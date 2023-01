Palladium Hotel Group prevé superar este año, por primera vez en su historia, los 1.000 millones de euros de volumen de negocio gestionado, lo que supondrá un crecimiento interanual del 5,5%, más moderado que en 2022, ejercicio que cerró con unos ingresos de 948 millones, un 26% por encima de los niveles prepandemia. Así lo dieron a conocer el presidente, Abel Matutes Prats, y el consejero delegado, Jesús Sobrino, en la tradicional rueda de prensa en Fitur.

Abel Matutes Prats destacó la consolidación de la reestructuración empresarial que tuvo lugar en 2020 cuando separaron el operador hotelero del resto de compañías del Grupo Empresas Matutes. La empresa gestiona 40 hoteles, frente a 46 del año 2019, y Matutes se mostró orgulloso de la evolución de hoteles de reciente apertura y del esfuerzo por mejorar la experiencia del cliente.

En 2022 el grupo subió un 29% los precios, lo que permitió no llevar toda la inflación a sus márgenes, elevando un 16% los ingresos por habitación disponible. Como principales inversiones, destacan la apertura de un Only You en Venecia en 2025, el Only You Hotel Sevilla en el primer trimestre de 2024 y el edificio Oasis del Hard Rock Hotel Marbella este año.