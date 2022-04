Joan Bauzà Roig está a punto de lanzar su proyecto de emprendimiento, SailOnGreen, tras cinco años de trabajar en la idea de negocio. La empresa se dedica a vender y construir sistemas de propulsión renovables para barcos. Bauzà, ingeniero naval, es exalumno del programa de fomento del emprendimiento Explorer, coordinado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y financiado por Santander, donde se trabajó el germen de lo que será el negocio. Recientemente ganó el primer premio de los galardones al autoempleo Carnet Jove 2021, que supuso un importe de 3.000 euros por el galardón y una ayuda de 6.000 euros para la puesta en marcha del negocio. El emprendedor considera que es un buen momento para las renovables.

¿En qué consistirá la empresa SailOnGreen?

SailOnGreen vende e instala sistemas de propulsión eléctrica así como los equipos necesarios para producir y almacenar la energía de forma renovable. En definitiva, nos dedicamos a vender e instalar equipos para sustituir los motores de combustión interna -diésel o gasolina- por sistemas eléctricos o metanol.

¿Qué tipo de embarcaciones pueden funcionar con combustibles renovables? ¿Les es suficiente?

Depende de cada embarcación y de cada cliente. Si solo se utiliza el barco para navegar por la bahía de Palma, podría ser suficiente la propulsión eléctrica, en cambio si te quieres ir a Grecia se combinarían los dos sistemas. Inicialmente nos dirigimos a cualquier embarcación de entre 2 y 24 metros, ya que es el límite para las embarcaciones deportivas.

¿Y de precio?

Es difícil dar una cifra concreta, pero la idea es que la sustitución del motor por uno con energía renovable cueste lo mismo que uno de combustión interna.

¿Tienen sede física?

Inicialmente no, estamos en las redes sociales Facebook e Instagram y tendremos una parte física itinerante, un vehículo.

Usted participó en el programa Explorer hace unos años, ¿de qué le ha servido la experiencia para llegar hasta aquí?

Explorer fue el primer programa donde presenté SailOnGreen, que me ayudó a definir el proyecto. Es una formación muy extensa y aprendí muchísimo, sobre todo marketing y fiscalidad. Allí empezó todo. Cuando participé en Explorer, hace cinco años, era demasiado pronto y la idea no tuvo mucha acogida. He esperado hasta ahora y la cultura hacia las energías renovables ha cambiado, es lo mismo que con los coches eléctricos, que han sufrido un boom. Ahora vivimos un buen momento para las energías renovables.

¿Tienen alguna embarcación ya terminada para que sirva de promoción?

Tenemos una embarcación eléctrica nuestra y estamos haciendo pruebas con los primeros clientes. Realmente es algo nuevo, que yo sepa no existe este negocio todavía, aunque es un sector con muchas posibilidades.