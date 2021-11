Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente y CEO de Meliá Hotels International, asegura que la temporada se ha desarrollado, en general, según las previsiones. “En líneas generales, la temporada se ha desarrollado en línea con nuestras estimaciones, y en algunos destinos, los más accesibles por carretera al turismo nacional, por encima de lo esperado. Sin embargo, aunque la evolución delos precios ha sido mejor de lo pensábamos, lamentablemente, en ocupación estamos todavía muy lejos de los niveles de 2019”, comenta.

El CEO de Meliá asegura que la temporada ha ido mejorando coincidiendo con la mejora de la situación sanitaria. “Lo cierto es que, tal como preveíamos, el tercer y cuarto trimestres han coincidido con la mejora de la situación sanitaria y con la relajación de las restricciones a los viajes, por lo que sí se ha notado una mejora, con un octubre por ejemplo que se sitúa muy por encima de los niveles de octubre 2019. En cuanto a precios, la mejor noticia es que la tarifa media ha estado incluso por encima de la de 2019”, asegura.

Refiriéndose a la ocupación, Escarrer reconoce que se ha estado lejos de la normalidad.

“Diría que en línea con nuestras previsiones, a la espera de cerrar los datos del tercer trimestre, hemos quedado muy lejos de la normalidad y de la ocupación media necesaria. En cuanto a las tendencias predominantes, se ha visto un protagonismo nunca visto del mercado nacional en todos los destinos, sobre todo en los peninsulares por la mayor facilidad de transporte; también es reseñable que los hoteles de categoría superior y lujo son los que han funcionado mejor, incluso mejor que en 2019”, asegura.

La pandemia ha provocado que Meliá debiera realizar alguna desinversión, aunque Escarrer explica que la apuesta por la digitalización se ha mantenido intacta, con todas las inversiones previstas.

“La pandemia ha atacado muy frontalmente a nuestro sector, y todos hemos sufrido una pérdida de valor y hemos tenido que hacer ajustes e incluso alguna desinversión, pero tenemos un firme compromiso con la recuperación del valor y el fortalecimiento de nuestro balance. Me gustaría recordar que incluso durante la pandemia, en Meliá hemos seguido manteniendo, por su prioridad, inversiones como las de la digitalización, por su carácter estratégico”, señala.

La pandemia ha variado la comercialización tradicional. Escarrer pone en valor a los turoperadores, pese a que han tenido numerosas dificultades. “Para nosotros los turoperadores han sido siempre y siguen siendo unos aliados importantísimos, y quiero recordar que son “nuestros ángeles de la guarda”. Así lo dice mi padre y tiene toda la razón. La pandemia ha afectado mucho al modelo de intermediación en general, especialmente a los turoperadores. Es cierto que el creciente nivel de digitalización de la industria permite una relación más directa con el consumidor, pero aun así hay muchos turoperadores que han sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos y creo que hay modelos que tienen mucho futuro. Para nosotros, tanto TTOO como agentes de viajes siguen siendo muy importantes en nuestra cadena de distribución, tanto que tenemos un canal específico para agencias de viajes, MeliaPro.com. La venta directa es una tendencia creciente, en convivencia con otros modelos como la turoperación online, los llamados “gate-keepers” (guardianes de las puertas); que hace referencia a plataformas como Amazon o Google, etc. En el caso de Meliá, nuestros canales directos representaban, antes de la pandemia, cerca de un 40% de las ventas totales, y durante la pandemia llegaron a representar casi el 80% del total. Con vistas a la recuperación, nuestras previsiones son que cuando se recupere la normalidad nuestras ventas directas representen más del 50% de la venta centralizada”, explica.

Escarrer pone en valor también modelos más digitales como las OTA como Booking, Destinia… “Aunque no se puede negar la fortaleza de estas OTA, que también son un aliado importantísimo para nosotros, como acabo de decirle, cada vez más conviven diversos modelos de distribución, directa e intermediada, pero todos cada vez más digitales”, indica.

El CEO de Meliá no considera que la pandemia haya servido para impulsar el turismo vacacional. “Diría que la pandemia no ha impulsado nada. Simplemente, al mejorar la situación y relajarse las restricciones, ha habido un importante repunte de los viajes, lógico pues las personas necesitan viajar y llevaban mucho tiempo sin poder hacerlo”, explica.

Apunta Escarrer a una recuperación progresiva y apunta a 2023 para recuperar los niveles de 2019. “Con toda prudencia, creo en una recuperación progresiva, (que ya estamos viendo) pero si por ‘normalidad’ entendemos recuperar los niveles de 2019, no creo que eso ocurra hasta 2023”, manifiesta.

Finalmente, Escarrer apunta las tres dimensiones de la sostenibilidad que Meliá trabaja desde hace años. “En Meliá Hotels International llevamos muchos años trabajando para mejorar en las tres dimensiones de la sostenibilidad: medio ambiente, sociedad, y buen gobierno-ética, y ello nos ha valido ni mas ni menos que ser reconocidos como la compañía hotelera más sostenible del mundo en 2019, y la segunda mejor en 2020, según el Corporate Sustainability Assessment de Standard & Poors Global. Me llevaría mucho tiempo recoger el conjunto de iniciativas que desarrollamos, pero me siento muy orgulloso de ser también una referencia en esta materia porque, además, es el camino que debe seguir toda la industria”, concluye.