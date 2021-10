Jeroni Valcaneras, presidente de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Balears (UATAE) considera que no será hasta febrero o marzo de 2022 si hay recuperación económica para los autónomos, que en septiembre eran 96.908.

“La situación es delicada. No sabemos cómo pasaremos el invierno. En 2021 se ha mantenido quien ha podido, pero no ha sido de recuperación. Y veremos si la habrá el año que viene, en función de la temporada turística”, declara.

Los autónomos cuya actividad está afectada por la pandemia cuentan con una ayuda del Gobierno que se extenderá hasta febrero de 2022. Hay exoneraciones parciales de la cuota y diferentes tipos de prestaciones extraordinarias. Valcaneras hace una valoración positiva de estas medidas. “Creemos que las ayudas son positivas y debían mantenerse este invierno. Si no, sería dramático. Muchas personas lo necesitan. Es cierto que puede haber personas que se aprovechen, de hecho vemos que han cerrado empresas pero no ha disminuido el número de autónomos, incluso ha aumentado. El motivo es que hay que estar de alta para tener la exoneración de cuota. Las ayudas se han hecho para apoyar al sector, pero también para maquillar una situación que no se corresponde. Es esperable que el año que viene suban los concursos de acreedores. Entonces veremos la cifra real de lo que ha costado la crisis”, indica, añadiendo que también suben los autónomos “por obligación”, en referencia al falso autónomo. Valcaneras, presidente de UATAE. El presidente de la UATAE Balears quiere ser optimista de cara a 2022, pero está preocupado por los precios de la energía. “Por lo que vemos ahora, en 2022 puede haber una recuperación, pero la subida de la electricidad y los combustibles ya está repercutiendo muy negativamente a sectores que dependen de la energía, como por ejemplo los taxistas, los transportistas... Una subida del 30% de la electricidad o del combustible es muy difícil de asumir y los beneficios ya están disminuyendo un 20%”, explica. Asimismo, menciona que el diseño de las cotizaciones de los autónomos es “injusto”. “La subida de ocho euros a partir de 2022 es esperable, pasa todos los años. Es un 1,7% más. Lo injusto es que el sistema de cotización es insolidario. No es lo mismo una subida del 1,7% para un autónomo mileurista como para otro con rentas elevadas”, concluye.