La semana pasada tenía una reunión con un cliente preparatoria para confeccionar su declaración de la renta. Durante la conversación surgió el concepto de «rico» y esta persona –intrigada– me preguntó «Pero… ¿cuándo eres rico?». Ante mi sorpresa solo se me ocurrió decir medio en broma algo parecido a «¿Qué es ser rico?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es ser rico? ¿Y tú me lo preguntas? Rico… eres tú».

El hombre quedó muy sorprendido cuando le dije que, pese a que no hay una definición «oficial» del término rico, al igual que no la hay de «clase media», en España hasta hace poco se considera que una persona era rica –al menos Hacienda así lo creía– si ganaba más de 60.000 euros al año. La verdad es que desde que leí el libro de T. Stanley y W. Danko El millonario de la puerta de al lado he hecho mía su fórmula: multiplica tu edad por la renta familiar anual bruta (antes de impuestos), que serían las rentas obtenidas por todas tus fuentes de ingresos (salvo herencias), y la divides entre diez. Pues ese es el que debería ser tu «patrimonio neto», es decir (renta familiar anual bruta x edad / 10).

Vamos con un ejemplo: José y María tiene 50 años cada uno y ganan 60.000 euros brutos al año; tienen una vivienda valorada en 450.000 euros y una hipoteca de 200.000 euros; en el banco tienen 50.000 euros en fondos de inversión. ¿Cuál debería ser su patrimonio? Veamos: 60.000 x 2 x 50/10= 600.000 €. Pero la realidad es que su patrimonio es de 450.000 – 200.000 + 50.000 = 300.000 €, luego José y María están al 50% de considerarse una persona ricos en función de sus rentas y su patrimonio. Podrás decir, bueno si tiene casa en propiedad, aunque con hipoteca, unos ahorritos en fondos y la pareja ganan buenos sueldos… podríamos considerarlos como «ricos» pero la realidad es que aquellos que se muevan en esas cifras, como me decía mi cliente, no se consideran ricos. Efectivamente y siguiendo el mismo razonamiento, si Juan y María ganaran en torno a los 100.000 euros/año, y tuvieran un patrimonio aproximado de un millón de euros, podrían ser considerados ricos, como también lo definen algunos autores. Esto es algo que habría que explicar a algún político salvo que quieras esperar a que las urnas...

Y aquí entraríamos la otra gran incógnita: ¿quién es clase media? Esto ya lo dejamos para un próximo artículo.