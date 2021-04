Venta 'online': sin miedo y con vocación internacional

Lo primero que hay que hacer para vender por internet es crear una web y registrar un dominio. Es importante pensar en clave global y que la plataforma sea escalable. Hay que dedicarle esfuerzo, ya que es un portal abierto a toda Europa. Hay que tomar riesgos controlados y anticiparse a las demandas y necesidades que tendrá el cliente en un futuro. Y, sobre todo, hay que hacerlo sin miedo, porque es el futuro. Así se puso de manifiesto en el webinar organizado por Ultima Hora el pasado lunes día 19, que se emitió en streaming desde el museo Es Baluard de Palma y que contó con más de 200 inscritos.

Los encargados de transmitir su experiencia en esta formación online fueron Daniel Ruano, gerente de Foto Ruano; Xavier Idevik, director de Marketing de Don Dominio, y Gerardo Cañellas, CEO de Perfume’s Club, quienes participaron como ponentes en el acto que estuvo moderado por Sergio Pastor, director de área de Desarrollo de Negocio de Sales & Fit. La sala Aljub estuvo decorada para el evento con la colaboración de Kare y Trends Home.

«Competimos con gigantes dispuestos a perder dinero»

Gerardo Cañellas, Perfume’s Club

Perfume’s Club y Foto Ruano son ejemplos de empresas familiares de Mallorca de tercera generación que han evolucionado hacia el eCommerce con gran éxito. Los dos ponentes explicaron la evolución de la empresa y cómo fueron capaces de anticipar lo que el cliente desearía en un futuro próximo.

Daniel Ruano describió la evolución de la empresa como un conjunto de vicisitudes que han tenido que superar: en 1991, las obras en la calle Oms; en 1995, la apertura en Porto Pi; el 2005, la apuesta por Foto Ruano Pro ante el auge de las cámaras digitales; en 2011, con la primera web, que pasó de catálogo de productos en un primer momento a eCommerce en 2014. «Siempre estamos pensando en la mejor experiencia para el usuario de Mallorca y para el usuario online. El eCommerce se ve que funciona, pero hay que dedicarle mucho esfuerzo porque es un catálogo a toda Europa. Y también es muy importante tener una rápida respuesta, una web actualizada y un buen servicio al cliente», indicó, agradeciendo públicamente la dedicación de su padre al negocio.

«Además de para eCommerce, una web da presencia»

Xavier Idevik, Don Dominio

Mientras que para Gerardo Cañellas, CEO de Perfume’s Club, la base de su negocio ha sido saberse reinventar y defender los precios. «En 2008 no había perfiles especializados. Hemos tenido que aprender por prueba-error. Hay que romper barreras y hacer cosas diferentes constantemente. Nosotros tenemos un sistema que compara 3,5 millones de productos en tiempo real para garantizar el mejor precio en los 24 países en los que estamos, y no es fácil porque competimos con gigantes a los que no les importa perder dinero», indicó.

Mientras que Don Dominio es una empresa que se dedica a la venta de dominios, hosting y SSL. Un dominio es el nombre de la web, es decir, lo que va después de las tres w y acaba con una extensión que puede ser ‘.com’, ‘.es’, etc. El hosting es el servicio que permite guardar los archivos que contiene la web. Mientras que el SSL es un sistema de seguridad de la web. Xavier Idevik dio algunos consejos a las personas que quieran abrir una página web: «Se puede tener una web para vender la presencia y darse a conocer, no hace falta que sea solo para el eCommerce. Un buen nombre debe ser fácil de recordar, corto, que no se confunda y que sea escalable. Ahora están de moda las nuevas extensiones de dominio como ‘.tienda’, ‘.store’ o ‘.shop’ que pueden ayudar a dar más visibilidad. Por ejemplo, es mejor el dominio ‘galletas.tienda’ que ‘tiendadegalletas.com’», advirtió. Como consejos adicionales, explicó que es mejor registrar diferentes marcas y extensiones para evitar suplantaciones de identidad o para anticipar la expansión del negocio a otros países.

