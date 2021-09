Dice un conocido proverbio que si vas solo podrás llegar antes pero si lo haces acompañado, conseguirás ir más lejos. Este ha sido el pilar sobre el que un grupo de inmobiliarias independientes de la isla creó en 2013 la marca Portal Menorca, cuyo objetivo consistía en aprender a trabajar unidas, no para buscar una posición de fuerza en el sector, sino para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Ocho años más tarde, esta alianza estratégica de trabajo estructurado y dirigido a la compraventa de inmuebles se mantiene más viva que nunca, con una cartera más de 1.000 referencias compartidas y la suma de 30 profesionales entre las seis empresas que trabajan unidas por un objetivo común.

ORÍGENES. Fue la confianza mutua lo que propició que naciera el grupo Portal Menorca hace ocho años. La amistad previa entre cuatro agentes de la propiedad inmobiliaria como Sito Pons, de Fincas Sant Lluís; Jordi Sintes, de Fincas Mantolán; Llorenç Carreras, de Fincas Venalis y Nick Cook, de Home Menorca, hizo que vislumbrasen la posibilidad de configurar una alianza entre sus cuatro negocios, siguiendo el ejemplo de lo que se conoce como Multi Listing System o MLS.

Los fundadores de Portal Menorca: Llorenç Carreras, Jordi Sintes, Sito Pons y Nick Cook.

“Se trataba de configurar entre los cuatro, una bolsa de inmobiliaria común de inmuebles en exclusiva, que nos permitiera la cooperación entre profesionales asociados a este sistema”, explica Jordi Sintes, gerente de Fincas Mantolan en Maó, cuya inmobiliaria había nacido en 1976. “Sabíamos que en otros lugares como Estados Unidos se trabajaba con MLS, lo que facilita que una persona haga la entrada de la propiedad en la base de datos y de este modo se tiene la garantía de disponer siempre los datos actualizados”, comenta Nick Cook, propietario de Home Menorca, una inmobiliaria creada en 2003 también en Maó.

“De algún modo ya se estaba dando una especie de colaboración entre nosotros porque de vez en cuando compartíamos alguna información puntual sobre propiedades que teníamos en cartera, pero no nos habíamos planteado formalmente el hecho de crear una plataforma de trabajo conjunta”, explica Llorenç Carreras, gerente de Fincas Venalis, fundada en Maó en 1990 después de haber trabajado previamente en Barcelona para Coves Noves.

El siguiente paso fue hacer una búsqueda del mejor sistema MLS del mercado, lo que les llevó a conocer dos ejemplos en funcionamiento en la localidad de Calafell, en Tarragona, y otra en Portugal. “Iniciamos los trabajos en setiembre de 2012 y en junio del año siguiente alumbrábamos la marca Portal Menorca con el nuevo sistema de trabajo implantado en las cuatro inmobiliarias”, explica Jordi Sintes.

En 2019 se sumarían al proyecto dos inmobiliarias más, Menorca in Person, con Sara Ponciano al frente y cuya sede estaba en Ciutadella, y Fincas Sunshine, con Carol Thomas, ubicada en es Mercadal. “De este modo podemos decir que operamos en toda la isla con ocho oficinas, cubriendo todos los municipios ya que incluso en temporada alta sumamos dos en Fornells y Binibeca”, comenta Sintes.

FUNCIONAMIENTO. En Portal Menorca cada una de las seis inmobiliarias asociada al proyecto tiene su propia cartera de clientes y de comerciales pero se trabaja con una base de datos compartida, respetando siempre las operaciones que pueda cerrar cualquiera de sus 30 profesionales, todos ellos multidisciplinares y multilingües.

“No nos dedicamos a competir entre nosotros sino a ayudarnos entre todos para ser más eficaces”, explica Jordi Sintes. “En nuestro negocio, tener información actualizada a disposición del agente supone una ventaja competitiva porque no te hace perder el tiempo. Lo vemos en otros competidores sobre inmuebles que ofrecen y sabes que hace cuatro meses que ya están vendidos pero que no han tenido tiempo de poner al día la información. Con el MLS esto no pasa”, confirma Nick Cook.

Por otro lado, cada semana tienen fijada una reunión conjunta para valorar las nuevas propiedades que se han introducido en el sistema, poniendo en común su criterio sobre la recomendación de precio.

“El vendedor puede haber estimado un precio de salida, que en el comité sopesamos entre todos una valoración que nos sirve para ofrecer una recomendación al cliente lo más ajustada a la realidad posible”, explica Llorenç Carreras. “No nos gusta dar un precio al cliente sin antes haber pasado aquella propiedad por el comité”, puntualiza.

Desde el punto de vista de la promoción y el marketing, mantienen una estrategia nacional e internacional en los portales inmobiliarios más importantes para llegar hasta donde esté el potencial comprador. “Nuestro lema describe lo que en realidad somos, empresas que trabajan juntas para vender tu casa, sea un piso o un chalet de lujo porque, en este sentido, nos enfocamos a todo tipo de público”, explica Jordi Sintes. “Actualmente es verdad que el mercado nos está trayendo un cliente internacional de alto poder adquisitivo, no solo francés como se suele decir, pero nosotros tratamos de volcarnos con la misma exigencia y profesionalidad”, añade Llorenç Carreras.

A nivel de identidad, cada inmobiliaria mantiene su propia web con toda la cartera de propiedades disponibles pero, al mismo tiempo, Portal Menorca dispone de su web en la que también aparecen todos los inmuebles. Desde 2014 también editan una revista de estilo de la marca de la que se imprimen 60.000 ejemplares y en la que aparece una selección de propiedades destacadas pero también de consejos y recomendaciones para descubrir Menorca y su idiosincracia. “Siguiendo nuestra filosofía de cooperación, miramos también siempre de establecer sinergias con partners de la isla como por ejemplo hoteles u otros negocios enfocados a productos y servicios, ofreciéndoles la posibilidad incluso de personalizar la revista para que nos beneficiemos mutuamente del valor añadido de un producto editorial muy atractivo”, explica Nick Cook.

VINCULACIÓN. Desde sus inicios, Portal Menorca tuvo clara su vinculación al territorio y por ello cada año, en la medida que ha podido, ha apoyado iniciativas culturales, sociales y medioambientales para contribuir a mejorar la sociedad menorquina. En este sentido, este último año se han sumado a eventos como el Foro de la Isla del Rey pero también a causas como la que representa el nadador Daniel Rossinés, quien recauda fondos para investigar enfermedades incurables como el ELA, o los proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático que apadrina la fundación Menorca Preservation Fund y a la que han hecho una donación de 3.000 euros recientemente. “Es nuestro granito de arena que forma parte de los valores que compartimos como grupo toda la familia de Portal Menorca”, concluye Jordi Sintes.