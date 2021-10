El BOIB ya ha publicado los 39 que el Consell de Govern ha declarado como estratégicos por el momento. Esta declaración les permite, según el decreto ley 3/2021 de medidas urgentes para ejecutar las actuaciones con fondos europeos, cierta simplificación administrativa y rapidez.

Por ejemplo, si el proyecto necesita licencia de obra, deberá tener tramitación urgente y desapacho prioritario por parte del ayuntamiento. Asimismo, se entenderá el silencio administrativo como favorable.

1.- Fomento de las industrias culturales. Eje 1. Diversificación económica. E01. Crecimiento inteligente y ecosistemas de innovación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Importe: 2.211.430.

Descripción: El proyecto incluye diversas líneas de ayudas para revalorizar la industria cultural: a salas de cine; a aceleradoras culturales; a la oferta cultural de áreas no urbanas y ayudas destinadas a espacios escénicos y musicales de titularidad pública y privada para hacer inversiones dedicadas a la transición verde y transformación de los espacios, que impulsen un crecimiento inteligente y sostenible de su gestión.

2.- Fomento de la competitividad de las explotaciones agrarias a través del impulso de la agricultura ecológica. Eje 1. Diversificación económica. E01. Crecimiento inteligente y ecosistemas de innovación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Importe: 6.543.132.

Descripción: Convocatorias de ayudas para llevar a cabo proyectos de transformación ecológica que mejoren la competitividad de las explotaciones agrarias medidante inversiones que impulsen la implantación de nuevas tecnologías; la orientación hacia productos de calidad reconocida; la diversificación de las producciones y, especialmente, la producción ecológica.

3.- Hospital sociosanitario Verge del Toro. Eje 4. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum. Importe: 15.196.382.

Descripción: Reconversión del antiguo Hospital Verge del Toro de Maó en un hospital de carácter sociosanitario que acogerá hasta a 360 pacientes de larga estancia.

4.- Reforma y ampliación del hospital de Manacor. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum. Importe: 76.893.221

Descripción: Reforma y ampliación del hospital comarcal de Manacor, que prevé la reforma integral del bloque quirúrgico, la construcción de un nuevo edificio destinado a los servicios ambulatorios y la ampliación del edificio industrial.

5.- Renovación y ampliación de equipos de alta tecnología de los hospitales públicos de les Illes Balears. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum. Importe: 22.062.887.

Descripción: Adquisición de equipos de alta tecnología para los hospitales públicos de las Illes Balears para renovar los equipos más antiguos y obsoletos y ampliar el parque tecnológico.

6.- Ampliación y reforma de la red residencial y de centros de día. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Afers Socials i Esports. Importe: 73.274.069.

Descripción: Construcción de nuevos equipamientos asistenciales para personas con necesitades de curas de larga duración y reforma de los existentes. Prevé la construcción de residencias en es Castell, Sant Josep, Sant Llorenç, Mallorca 2, Bintaufa (Maó), Andratx, Sant Lluís, quarter de Santiago (Maó), Son Martorell (Palma), Llucmajor, Son Dureta (Palma); la reforma de las residencias de Cas Serres (Eivissa), Miquel Mir (Inca) y Bonanova (Palma); y la construcción de centros de día en Son Xigala (Palma), Porreres y Cala d’Or (Santanyí).

El Govern quiere reformar la residencia Miquel Mir de Inca., entre otras.

7.- Teleasistencia avanzada. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Afers Socials i Esports. Importe: 6.431.902.

Descripción: Refuerzo del servicio de teleasistencia domiciliaria y promoción de la autonomía, así como de los servicios necesarios para su funcionamiento para favorecer la permanencia de las personas dependientes en su domicilio habitual.

8.- Desarrollo de un sistema integrado de información social. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Afers Socials i Esports. Importe: 7.431.901.

Descripción: Desarrollo de un sistema de infomación intelgrado (E-Servicios Sociales), la Historia Social Electrónica Única, accesible para todos los actores del sistema de servicios sociales.

9.- Aumento de la dotación de plazas y recursos de atención a menores y jóvenes en situación de desprotección. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Afers Socials i Esports y consells insulars. Importe: 6.461.294.