«Es importante el servicio y tener la web actualizada»

Daniel Ruano, Foto Ruano

Contra Amazon

¿Se puede competir contra Amazon?, planteó a los ponentes Sergio Pastor. Ante lo que contestaron con rotundidad que sí. «Amazon no está especializada, está en otra liga. Sí que nos sirve para aprender de lo que hacen, pero nosotros intentamos aportar cercanía, servicio, recomendación y formación para que el usuario no se sienta un número, e intentamos ser equilibrados con el precio», indicó Ruano. Mientras que Gerardo fue claro: «Amazon es caro, ya que vendemos a empresas que venden en Amazon. Para nosotros es un cliente y nos ayuda a crecer», indicó.

Crecimiento

Los tres negocios han crecido en tiempos de pandemia y esperan que la tendencia continúe. Gerardo Cañellas explicó que la venta online en la cosmética supone un 15% en España pero en Inglaterra ya es el 50%, así que el futuro está en internet. Mientras que en Don Dominio han notado que durante el confinamiento muchos negocios registraron sus webs para tener una oportunidad en el mundo digital.

«Estas empresas demuestran el nivel de Mallorca»

Sergio Pastor, moderador

Los ponentes ya están pensando en sus próximos retos. Don Dominio se enfocará en ofrecer productos específicos para los gestores de contenido principales -como Wordpress- para que la web funcione lo mejor posible. Foto Ruano adelantó que próximamente abrirán un nuevo espacio innovador que permitirá vivir experiencias. Mientras que Perfume’s Club está transformando la web para personalizar la página según las preferencias del usuario.

«Vender carne fresca por internet funciona»

Margalida Obrador

Gerente de Ramaders Agrupats Ramaders Agrupats es una empresa productora, elaboradora y comercializadora de carne con sede en Felanitx. Antes de la pandemia vendían por internet los productos curados a las Islas y la Península, pero con el confinamiento ampliaron el servicio en Mallorca ofreciendo todos los productos frescos. En los pueblos la empresa hace el repartos algunos días a la semana, según la zona, y en Palma distribuyen a través de la empresa Ángel24.

Margalida Obrador, gerente, se muestra satisfecha de la respuesta de los clientes. «Antes de la pandemia pensaba que vender carne por internet era surrealista, pero veo que funciona y que los clientes repiten. No necesitan ver el producto si les llega como quieren», indica. Señala que al ser un producto fresco, el reparto tiene mayor complejidad. Por ello, estudian la posibilidad de establecer puntos de recogida autónomos para el cliente en el centro de Palma.

«Muchas bodegas ya venden por internet»

Marga Amat

Gerente de la DO Binissalem El comercio electrónico tiene peculiaridades propias en cada sector. Marga Amat, directora gerente de la DO Binissalem, explica que la mayoría de bodegas no dispone de una plataforma de comercio electrónico. «Muchas bodegas ya venden por internet, pero la mayoría no dispone de una plataforma de comercio electrónico, sino que venden a través de otros», explica.

Amat explica cuáles son las principales dificultades que se encuentran las bodegas. «El envío fuera del ámbito nacional por el tema de los impuestos y las limitaciones de volumen en las aduanas son algunos de los problemas que nos genera hoy la venta online», indica.

La DO Binissalem, así como las bodegas, son conscientes de la importancia de tener presencia en la red. «Claro que es importante tener presencia en las redes, con actividad habitual y contenido interesante...», acaba señalando.

«Somos una solución para otras empresas»

Toni Juan

Director comercial de Ecoandprint Toni Juan Martorell, es el director comercial de Ecoandprint.com, una imprenta online que ofrece diferentes formatos de impresión. Se puede encontrar tanto impresión sobre soportes rígidos (metacrilato, aluminio, pvc, etc.) como textiles (lonas publicitarias, lienzos, vinilos, etc.). Sus servicios de extienden por toda España.

Esta plataforma se enfoca tanto al cliente profesional como al cliente final.

«Al profesional, podemos ofrecerle infinidad de soluciones en impresión, así como impresión en gran formato de hasta 320cm., ideal para rotulistas. Y al cliente final podemos ofrecer profesionalidad, calidad y un servicio personalizado para cada uno de sus pedidos», señala Juan. «Creemos que, en un futuro, incluso los hoteles harán sus pedidos online», acaba mencionando el director comercial de Ecoandprint.com.

