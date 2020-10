El IV Foro El Económico transpiró optimismo. La cita se celebró de forma presencial en el Palacio de Congresos de Palma el miércoles día 14, con un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad. Además, se pudo seguir también en directo por streaming.

El encuentro reunió al presidente ejecutivo de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, y al presidente y CEO de Naturgy, Francisco Reynés Massanet, que protagonizaron un diálogo moderado por Paula Serra, editora de El Económico. Consideran que la pandemia ha generado una oportunidad extraordinaria para transformar el país. Explicaron que los fondos europeos que llegarán a España deben ser correctamente aprovechados para incidir en la transformación digital y la transición energética.

El IV Foro, patrocinado por Bankia, cuenta con la colaboración de Estel Ingeniería y Obras, Meliá Hotels International y Palau de Congressos de Palma. Una nutrida representación del ámbito político encabezada por la presidenta del Govern, Francina Armengol, acudió a la cita junto a los principales empresarios y agentes sociales de las Islas. Por parte del Grup Serra, estuvieron presentes la presidenta Carmen Serra, el consejero delegado Pedro Rullán y el director de El Económico Pep Verger.

Goirigolzarri transpira optimismo en el futuro, aunque es consciente de las dificultades. “Nunca he visto una oportunidad tan extraordinaria para transformar un país”, señaló y explicó que los agentes de cambio han de ser las empresas. A la administración le reclamó seguridad fiscal y jurídica, al tiempo que advertía que no debe caer en el dirigismo. Indicó también que era imprescindible mejorar la productividad de la economía española. El presidente ejecutivo de Bankia no dudó en reconocer que en general se han tomado las deciciones políticas correctas en Europa y en España.

Refiriéndose a las medidas adoptadas por el Gobierno y las ayudas europeas, Goirigolzarri afirmó que los créditos ICO han dado oxígeno a las empresas para poder reaccionar y destacó tres cuestiones que catalogó de relevantes: hay que apoyar a las personas para que nadie se quede atrás, hay que ayudar al tejido empresarial y hemos de ser conscientes de que la estructura empresarial que tenemos hoy no es la que se necesita para el futuro.

Francisco Reynés tiene tanta confianza o más en el futuro que su interlocutor y amigo. Considera, en todo caso, que sería un gran error utilizar cualquier tipo de ayuda para sobrevivir y asegura que “hay que realizar transformaciones” y que en algunos casos será necesario cambiar el modelo de negocio. “El gran riesgo y la gran oportunidad es que las ayudas sirvan para cambiar lo que hay que transformar” e indicó que las ayudas han de incidir en la digitalización y la transición energética.

Goirigolzarri y Reynés comenzaron su sincero diálogo, en un escenario ambientado por Kare Home, afirmando que la pandemia les había cogido por sorpresa y que ninguna empresa estaba preparada para una catástrofe de estas características. “Todo estaba previsto, pero no una pandemia”, dijo Goirigolzarri y destacó la respuesta de las empresas de servicios esenciales, al tiempo que reconocía su admiración por los equipos de trabajo y su capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Reflexionando sobre el futuro inmediato explicó que deben fijarse cuáles son las prioridades de forma clara, reclamó unidad y afirmó que debe evitarse la crispación, puesto que no aporta nada. Añadió que la transparencia es un valor a potenciar.

Reynés, por su parte, destacó que, pese a las duras circunstancias, el país tuvo suministro de gas y electricidad en todo momento. El presidente y CEO de Naturgy reconoció que, inicialmente, se infravaloró la pandemia y apuntó que la vacuna es la solución. Puso en valor el trabajo y la influencia de los medios de comunicación y apeló a la responsabilidad para tener una información veraz.

Goirigolzarri, con una extensa experiencia en el mundo de la banca, ha capitaneado ya diversas fusiones. No duda en alabar el proceso de fusión con CaixaBank y apunta a los cambios de hábitos de los clientes provocados por la revolución tecnológica, la entrada de nuevos jugadores en el mercado y los tipos de interés negativos como las principales causas que llevan a la unión de las dos entidades.

Explicó que en el proceso de consolidación bancaria es fundamental la rapidez, puesto que permite la mejor elección y favorece que el proceso de integración pueda desarrollarse en una posición de mayor fortaleza. La nueva entidad, que conservará el nombre de CaixaBank, será presidida por Goirigolzarri. Asegura que la unión será buena para todos.

Afirmó que mejorará la calidad de servicio, permitirá un mayor alineamiento con la sociedad y también será positiva para los accionistas y los empleados. En este sentido, destacó que “se abren grandes oportunidades para nuestros equipos”.

Las fusiones bancarias están hoy en boca de todos, pero no sucede lo mismo con las empresas energéticas. Reynés recordó que, por ejemplo, Gas Natural se fusionó años atrás con Unión Fenosa. En todo caso, reconoció que el tema estrella es la transición energética y el compromiso con la sostenibilidad.

Explicó que las compañías energéticas se encuentran en el ojo del huracán cuando se habla de sostenibilidad y medio ambiente. Señaló que cuando presentó la hoja de ruta de la empresa en junio de 2018, Naturgy apostó por la descarbonización y que su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente no tiene fisuras.

TURISMO. Reynés, sobre los datos del Fondo Monetario Internacional que sitúan a España como el más perjudicado del mundo desarrollado, aludió al peso del sector turístico. “La pandemia ha afectado a la movilidad y el turismo no existe si no hay movilidad”, dijo e incidía en que la reacción también puede ser rápida. Asimismo, por su origen mallorquín recordó que hace años que escucha voces críticas con el monocultivo turístico pero “nada ha cambiado” y dejó claro que es el momento de actuar.

Mientras que Goirigolzarri recordó de su etapa en BBVA en la que capitaneó la expansión por Latinoamérica, que los hoteleros mallorquines fueron pioneros en la internacionalización de empresas de servicios en la zona. Cerraron el acto Carmen Serra, presidenta del Grup Serra, y Francina Armengol, presidenta del Govern. Al finalizar el Foro se sirvió un cóctel de la empresa Turquesa Càtering de Saúl Martos.

Se puede visualizar el IV Foro en su totalidad.