Descripción: Creación de plazas residenciales y recursos de atención para menores de edad en situación de desprotección. Específicamente se prevé la construcción y alquiler de viviendas de emancipación; viviendas de acogida de menores en Formentera; la reforma de un centro de preemancipación en Eivissa; viviendas de protección en Mallorca; un centro de primera acogida de menores extrangeros en Mallorca y un centro de menores en Puntiró (Mallorca).

10.- Construcción de un albergue para personas sin hogar en Eivissa. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Consell d’Eivissa. Importe: 1.109.051.

Descripción: Construcción de un centro residencial y social polivalente de 56 plazas residenciales para acoger personas en situación de exclusión social sin hogar de la isla de Eivissa y posteriormente trabajar en el camino de su inserción e inclusión social.

11.- Modernización de entornos, productos y servicios públicos para garantizar la accesibilidad universal. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Afers Socials i Esports. Importe: 964.785.

Descripción: Ayudas a la administración local para la realización de actuaciones en entornos, productos y servicios para garantizar la accesibilidad universal de las personas.

12.- Nuevos recursos para la lucha contra la violencia de género. Eje 4. Cohesión social. E04. Resiliencia del sistema sanitario y nuevo modelo de atención a la cronicidad y la dependencia. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Importe: 465.037.

Descripción: Creación de un centro de atención integral 24 horas para las víctimas de violencia sexual.

13.- Tranvía de Palma. Eje 2. Sostenibilidad. E05. Movilidad sostenible y descarbonizada. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Importe: 475.000.000.

Descripción: Construcción del tranvía de Palma como proyecto clave para la transformación de la movilidad en el área metropolitana de Palma. Consta de tres ejes: la connexión tranviaria Palma-Aeropuerto; la conexión tranviaria Aeropuerto-Playa de Palma; la connexión tranviaria Palma-Son Espases.

14.- Adquisición de vagones para incrementar la capacidad de servicio de la red ferroviaria. Eje 2. Sostenibilidad. E05. Movilidad sostenible y descarbonizada. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Importe: 54.600.000.

Descripción: Adquisición de cinco trenes eléctricos para incrementar la flota de Serveis Ferroviaris de Mallorca y la capacidad del servicio.

15.- Programa de incentivos ligado a la movilidad eléctrica. Eje 2. Sostenibilidad. E05. Movilidad sostenible y descarbonizada. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Importe: 9.875.856.

Descripción: Impulso a la extensión del vehículo eléctrico a partir de programas de incentivos destinados a promover la movilidad eléctrica, con ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, el desguace de vehículos de combustión fósil y para la instalación de puntos de recarga.

16.- Mejora e incremento de la oferta de formación profesional. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Formació Professional. Importe: 34.000.000.

Descripción: El proyecto incluye la ampliación de la oferta de plazas de formación profesional; la creación y/o conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior en bilingües; la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada y la creación de aulas de emprendimiento; la formación en digitalización y en sostenibilidad aplicadas a los sectores productivos de profesores y formadores y la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia profesional.

17.- Plan de infraestructuras educativas. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Formació Professional. Importe: 27.004.252

Descripción: Construcción, reforma y ampliación de nuevos centros de educación primaria y secundaria. Prevé la construcción de un CEIP en Campos, Palma y Can Picafort. Asimismo, contempla la ampliación de los CEIP Sa Torre (Manacor), Ses Comes (Manacor), Punta de n’Amer (Sant Llorenç des Cardassar), Puig den Valls (Santa Eulària des Riu), Sant Carles (Santa Eulària des Riu) y CEIP Can Misses (Eivissa) y la ampliación del IES Isidor Macabich (Eivissa).

El antiguo hospital Verge del Toro de Maó se convertirá en un hospital para crónicos.



18.- Escola d’Hoteleria d’Eivissa. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Consell d’Eivissa. Importe: 7.643.969.

Descripción: Reforma de un edificio del Parc Insular de sa Coma para la adecuación como Escuela de Hostelería.

19.- Edificio multidepartamental de Ciencias de la Salud de la Universitat de les Illes Balears. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Universitat de les Illes Balears. Importe: 6.900.000.

Descripción: Construcción del nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la Universitat de les Illes Balears.

20.- Comptencias y talento digital. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Formació Professional. Importe: 29.955.125.

Descripción: El proyecto plantea la adquisición de dispositivos móviles para el alumnado y de conectividad en educación mixta o a distancia; instalación y mantenimiento de aulas digitales; instalación y mantenimiento de aulas digitales interactivas en los centros educativos de Balears; capacitación técnica del profesorado; desarrollo del Plan Digital de Centro a todos los centros educativos.