«Somos el eslabón de la última milla»

Javier Cortés

Delegado regional de Maresa Logística Maresa Logística es una empresa de mercancías y logística que opera en Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra y Gibraltar.

Javier Cortés, delegado regional en Baleares, explica que la empresa está ampliando su gama de actividades y que una de las apuestas es la última milla así como el transporte interislas de mercancías. «El eCommerce es una cadena en la que nosotros somos el eslabón de la última milla. Nuestra función como operador logístico es integrarnos digitalmente con el proveedor para acortar plazos y ofrecer así el mejor servicio posible», indica.

«Como operador logístico en la última milla, Maresa Logística ofrece el valor añadido de la fiabilidad y el de la transparencia. Es decir, que el producto llegue al cliente sin roturas ni pérdidas y que pueda ver en todo momento dónde se encuentra la mercancía», añade Cortés.

«Los canales de captación de clientes se multiplican»

Gerardo Cañellas

CEO de Perfume’s Club Perfume’s Club se ha convertido en la tienda online líder en productos de belleza y vende mucho más que fragancias. Desde la fundación de Perfumerías Cañellas, en los años 50, hasta hoy, la empresa se ha adaptado de forma constante al mercado y en 2009 empezó la venta por internet. Gerardo Cañellas, CEO de la empresa, explica que los clientes en la actualidad llegan por múltiples canales, a los que hay que prestar mucha atención.

«La evolución ha sido grande, ya que el perfil de comprador ha cambiado. Al principio compraban personas con menos aversión al riesgo por internet, y hoy se ha abierto totalmente hasta el punto que el perfil mayoritario es el de personas por encima de los 50 años. Y los canales por los que captamos clientes se han expandido. Antes, prácticamente solo captábamos clientes a través de Google. Hoy en día el marketing de afiliación -colaboraciones con terceros que divulgan nuestra marca y a los que les comisionamos por las ventas generadas- nos trae buenos resultados», señala Cañellas.

«La captación de usuarios a través de bases de datos con ofertas vía email ha aumentado, así como también a través de acciones de branding muy buenas que nos abren puertas... Además, formatos de vídeo en Youtube son muy interesantes para nosotros. Y lo que nos ha funcionado siempre es el boca a boca. Sigue funcionando», indica Cañellas.

De esta forma, los hermanos Gerardo y Pedro Cañellas han conseguido en doce años un crecimiento de la empresa del 1900% y presencia en 24 países.

«Damos un servicio B2B a nuestro cliente»

Tòfol Sbert

La Herramienta Balear La Herramienta Balear, nacido en 1968, da servicio de forma presencial en sus establecimientos de los polígonos de Son Castelló, Can Valero y de Son Bugadellas, en Santa Ponça. Además, cuentan con tienda online.

Tòfol Sbert, gerente de la empresa familiar, explica que la apuesta por el eCommerce es firme. «El comercio online tiene mucho recorrido. Un 90% de los usuarios de www.laherramientabalear.com son clientes nuestros que ya tienen cuenta y que en lugar de venir a comprar, seleccionan lo que quieren por internet y les llega a casa. Es como un servicio B2B. En todo caso, en la web puede comprar cualquier persona que quiera. Tenemos más de 18.000 referencias», apunta.

La Herramienta Balear se considera la mano derecha de los instaladores. Lo más vendido son las herramientas eléctricas, las manuales, el vestuario y los elementos de protección laboral.

«Contar con una página web es una necesidad»

Xavier Idevik

Director de marketing en Don Dominio Xavier Idevik, director de marketing de Don Dominio, está satisfecho de la evolución de la empresa, que no ha dejado de crecer de forma importante.

Idevik, como no puede ser de otra manera, considera imprescindible que las empresas aceleren el proceso de digitalización. «El futuro pasa por la digitalización. Tener presencia en internet, contar con una página web, es una necesidad. En Don Dominio gestionamos unos 440.000 dominios de unos 170.000 clientes de unos 90 países. En Baleares, la evolución es positiva. La pandemia, además, ha acelerado el proceso de digitalización de las empresas, puesto que al estar cerrados han notado la necesidad de estar en internet», señala.

