AMResorts, propiedad de la multinacional estadounidense Hyatt, es la cadena hotelera con mayor número de habitaciones en Balears (9.379). En cambio, la mallorquina Grupotel, propiedad de Miquel Ramis Martorell, es la compañía con mayor número de hoteles (35) en las Islas. Los datos, actualizados recientemente, han sido facilitados por la Agrupación de Cadenas Hoteleras que preside Carolina Quetglas.

Balears exporta know how turístico. Es tierra de hoteleros y de grandes cadenas. Meliá Hotels International, Riu Hotels & Resorts, Iberostar Hotels o Barceló Hotel Group tienen establecimientos turísticos en lugares tan dispares como Canarias, el Caribe o el continente asiático. La expansión de los hoteleros de Balears se inició en busca de una mayor rentabilidad, puesto que la temporada turística en las Islas se circunscribe a nueve meses, aunque todavía son numerosos los establecimientos que abren poco más de seis. Pues bien, las grandes cadenas de Balears, con numerosa presencia en el extranjero, no son las que mayor número de hoteles o habitaciones tienen en las Islas. Riu Hotels & Resorts o Barceló Hotels & Resorts son algunos claros ejemplos de grandes hoteleras de Balears con importantes intereses fuera de las Islas, pero que no son las que más establecimientos ni habitaciones tienen en su lugar de nacimiento.

De esta manera, la hotelera con mayor número de habitaciones en Balears es una multinacional de capital estadounidense. El dos de noviembre de 2021, Hyatt anunció la adquisición de Apple Leisure Group (ALG), propiedad de AMR Collection, un nutrido grupo de marcas de resort que cuenta con más de 100 establecimientos hoteleros por 2.700 millones de dólares. AMResorts ha experimentado un crecimiento exponencial en Balears y ha ido sumando activos hasta convertirse en la hotelera con mayor número de habitaciones y la segunda con más establecimientos. Cuenta con 31 hoteles y 9.379 habitaciones tras incorporar, entre otros activos, los establecimientos de la compañía Roc Hotels, propiedad de Miquel Miralles Bauzá.

La segunda cadena con mayor número de habitaciones es Grupotel Hotels & Resorts, que cuenta con un total de 7.097, pese a ser la compañía con mayor número de hoteles (35). El hecho de que AMResorts cuente con algunos hoteles de grandes dimesiones provoca que Grupotel, pese a tener más establecimientos, tenga menos habitaciones. El podio de las hoteleras con más habitaciones en Balears lo completa Iberostar, que tiene un total de 4.633. Destacar también la notable presencia de Hipotels, con 4.027 habitaciones. Asimismo, Protur, Zafiro Hotels y HM Hotels cuentan con 4.027, 3.635 y 3.300 habitaciones, respectivamente.

El Grupotel Aguait Resort & Spa, situado en Cala Ratjada, es solo adultos y cuenta con 192 habitaciones. La cadena es la primera de Balears en número de establecimientos.

En cambio, en número de hoteles, tras Grupotel (35) y AMResorts (31) se sitúa HM Hotels, que en los últimos años ha crecido de forma rápida y cuenta ya con 21 establecimientos. Hipotels cuenta con 19 hoteles en Balears y Protur tiene 18. La multinacional mallorquina Barceló Hotels & Resorts cuenta solo con nueve hoteles en Balears, pero con 2.303 habitaciones, puesto que son establecimientos de gran tamaño. THB, por su parte, gestiona 14 establecimientos en las Islas. Destacar también que BQ Hoteles cuenta con 12 establecimientos y 2.021 habitaciones.

HABITACIONES POR HOTEL. Los hoteles de las empresas que pertenecen a la Agrupación de Cadenas cuentan con un total de 57.637 habitaciones en Balears, que se reparten en 270 establecimientos. Es decir, que cada hotel tiene una media de 213,47 habitaciones. La hotelera con más habitaciones por hotel es, con gran diferencia, Blau Hotels & Resorts, puesto que tiene 1.207 habitaciones en solo dos establecimientos. Son, obviamente, dos hoteles de gran tamaño. MLL Hotels, que cuenta con cinco establecimientos, tiene una media de 340,2 habitaciones por hotel, por delante de Riu, con seis hoteles y una media de 1.932 cuartos por establecimiento. A continuación figuran AMResorts (302,54 habitaciones de media), Zafiro Hotels (275 cuartos), Iberostar (257,38) y Barceló (255,88).