Antoni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa (plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional que trabaja para facilitar la toma de decisiones de los agentes económicos y sociales y la configuración de una agenda de transformación productiva con un impacto significativo sobre la competitividad global de Balears), invitó a los participantes y asistentes al V Foro El Económico a abordar el nuevo paradigma económico y social surgido tras la pandemia desde la «transición» frente a la «revolución».

Riera constató en su alocución que la COVID–19 «lo ha acelerado todo» y esta aceleración ha colocado a Balears en un escenario que «sólo es afrontable desde la transformación». Una transformación que el director técnico de la Fundació Impulsa considera que solamente puede alcanzarse desde el diálogo. «Se trata de abordar el diálogo desde la transición», advirtió.

El rol de los economistas

Antoni Riera se mostró también convencido de que como sociedad «nos encontramos en un momento referencial. La pandemia se ha convertido en una referencia histórica que pone sobre la mesa nuevos paradigmas», enfatizó Riera, añadiendo que la economía debe seguir sirviendo para «mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos».

El también catedrático en Economía de la Universitat de les Illes Balears (UIB) aprovechó el magnífico escaparate del V Foro El Económico para advertir a la selecta concurrencia de que no es momento de seguir decidiendo «lo que sí se puede o no se puede» y entender que «ha llegado el momento de elegir lo que queremos ser». En este sentido, Antoni Riera se mostró convencido de que el rol de los economistas debe ser el de «dar forma al futuro. Debemos acompañar en esta transición, ayudar a construir visiones de región y país. Abordar todos juntos lo que queremos ser».

Riera aseguró también que no es el momento de levantar «barreras intangibles al diálogo que no lo favorezcan o lo invaliden», y volvió sobre la necesidad «abordar el diálogo desde la transición». En esta línea, Antoni Riera se mostró seguro de que el nuevo paradigma económico y social de Balears obliga a todos los agentes que interactúan en él a «cambiar el tono y la expresión». En ese momento, el director técnico de la Fundació Impulsa lanzó otra invitación: la de «huir de las simplificaciones inherentes, huir de la dicotomía del sí o el no. La poca carga de conocimiento de esta dicotomía desanima al diálogo», subrayó.

Pensar diferente

Para lograr el objetivo de alejarse definitivamente de esa dicotomía y de sus «simplificaciones inherentes», Antoni Riera recordó que «pensar diferente y estratégicamente es gratis» y abundó en la necesidad de orientar este nuevo pensamiento lejos de las viejas dualidades antagónicas progresista–conservador turismo sí–turismo no, sino a lo que es correcto o incorrecto más allá de apriorismos y corsés ideológicos.

La intervención de Antoni Riera en la bienvenida al V Foro El Económico organizado por el Grup Serra, dinámica y de gran profundidad intelectual, conectó de forma directa con el lema de esta edición, ‘La Fuerza del Diálogo’. La palabra diálogo fue una constante durante su presentación. Invitó a «todos» al diálogo. «No podemos negarnos a dialogar, este momento debe recoger lo mejor de cada uno de nosotros. El cambio va a ser continuo y estos cambios nos incumben a todos», manifestó Riera anoche en el Palacio de Congresos.