En Don Dominio ofrecen fundamentalmente tres servicios. Ofrecen todo tipo de dominios, desde territoriales hasta genéricos, pasando por los denominados ‘nuevos’ (’.music’, ‘.shop’...).

Don Dominio ofrece también el alojamiento web, que hace posible que una página sea visible. Entre los servicios que ofrece Don Dominio se pueden tener también cuentas de correo.

El tercer gran servicio de Don Dominio son los certificados SSL, que aumentan la seguridad de los visitantes.

«La empresa nació en 2007 y no hemos dejado de crecer. Nuestra intención es continuar mejorando. Has de estar actualizando tus servicios de forma permanente para no quedarte atrás. Hay que poder ofrecer a los clientes las nuevas herramientas que van surgiendo», explica.

«Entregamos en 24 h. de lunes a sábado»

Joan Bril

Propietario de Lacteos Palma y La Burratina Lácteos Palma se dedica desde hace más de 20 años a la distribución de mantequilla, nata y quesos, productos italianos para profesionales de la restauración y la hostelería. Desde hace tres años tienen una tienda online donde está toda su oferta, www.italianqualitygourmet.es, y hace dos meses que han abierto una tienda física en el centro de Palma, La Burratina, que se une al centro logístico del polígono de Son Oms.

«Nuestro producto es delicado y de corta duración, por eso entregamos en 24 horas tanto a profesionales como a particulares y hacemos el reparto de forma interna y de lunes a sábado», señala Joan Bril, gerente y propietario. «La tienda online se ha impulsado en el último año y más del 50% de los pedidos son de la Península. La demanda aumenta porque la gastronomía ha subido muchísimo el nivel y se piden productos seleccionados y de calidad», añade.

«Notamos un crecimiento en las ventas web año tras año»

Rafael Abraham

Director de Marineland y coordinador del Grupo Aspro Ocio en Baleares Rafael Abraham, director de Marineland Mallorca y coordinador del grupo Aspro Ocio en Baleares, que cuenta también con el parque acuático Aqualand, es consciente de la importancia de las ventas web. «Los principales canales de venta son la turoperación y las promociones enfocadas a turistas y residentes. Estas promociones se pueden encontrar en alianzas trazadas con diferentes empresas, ya sean cadenas de supermercados, restaurantes, empresas del sector de ocio…», asegura.

Afirma también que las ventas web van al alza. «Año tras año notamos un crecimiento en las ventas web por un cambio de comportamiento del consumidor», explica.

Desde Aspro Ocio se fomenta la compra de entradas desde la web. «En la web se pueden encontrar descuentos exclusivos que no tenemos en la taquilla, de esta manera incentivamos la compra anticipada y el cliente tiene su entrada garantizada. Además de esos descuentos también pueden encontrar diferentes packs de entrada y promociones en los restaurantes», apunta.

Abraham no sabe cuándo se normalizará la actividad y contempla el futuro cercano con múltiples interrogantes. «La verdad es que los tiempos inciertos que atravesamos no nos dejan hacer previsiones a largo plazo. Si la vacunación aumenta y los contagios se mantienen en niveles bajos, yo confío en tener a partir de julio un verano no normal, pero sí mejor que el anterior, turísticamente hablando», finaliza diciendo.

«El hotel quiere estar abierto a la ciudad»

Isabel Sotomayor

Hotel Can Guixe El hotel Can Guixe de Inca abrirá sus puertas en mayo. Contará con nueve habitaciones dobles pero, además quiere estar «abierto a la ciudad y al público local». Para ello dispondrá de un restaurante bistró abierto al público, un rooftop con vistas a la ciudad y una sala de coworking donde quieren potenciar la formación y los eventos.

Isabel Sotomayor, directora general, explica que Greton Hotels diseña una estrategia de marketing personalizada para cada launching.

«Priorizaremos el canal directo, redes sociales, creación de landing pages de diferentes campañas y eventos que realicemos tanto de nuestra oferta gastronómica en el bistró como de diferentes servicios que ofrecemos, como la sala de coworking donde haremos formaciones, eventos, showrooms y conferencias en streaming, exposiciones, etc.», concluye la directora general.

