Crea Spacios es una empresa de interiorismo que se ocupa y preocupa también de la ejecución de obra. Melchora Vidal-Pardo, fundadora de la empresa en 2009, es ingeniera industrial, aunque desde siempre se ha interesado por el mundo del interiorismo, en el que se formó una vez licenciada.

Inicialmente, constituyó la empresa, que se dedicaba fundamentalmente a la construcción, con un socio, que abandonó el proyecto en 2012. Desde entonces y hasta 2020, Vidal-Pardo trabajó sola y la empresa fue enfocándose cada vez más hacia el interiorismo, aunque sin abandonar la construcción. «En 2020 tuve el covid y lo pasé realmente mal. Una vez que salí del hospital no me conseguía recuperar y la empresa bajó mucho la actividad. En 2021, cogí el covid de nuevo y fue una bendición, puesto que en esta ocasión me curé del todo. Fue entonces cuando me asocié con Maria Pardo, que es una tía mía. Hasta entonces, tenía la empresa Crea Spacios Interiorismo y entonces montamos Crea Spacios Construcción. El nombre comercial es Crea Spacios», explica.

La empresa cuenta ahora con una plantilla multidisciplinar. Ejecuta siempre sus propios proyectos, que están realizados a medida del cliente. Vidal-Pardo considera de capital importancia disponer de un equipo propio para ejecutar el proyecto. «Quiero trabajar con mi equipo. Siempre ejecutamos nosotros para no depender de terceros. De esta manera, cuando tenemos un proyecto en Mallorca desplazamos hasta aquí a nuestro equipo», indica y explica que de esta manera podemos garantizar que acabaremos en tiempo y forma. «Ahora mismo estamos con un proyecto de una oficina en el polígono de Son Castelló. Es un proyecto muy interesante, ya que es una empresa tecnológica, Mindata, que nos ha pedido un diseño sostenible y eficiente con el que puedan mostrar a sus clientes las ventajas de la tecnología en el día a día. Quisimos ir mas allá de la eficiencia y sostenibilidad, planteado un diseño biofílico introduciendo elementos de la naturaleza, como agua, jardines verticales vivos, brisas.. que crean una serie de sensaciones multisensoriales que mejoran el bienestar humano, mejoran la concentración y reducen los niveles de estrés. Después del verano comenzamos también una obra en Portals, así que parece que el trabajo en Mallorca no para», indica. Melchora Vidal-Pardo considera vital que sus proyectos sean funcionales. «Respetar los plazos es fundamental. Nosotros trabajamos los proyectos llave en mano con un precio y plazo de entrega cerrado. Es fundamental que podamos ejecutar nosotros, ya que si un tercero no cumple, nosotros perdemos», señala, aunque reconoce que algunos trabajos se ven obligados a subcontratarlos. «La carpintería o la instalación de los equipos de aire acondicionado son algunos de los trabajos que debemos subcontratar, aunque lo hacemos siempre con empresas de confianza a las que fiscalizamos en todo momento», señala. Melchora Vidal-Pardo no duda en vender las bondades de su empresa. Pone en valor el hecho de que Crea Spacios construye y diseña interiores. «Nos diferenciamos de la competencia porque diseñamos y construimos a medida. Hacemos la casa que el cliente quiere. Captamos sus necesidades, sus gustos y, con mi criterio, hacemos la casa que a él le gusta. Además, ese vínculo cliente-estudio somos capaces de transmitirlo en la ejecución de las obras. Somos un equipo pequeño, que vive con intensidad el trabajo. Somos muy boutique, muy personales», señala, pero matiza que también sabe decir ‘no’. «El cliente no siempre tiene razón. Puedo permitirme renunciar a un proyecto si no voy a quedar satisfecha con el resultado final», argumenta. En este sentido, Vidal-Pardo defiende que es imprescindible que haya feeling con el cliente para que el resultado sea óptimo. «No es importante la tipología de la vivienda, si es un gran chalet o un pequeño apartamento, lo realmente necesario es que haya buena sintonía con el cliente», señala. La eterna elección entre funcionalidad y belleza no tiene recovecos ni secretos para Vidal-Pardo. Asegura que no son incompatibles, sino que deben compatibilizarse y han de ir de la mano. La elección de materiales es siempre determinante en una obra. «Los materiales los elegimos nosotros. Escogemos desde las baldosas a las cocinas, aunque la última palabra es siempre del cliente. Nosotros presentamos habitualmente diferentes opciones para el cliente pueda decidir. Vidal-Pardo, en todo caso, destaca que Crea Spacios no trabaja con proveedores fijos ni tiene compromiso alguno con las marcas. «Cada proyecto es un mundo y no estamos ligados a ninguna marca», manifiesta. Crea Spacios tiene su sede social en Madrid, pero ha realizado numerosos trabajos en otros lugares de España -muchos en Mallorca- y también en el extranjero. «Trabajamos en Mallorca fundamentalmente porque tenemos clientes que tienen casa aquí. Nuestra oficina está en Madrid, pero nos desplazamos a cualquier lugar. Siempre es un placer venir a Mallorca, aunque en muchas oportunidades voy y vuelvo en un mismo día», acaba explicando.