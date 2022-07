«Pasen y vean, niños y niñas, señoras y caballeros, el mejor espectáculo del mundo»... Se oía a la entrada del circo a su paso por la ciudad, donde un espectáculo de luz, colores, formas, olores; malabaristas, trapecistas y animales, cuanto más grandes mejores, se preparaban con sus mejores galas. Cuando un@ quiere comenzar a adentrarse en un tema, lo más recurrente es «googlear» la palabra en cuestión y Wikipedia se posiciona de las principales opcionespara dar una primera información básica. Pues bien, si buscas «token» en Google y Wikipedia te muestra su descripción. ¡Atención! Entender más allá de la 4ª frase debería tener una marca similar a la famosa de los dos rombos de «solo apto para adultos», pero que indique «solo apto para generación Z y otr@s entendid@s». Bromas a un lado: es un nuevo concepto de sencillez y simplicidad… mmm… desdibujada.

La tokenización es un proceso por el cual se modifica un dato sensible, como podría ser una cuanta bancaria, un contrato, un informe médico… en un dato no sensible y con un código alfanumérico de longitud fija, al que se le denomina «hash». El token es el concepto digital que queda encriptado bajo este nuevo código que se puede compartir ya que no es fácilmente descifrable. Como podemos deducir, este proceso ya lo usamos desde hace tiempo con ejemplos tan claros como el IBAN de nuestra cuenta bancaria, que compartimos sin peligro de que puedan acceder a nuestros datos. La vuelta de tuerca la encontramos cuando este proceso se desarrolla en un sistema descentralizado, que no depende de entidades privadas bancarias o tecnológicas u otro tipo de entidad dentro del sistema.

Este sistema descentralizado tiene un nombre que comienza a ser mainstream: «block chain». La información se va almacenando en bloques conectados entre sí, de tal modo que cualquier modificación de la información (venta, transmisión, cambio, evolución) del token queda registrada en una cadena sucesiva e interconectada de información. «Pero, esto no tiene pinta de ser muy seguro…». De hecho, el sistema es mucho más seguro de lo que aparenta y también a prueba de hackers, ya que esta información está expuesta públicamente y almacenada en miles de computadoras alrededor del mundo. L@s miner@s de datos son l@s encargad@s de supervisar y validar la información que se va depositando en block chain. Esta validación debe contar con más del 50% de la aprobación de l@s miner@s. Por ello, si alguien quiere hacer de las suyas, muy difícilmente contará con la aprobación democrática de sus compañer@s.

«¿Y lo de las cryptomonedas?» «Bitcoin» fue la predecesora de las cryptomonedas. Monedas digitales con su propio libro de contabilidad registrado en su propia block chain. Tras ellas, se vio el enorme

potencial de este sistema de cadena de bloques y tokens y se desarrollaron otras blockchains como las de «Ethereum» con sus propias cryptos (ETH) con plataformas de código abierto. También he oído algo sobre «NFT». Los «Non Fungible Token» son tokens únicos y especiales por algunas de sus características. Diremos que es la gran oportunidad del s. XXI para los artistas digitales y creadores. Se puede ver cómo el market place de «Binance» no para de crecer día tras día y cómo ilustraciones, vídeos y sonidos de formato digital alcanzan cifras y valores dignos de estudio para tod@s l@s traders. Sin duda, todo un nuevo mundo, democratizado y descentralizado, por descubrir. Por ello…«Token y vean, personas de todas las edades, intereses y pensamientos; el nuevo espectáculo del mundo está a punto de comenzar», oiremos a la entrada de todas las oficinas y «coworking spaces», en los «breaks para coffee» y en las cafeterías más modernas de la ciudad. El mundo digital se prepara con sus mejores galas y tiene pinta que pocos van a quedarse sin ver el espectáculo.