«Conecta Balear nace con la digitalización en su ADN»

Joan Miquel Duran

CEO de Conecta Balear Joan Miquel Duran, CEO de Conecta Balear, es un firme defensor de la digitalización en las empresas. Conecta Balear nació en el 2011 como operador local para ofrecer internet en el ámbito rural al que no llegaban los operadores tradicionales, además de mejorar el servicio en los núcleos urbanos.

«Conecta Balear nace con la digitalización en su ADN. Es cierto que la parte contable de la empresa cuesta un poco más, pero el resto de departamentos están completamente digitalizados», explica Durán, que reconoce que la atención telefónica es aún importante.

Conecta Balear, que ofrece también servicios de telefonía móvil, inició el despliegue de fibra óptica propia en 2015 en los pueblos de Vilafranca y Sant Llorenç. Hoy, más de 30 núcleos urbanos cuentan ya con fibra de Conecta Balear. El servicio de internet vía WiMAX, dirigido a los ámbitos a los ámbitos rurales a los que no llega el cableado, sigue siendo una parte sustancial del negocio, aunque pierde peso a medida que la empresa va desplegando su red de fibra. En este sentido, Conecta Balear ha desplegado un intenso plan de expansión.

«La empresa ha ido evolucionando y el despliegue de fibra nos ha hecho crecer de forma exponencial en los últimos años. Desde la página web o desde nuestra app puede realizarse la práctica totalidad de operaciones que necesita un cliente. Cambiar la forma de pago, comprobar el estado de la facturación, revisar los consumos, crear controles parentales, solicitar un cambio de tarifa... son procesos completamente digitalizados», asegura.

«Ahora tenemos tienda online y física»

Marina Adrover

Socia de Terragust Terragust ofrece experiencias gastronómicas en la finca agrícola de Terracor, en Manacor. Desde que iniciaron esta actividad, en marzo de 2019, ha tenido una gran aceptación. «Las experiencias consisten en dar a conocer nuestro producto en nuestras fincas. Hacemos catas con comida o tour y menú, donde les enseñamos lo que cultivamos y después se deleitan con un menú degustación elaborado por un chef local con nuestros productos», explica Marina Adrover, socia de Terragust.com.

«El proyecto, en estos dos años de trayectoria, ha crecido y ahora hacemos experiencias gastronómicas más elaboradas junto a otras iniciativas: tienda online, tienda física con posibilidad de recolectar por parte de los clientes y, la más nueva, ‘Adopta un árbol’, que permite apadrinar un árbol frutal, recibir información sobre los cuidados que le damos y venir a recoger los frutos o recibirlos en casa», añade.

«En el mundo audiovisual el valor añadido es la confianza»

Daniel Ruano

Propietario de Foto Ruano Foto Ruano es un referente nacional en el mercado del equipamiento audiovisual. Combina al 50% la venta presencial con la venta online en su web, www.fotoruanopro.com, que tiene presencia en las Islas y la Península. Se dirige a profesionales de la fotografía y el vídeo y a aficionados avanzados que quieren adentrarse en el mundo audiovisual. Las cámaras réflex sin espejo, los objetivos y los drones son los productos más vendidos.

El propietario Daniel Ruano explica que la estrategia de Foto Ruano es generar confianza en el usuario. «El valor añadido es la confianza, el asesoramiento, la posventa... Tenemos canal de Youtube, Instagram y Facebook, cada una con una estrategia diferenciada y cada red social cuenta con entre 10.000 y 15.000 seguidores. En nuestro canal de Youtube damos a conocer las novedades contando nuestra opinión, ofrecemos ayuda... También interactuamos con creadores de contenido en redes y nos acaban mencionando, lo que genera confianza a otros usuarios. Muchos nuevos clientes que nos conocen acaban adquiriendo el producto que más se adapta a sus necesidades después de hablar por teléfono, interactuar y resolver sus dudas», indica.

Foto Ruano abrirá próximamente una nueva tienda profesional cuyo principal punto fuerte serán los talleres y workshops. También ofrecen un servicio de alquiler de equipos. Ruano augura un futuro incierto pero con gran crecimiento del vídeo en la actualidad gracias al auge de los creadores de contenido.