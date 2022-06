El turismo es un sector que ofrece muchas oportunidades laborales si se apuesta por la formación especializada. Este fue el caso de Aina Soler, quien ha virado su situación laboral del front office al back office. Tuvo siempre claro que quería trabajar de cara al público. Tras estudiar el grado en Turismo en la UIB, esta artanenca de 27 años hizo sus prácticas de ayudante de recepción y durante varios años ha trabajado de recepcionista en hoteles. Se apuntó al posgrado de Especialista Universitario en Comercialización y Distribución Turística para conocer «la otra parte del turismo», que le permitió conseguir su actual trabajo como account manager.

«Me decanté por Turisme porque siempre me han gustado los viajes y ver la felicidad de la gente que va a un hotel. Me gusta poder hablar con los clientes, aconsejarlos, gestionar las quejas para poder buscar una solución y que el cliente se vaya contento», señala Aina Soler. «Decidí cursar este posgrado para seguir formándome y conocer más en profundidad la distribución y comercialización turística y todo lo que abarca: intermediación turística, venta del producto turístico, la venta online, la comercialización de experiencias… Aprendí muchísimo sobre cosas que no sabía. Se tocan diferentes temas como turoperación, firma de contratos, venta online, modelos de inversión, cómo enfocar la página web, técnicas de marketing... Lo que más valoro es que son profesionales expertos del sector los que dan las clases. Después de terminar su jornada laboral, venían con muchas ganas y explicaban su realidad, algo que realmente es útil para aprender», indica.

PRÁCTICAS Y EMPLEO. Escogió las prácticas del posgrado en la empresa de venta online Mirai. Al finalizar el periodo, le ofrecieron un puesto de account manager y se quedó. «Muchas cosas de las que vi en el posgrado ahora las estoy tocando en mi puesto de trabajo. En Mirai me dieron la posibilidad de quedarme y me gusta porque sigo teniendo mucho contacto con los clientes, que ahora son los hoteles. Hacemos un seguimiento de las reservas, les aconsejamos sobre los diferentes canales dónde invertir en marketing y les llevamos y optimizamos las campañas…», explica.

A pesar de tener la opción de teletrabajar, prefiere acudir a la oficina de forma presencial porque considera que es «la mejor manera de aprender de mis compañeros». Aina Soler recomienda cursar el posgrado. «Yo no me arrepiento, lo volvería a hacer. Lo aconsejo a mucha gente y, de hecho, algunas amigas se han apuntado», señala, concluyendo que ha sido «una manera de ver hacia dónde quiero ir».