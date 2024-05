Las subidas de las bolsas, mejor dicho, de los índices bursátiles, han sido muy fuertes entre el primer trimestre de este año y el último del pasado, pero se han cortado en abril. La diferencia entre «subidas de bolsas» y «subidas de índices» ya las hemos tratado aquí más, pero echando un vistazo a los primeros cuatro meses del año, y concretamente en este mes de abril que se acaba de cerrar, se vuelve a notar.

En un mes de recortes en bolsas europeas, el Ibex español ha sido el menos perjudicado, a parte del FTSE británico que ha conseguido cerrar en positivo (+2,41%) y en máximos históricos (sus características particulares las tratamos en esta sección la semana pasada). ¿Por qué? Simple y llanamente por el peso que tiene en banca y otra vez más se han favorecido, en plena temporada de resultados, por los altos tipos de interés, aunque hay que estar atentos al medio plazo porque abril ya supone el primer mes en que las revisiones de hipotecas serán con Euribor más bajo. Entre las cinco acciones más alcistas del mes destacan cuatro de ellos: Sabadell (+18,67%); Caixabank (-13,82%); Unicaja (+8,93%) y Bankinter (+8,02%). Además, los dos «grandes» también han mostrado números verdes: 3,16% para BBVA y 1,35% para Santander (éste último a pesar de la caída de día 30 tras unos resultados que no acabaron de gustar).

Entre tanto banco se ha situado Naturgy, inmersa en una OPA (Oferta Pública de Adquisición) por parte de la emiratí Taqa, en la que Criteria (propiedad de Caixabank) también está metida, no en vano a día de hoy es la primer accionista de la energética, por cierto, seguida de CVC, famosa en España por haber financiado fuertemente a casi todos los clubs de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), entre ellos el Real Mallorca.

En el resto de Europa las caídas han sido superiores para CAC francés (-2,69%); MIB italiano (-2,89%); DAX alemán (-3,15%) o EuroStoxx (-3,19%). Más fuertes han sido las depreciaciones en Wall Street, en este caso parece más una recogida de beneficios debido a que los resultados empresariales, en su conjunto y con alguna excepción muy mediática, están siendo espectaculares: S&P, Nasdaq y Dow Jones han perdido un 4,16%; 4,46% y 5% respectivamente. Caídas similares en el Nikkei japonés (-4,93%), bolsa que está muy en boga, por una parte por haber roto sus máximos de 1989, por otra por la fuerte depreciación de la divisa (posiblemente intervenida a finales de mes) y por el cambio de ciclo de tipos de interés: al contrario que el mundo occidental, y tras muchos años, los han tenido que subir.

Si Japón, el mejor índice del año lo ha hecho mal en abril, curiosamente, los peores han sido de los que mejor comportamiento han tenido durante este mes: en China el «abierto» Hang Seng ha ganado un 7,39% y el «local» índice de Shangai un 2,09%. El Bovespa brasileño, a la cola en 2024 ha caído pero menos que Europa o Wall Street: un 1,70%. Ahora empieza un mayo apasionante con Bancos Centrales y las posibles bajadas de tipos, más resultados empresariales y la estacionalidad de este mes del, ya famoso en esta sección, «Sell in May and go away».