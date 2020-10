El seguro de salud, arraigado en Balears

El Gobierno estudia implantar un IVA del 21% para la sanidad y la educación privadas. Es una medida que pretende introducir en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Hay una doble motivación en la intención del Gobierno, puesto que pretende, de esta manera, aumentar los recursos del Estado y, además, dejar de beneficiar a los que optan por pagar un seguro privado.

La exención del IVA cuesta al Estado un total de 1.763 millones de euros en el caso de la sanidad privada. En cualquier caso, todo apunta a que la medida, finalmente, no se aplicará, puesto que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se considera que los mayores ingresos obtenidos podrían compensarse con un mayor coste de la provisión del servicio de salud.

Y es que un incremento del precio de un 21% es previsible que supusiera que muchos españoles optasen por abandonar el seguro privado, con lo que el sistema público de salud debería encargarse de su atención.

Un informe de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) sitúa a Balears como la tercera comunidad autónoma con mayor penetración del seguro de salud entre la población, si bien también está por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Balears tiene un porcentaje de penetración del 29,33%, por detrás de Madrid (34,80%), Ceuta (33,52%), Catalunya (31,36%) y Melilla (30,88%). La media española es del 22,48% y las comunidades con menor penetración del seguro médico son Murcia (12,04%), Navarra (10,01%) y Cantabria (6,34%).

Por provincias, Balears ocupa la sexta posición con una tasa del 29,33% -es una comunidad uniprovincial-, por detrás de Madrid (34,80%), Barcelona (33,68%), Ceuta (33,52%), Melilla (30,88%) y Vizcaya (29,49%). Las provincias con menor presencia de los seguros médicos son Lugo (11,46%), Cuenca (11,42%), Ciudad Real (11,18%), Navarra (10,01%) y Cantabria (6,34%).

Balears es la sexta provincia con mayor número absoluto de asegurados, un total de 351.549 (327.251 de asistencia sanitaria y 24.298 de reembolso. Por delante de Balears se encuentran Madrid con un total de 2.326.238 asegurados, además de Barcelona (1.888.968), Valencia (483.703), Sevilla (446.049) y Málaga (424.826).

La evolución de la capilaridad de los seguros de salud en Balears ha estado marcada por la crisis. En 2006, un 31,98% de la población tenía seguro médico. Este porcentaje bajó en los dos años siguientes situándose en un 25,38% en 2008. Subió en 2009, pero desde 2010 y hasta 2012 no dejó de descender alcanzando el 25%. Y desde entonces no ha dejado de subir hasta llegar al 20,33% en 2019.

Existen dos tipos de seguros de seguros de salud. Los más extendidos son los denominados seguros de asistencia sanitaria, que facilitan el acceso a un conjunto cerrado de servicios. Por otro lado, existen los seguros de reembolso de gastos médicos que, presentando o no un cuadro médico de asistencia sanitaria, también incluyen la posibilidad de que el asegurado haga uso del servicio sanitario de su elección y el asegurador le reembolsa un porcentaje del pago.

En seguros de asistencia sanitaria, la penetración era del 27,30% en Balears en 2019, un 0,01% menos que un año antes y lejos aún del 29,44% del 2016. En seguros de reembolso, Balears se situaba en el 2,03%, tras ascender desde el 1,92% en 2018.

En números absolutos, Balears contaba con 351.549 asegurados, de los que 327.251 eran de asistencia sanitaria y 24.298 disponían de un seguro de reembolso.

Uno de los aspectos que aborda el informe de Unespa es el peso de las prestaciones del seguro de salud dentro de los cuidados sanitarios. Explica quelas prestaciones médicas pueden proceder de tres fuentes.

Por un lado se encuentran las prestaciones de la sanidad pública. Su cálculo se fundamenta en las cifras presupuestadas en el capítulo de sanidad por las comunidades autónomas. En segundo lugar, hay que considerar la cifra de prestraciones del seguro médico. Finalmente, el tercer componente es lo que se conoce como out of the pocket. Es decir, el gasto médico financiado por las propias familias, que el informe asume de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística.

Pues bien, las prestaciones del sistema público de salud suponen en Balears un 71,41% del gasto total. El denominado out of the pocket es en Balears del 18,07%, mientras que el seguro de salud supone el 10,53% del gasto total. La media española es del 70,93% de gasto del sistema público, el 21,92% de out of the pocket y el 7,16% procedente del seguro de salud. Es decir, que en Balears el sistema público gasta un porcentaje mayor que la media española.

Además, en Balears el sistema público gasta un porcentaje mucho mayor que otras comunidades con mayor penetración de los seguros de salud como es el caso de Madrid (66,02%) y Catalunya (70,93%). Las Islas son la tercera comunidad en la que menos se gasta en out of the pocket. Finalmente, el gasto de los seguros de salud es del 10,53%, el segundo mayor de España solo por detrás de Madrid (12,45%).

El gasto en salud por hora es de 9.766.136 euros en España, que se distribuye en 6.926.833 euros del sistema público, 2.140.281 de out of the pocket, y 699.022 euros de seguros de salud. En Balears, el gasto total por hora es de 252.367 euros, de los que 180.206 euros son del sistema público, 45.594 de out of the pocket y 26.567 de los seguros de salud.