Tanit Automoción es una de las empresas referentes en la isla de Eivissa en la venta de coches de ocasión y seminuevos, especializada en 4x4 y SUV. Al frente de ella está Miguel Ángel Escandell, quien junto a su padre, Miquel, decidió en 1997 separarse de sus antiguos socios para emprender un nuevo negocio en solitario.

“El plan era dedicarnos a la importación de vehículos 4x4 de Alemania. Íbamos allí, comprábamos dos o tres coches y volvíamos. Desde hace una quincena de años dejamos de hacerlo porque dejó de ser tan rentable. De hecho, los alemanes y otros europeos vienen a comprar a España ahora. En su día también cogimos concesiones y servicios oficiales de marcas como SsangYong o Iveco pero al final volvimos exclusivamente al vehículo de ocasión, que es nuestro fuerte. Tenemos un poco de todo pero siempre prestamos especial atención a los 4x4 o los SUV, que es por lo que la gente nos conoce”, explica Miguel Ángel Escandell.

IBIZA RENT A VAN. Avalados por más de cuarenta años en el mundo de la automoción, en 2018 decidieron poner una marcha más al negocio y crear Ibiza Rent a Van, dedicada el alquiler de furgonetas y vehículos industriales para empresas, autónomos y particulares. “Detectamos que en la isla había una demanda de vehículos industriales y decidimos dedicar parte de nuestro negocio a una flota de alquiler. Montamos una buena página web y tuvimos una buena aceptación, con buenos clientes. Llenamos un hueco que había en Eivissa y nuestra intención es ser líderes en las Pitiüses”, apunta Escandell.

La flota de Ibiza Rent a Van es de entre 25 y 30 vehículos pero el objetivo de la empresa es ampliarla. Una expansión que la pandemia puso en stand by el año pasado. En cualquier caso, en 2020 consiguieron mejores resultados que el año anterior en cuanto al alquiler de furgonetas. “Nuestro sector no cerró, aguantamos y crecimos en relación con 2019. Y ahora seguimos creciendo”, destaca el responsable de Tanit Automoción. El alquiler de vehículos industriales supone el 25% del negocio de Tanit Automoción “pero a nivel de trabajo supone un 75%. Vender 140 o 150 coches puede hacerse pero el esfuerzo que requiere que una flota de alquiler salga diariamente es enorme. También es verdad que los márgenes de beneficio son diferentes a los que se consiguen por la venta de coches de ocasión, por lo que recompensa”, añade Escandell.

Desde que iniciaron su actividad en 1997, en Tanit Automoción han vendido alrededor de 4.000 vehículos, lo que le ha permitido conseguir “una base de clientes muy grande y que, además, repiten”. “Últimamente, nos hemos dado cuenta de que un porcentaje muy grande de nuestros clientes son extranjeros que residen aquí. Gracias al boca a boca hemos podido entrar en círculos de austríacos, holandeses, franceses, ingleses”, detalla Escandell.

El responsable de Tanit Automoción tiene claro que el precio es lo que decide a un cliente decantarse por un vehículo de ocasión en vez de acudir a un concesionario y llevarse uno nuevo. “Mucha gente no puede gastarse lo que vale un coche nuevo y tiene que acudir a uno usado. Otros lo hacen por filosofía: no quieren destinar unos recursos en un coche nuevo porque saben que pueden tener uno a un mejor precio que le hará el mismo servicio. Nosotros ofrecemos buen producto a buen precio. Los coches de tres o cuatro años valen un 30% o un 40% menos y, si están bien, prácticamente son el mismo coche que uno nuevo”, apunta Escandell.

GARANTÍAS. La diferencia entre las empresas de venta de coches de ocasión la marcan las garantías comerciales que ofrecen unas y otras. “Yo creo que el cliente valora que te desvivas por él. Cuando nosotros vendemos un coche intentamos que esté lo mejor posible, por eso cuando los compramos hacemos una selección, y cuando los vendemos le decimos al cliente que nos tiene aquí para cualquier problema que tenga con él. Asumimos y cumplimos esta garantía”, asegura Escandell, quien añade que durante todos estos años “solo nos han llevado a los juzgados una vez y fue de forma malintencionada. Tenemos suficiente experiencia para saber manejar todas las situaciones y quedar bien con los clientes”.

En los últimos años, los canales de venta se han diversificado y los consumidores pueden encontrar coches usados en páginas web y las redes sociales. En este sentido, Miguel Ángel Escandell estaca que “tenemos que amoldarnos a ello” pero asegura que los coches que están a la venta en Tanit Automoción “no es el mismo” que puede encontrarse en estas webs. “Defendemos a nuestro cliente hasta que nos compre otro coche. No queremos perderlos porque ganar un cliente es muy difícil y, por la cuenta que nos trae, trataremos de hacerlo lo mejor posible y de buscar los mejores coches”.

FALTA DE VEHÍCULOS. Una de las preocupaciones actuales en el sector es la falta de vehículos. “En la situación en la que estamos, los márgenes se han reducido bastante porque estamos comprando más caro. No hay rotación porque no se están vendiendo tantos coches nuevos al no fabricarse componentes, lo que implica que las flotas de coches de alquiler no salen a la venta porque las empresas no saben si podrán comprar coches nuevos. Esto provoca que el precio suba y que lo tengas que repercutir al cliente o reducir tu margen de beneficio”, explica Escandell.

FERIAS. Si nada se tuerce, a mediados del mes de noviembre se celebrará la vigésimo primera edición del Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza en el Recinto Ferial. Escandell, que también es el presidente de la Asociación de Talleres Libres y Recambios de PIMEEF, destaca que este tipo de eventos “siempre nos ha ido muy bien” a nivel de ventas. Eso sí, la incógnita es si los participantes tendrán stock suficiente de vehículos para ofrecer a los potenciales clientes.

Tanit Automoción espera facturar este año entre un 20 y un 25% más que en 2020.