizado mi currículum y a aprender a sacarle todo el potencial posible. En mi caso, las ocho sesiones las he hecho online por el horario y por donde vivo, aunque se pueden hacer presencial. También el servicio de orientación me ha guiado a la hora de marcarme unos objetivos claros en cada sesión, me han ayudado a ampliar mi abanico de posibilidades y a saber qué quiero hacer con mi futuro y estos son los principales motivos por los que estoy agradecida».

Gracias a dicho servicio, Paula Ballesta ha podido encontrar trabajo y por esta razón recomienda el servicio, «he encontrado trabajo muy rápido, más de lo que esperaba. Yo accedí a este servicio recomendada por una amiga y yo también se lo recomiendo a todas las personas que se encuentran un poco desorientadas sin saber bien qué hacer». De este modo, el SOIB-Servei d’Orientació Laboral ayuda a encontrar oportunidades laborales y a tener una idea específica sobre lo que quieren hacer. De este modo, el SOIB-Servei d’Orientació Laboral ayuda a las personas en el proceso de búsqueda de empleo para facilitar su inserción laboral.