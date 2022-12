Días atrás se celebró la III Jornada de Tutores y Tutoras de Empresa, un encuentro organizado por el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) para formar y reconocer la labor de los tutores de empresa de los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Precisamente, Guillem Puigròs, jefe de ingeniería de FRS Systems, ha tenido este año su primera experiencia como tutor y está satisfecho. «De los cinco estudiantes que hemos tenido, dos siguen en prácticas y uno en nómina», indica.

FRS es una naviera alemana que opera en el estrecho de Gibraltar. Una de sus filiales es FRS Systems, que se encarga del software del sistema de gestión de reservas, la operativa y los sistemas contables. Su trabajo es 100% en inglés, en remoto si quieren, y con la sede física en Palma en el coworking MallorcaOffice.

«Hemos aprendido mucho con los estudiantes. Ha sido nuestra primera experiencia con el DOIP y estamos contentos», indica Puigròs. «Hacemos charlas, talleres y ahora también acogemos a estudiantes en prácticas porque queremos tener presencia en la UIB. Trabajamos con la Universitat para hacer cantera. Hay carencia de profesionales y tenemos que despertar vocaciones. Es la única manera de crecer que no sea a golpe de talonario», comenta el ingeniero.

Su empresa trabaja con la metodología Agile, de desarrollo de proyectos con rapidez y flexibilidad, y lo único que esperan de los estudiantes es actitud y ganas de trabajar. «Damos por supuesto que les tenemos que enseñar muchas cosas de la empresa y conocimientos específicos que no pueden ver durante la carrera, pero no pedimos ningún requisito previo. Hacemos una entrevista como si fuera un trabajo normal y también aprendemos de ellos», señala. A cambio, la empresa apuesta por la excelencia técnica. «Intenamos hacer las cosas bien desde un punto de vista técnico y esto atrae a un técnico. No podemos hacer actividades de team building como hacen las grandes empresas, pero sí apostamos por la excelencia técnica. Y a un friki hay que atraerlo con frikadas», bromea Puigròs.

SATISFACCIÓN. La jornada, celebrada el 17 de noviembre, se llevó a cabo con el objetivo de fomentar la preparación de los tutores de empresa a la hora de planificar e impulsar las prácticas de los estudiantes universitarios. También se presentaron los resultados de diversas encuestas de satisfacción dirigidas a los responsables de las tutorías y a los alumnos en prácticas.

Destaca la valoración general, que supera el 9 de media, y también el elevado porcentaje de estudiantes que realizan prácticas, no para convalidar créditos de formación universitaria, sino a iniciativa propia para mejorar sus aptitudes personales.

Durante la sesión también se presentó la nueva herramienta de gestión de prácticas, mucho más ágil, intuitiva y útil, ya que entre otras cosas permite conocer por qué el alumnado rechaza determinadas ofertas de las empresas y permite adaptar las propuestas de prácticas de la empresa a las características de los universitarios. Asimismo, durante la jornada se llevó a cabo una dinámica para averiguar cuáles son las principales inquietudes de los tutores de prácticas y saber con palabras concretas qué valores obtienen y transmiten los tutores durante el trato con el alumnado en prácticas.