21.- Aumento de la oferta de plazas de educación infantil 0-3 años. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Formació Professional. Importe: 24.644.704.

Descripción: Aumento de la oferta de plazas de educación infantil 0-3 años en colaboración con los consells insulars y los ayuntamientos, mediante convocatorias de ayudas para la creación de plazas y para su mantenimiento.

22.- Programas para prevenir el fracaso escolar y promover el éxito o de la oferta de plazas de educación infantil 0-3 años. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Formació Professional. Importe: 13.918.204.

Descripción: El proyecto incluye dos programas: un programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa Proa) y la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado especialmente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos.

23.- Programas de formación y ocupación para formentar la inserción en el mercado laboral, especialmente de los colectivos más vulnerables. Eje 4. Cohesión social. E06. Educación, formación para nuevas competencias y políticas de ocupación. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Importe: 31.027.104.

Descripción: Programas de formación y ocupación para fomentar la inserción en el mercado laboral, especialmente de los colectivos más vulnerables. Incluye programas de ocupación para jóvenes, mujeres y centros de orientación y emprendeduría; programas de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual: mejora de las capacidades digitales para personas desocupadas para impulsar el emprendimineto y el desarrollo rural y la reducción de la brecha de género.

24.- Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenaje con fuerntes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables. Eje 2. Sostenibilidad. E07. Energías renovables y cambio climático. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Importe: 13.399.755.

Descripción: Convocatorias de ayudas para instalaciones de autoconsumo en el sector residencial, administraciones públicas y el tercer sector; para instalaciones de autoconsumo en el sector servicios y otros sectores productivos y para la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.

25.- Programa de incentivos ligados a eficiencia energética y renovables en sectores económicos. Eje 2. Sostenibilidad. E07. Energías renovables y cambio climático. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Importe: 2.366.075.

Descripción: Convocatoria de ayudas para la instalación de sistemas renovables térmicos en procesos industriales y de otros sectores, calor y frío renovable en el sector servicios y fomento del biogás.

26.- Plan de impulso a la rehabilitación energética de edificios públicos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Eje 4. Cohesión social. E07. Energías renovables y cambio climático. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Importe: 11.856.000

Descripción: Obras de mejora de la eficiencia energética en los edificios de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears para disminuir el consumo.

27.- Programa de incentivos para la mejora de la eficiencia energética en municipios de menos de 5.000 habitantes. Eje 4. Cohesión social. E07. Energías renovables y cambio climático. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Importe: 1.331.250.

Descripción: Convocatorias de ayudas para mejorar la eficiencia energética de edificios (públicos y privados), de infraestructuras, y para el despliegue de generación renovable o impulso de la movilidad sostenible en municipios de menos de 5.000 habitantes.

28.- Proyectos de biodiversidad y gestión de espacios naturales. Eje 1. Diversificación económica. E08. Economía azul para el Mediterráneo. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Importe: 5.790.247.

Descripción: Conservación de la biodiversidad terrestre y marina, restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes y gestión forestal sostenible mediante las acciones siguientes: actuaciones de control y, si es necesario, erradicación de especies invasoras en diferentes hábitats y localizaciones geográficas; correción de tendidos eléctricos para evitar daños a la avifauna; señalización de espacios naturales protegidos; mejora de la resistencia y resiliencia de las masas forestales; actuaciones preventivas en puntos estratégicos de gestión para la defensa contra los incendios forestales; asimismo se incluye la renovación y modernización de la maquinaria forestal y actuaciones de conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad en el marco de la declaración de Menorca Reserva de la Biosfera.

29.- Actuaciones de mejora en el Parque Nacional de Cabrera y su área de influencia socioeconómica. Eje 1. Diversificación económica. E08. Economía azul para el Mediterráneo. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Importe: 9.454.800.

Descripción: Inversiones en infraestructuras, embarcaciones, vehículos e instalaciones; acciones de investigación y seguimiento; inversiones en materia de uso público; acciones sobre los recursos naturales; inversiones en control y vigilancia e inversiones de carácter inmaterial en el ámbito de la organización, imagen y coordinación administrativa.

30.- Rehabilitación de entornos residenciales. Eje 4. Cohesión social. E09. Vivienda y regeneración urbana. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Importe: 28.200.000.

Descripción: Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, que incluye diversos programas: de ayudas a las rehabilitaciones a nivel de barrio; de apoyo a las oficinas de rehabilitación; de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio; de fomento de la mejora de la eficiencia energética en viviendas y de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

31.- Construcción de vivienda pública sostenible para alquiler. Eje 4. Cohesión social. E09. Vivienda y regeneración urbana. Promotor: Govern de les Illes Balears y Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Importe: 12.000.000.

Descripción: Programa de construcción de viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

32.- Mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Eje 2. Sostenibilidad. E10. Ciclo del agua. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Importe: 755.465.

Descripción: Reforma de la estación depuradora de aguas residuales de Consell.

33.- Modernización sistemas de riego con aguas regeneradas. Eje 2. Sostenibilidad. E10. Ciclo del agua. Promotor: Govern de les Illes Balars. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentación. Importe: 51.40.000.

Descripción: Consolidación y modernización de sistemas de regadío de aguas regeneradas en zonas con potencial agrario amb el objetivo de aumentar la renta agraria y la productividad del sector agrario como sector estratégico. Se prevén cinco actuaciones: en la isla de Formentera; en Porreres-Felanitx; a Ciutadella-Ferreries; a la zona especial de Sant Jordi-Llucmajor-Campos; y en Santa Eulària des Riu-Sant Joan de Labritja.

34.- Mejora del abastecimiento del agua potable y reducción de pérdidas en las redes. Eje 2. Sostenibilidad. E10. Ciclo del agua. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori y ayuntamientos. Importe: 2.658.926

Descripción: Financiación de inversiones en los sistemas de abastecimiento para la mejora de la eficiencia, la reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua y la reparación y mejora de la captación, los depósitos e instalaciones de potabilización de los municipios.

35.- Renovación de la desaladora de agua de mar de la bahía de Palma. Eje 2. Sostenibilidad. E10. Ciclo del agua. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Importe: 32.000.000.

Descripción: Renovación de las instalaciones para conseguir un menor consumo energético y una mejor calidad del agua tratada.

36. Transformación digital de la Administración Pública. Eje 3. Competitividad. E11. Marketplace IB y digitalización del tejido productivo. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Importe: 14.285.425.

Descrición: El proyecto incluye actuaciones de incremento de los trámites y servicios telemáticos; de mejora de la experiencia de usuario de la ciudadanía de los servicios telemáticos; de desarrollo, mejora e integración de las soluciones tecnológicas de administración electrónica; de creación de una red de oficinas de asistencia en materia de registros; de implantación tecnológica y funcional de un archivo digital de gestión y de preservación; de definición de políticas de seguridad y cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad; de preparación de la infraestructura para inteligencia artificial y big data; de implantación de soluciones de Automatización Robóticas de Procesos y de creación de la Oficina del dato.

37.- Acciones de refuerzo de la conectividad 5G. Eje 3. Competitividad. E11. Marketplace y digitalización del tejido productivo. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Importe: 7.333.384

Descripción: Actuaciones para potenciar la conectividad y equipamiento de centros que permiten acceder a servicios esenciales, asistenciales y sociales; para reforzar la conectividad de polígonos industriales y centros logísticos; programa de paquetes de conexión de banda ancha (bonos) para pimes y para colectivos vulnerables y programa de ayudas para la adaptación de infraestructuras para telecomunicaciones en edificios.

38.- Capacitación digital de la ciudadanía. E11. Marketplace y digitalización del tejido productivo. Promotor: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Importe: 3.464.525.

Descripción: Capacitación para la ciudadanía digital proporcionando recursos formativos para que aprendan a realizar comunicaciones y transacciones seguras en línea.

39.- Convocatorias de ayudas para la mejora de la gestión de los residuos. Eje 2. Sostenibilidad. E12. Economía circulas y modelo turístico. Promotor: Govern de les Illes Balears y Conselleria de Medi Ambient i Territori y ayuntamientos. Importe: 15.876.840.

Descripción: Contempla la convocatoria de ayudas para la implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente bioresiduos, y la mejora de las existentes; para la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los bioresiduos recogidos separadamente; para la construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclaje de otros flujos de residuos recogidos separadamente y para inversiones relativas a instalaciones de recogida, triaje y clasificación, mejora de las plantas de tratamiento existentes y para la preparación del CSR.