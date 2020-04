Negueruela afirma que la primera de las prioridades del Govern es mantener el empleo

La primera preocupación de Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, es mantener el empleo previo a la crisis económica generada por la COVID-19. Ha conseguido la unidad de sindicatos y empresas para presentar sus reivindicaciones en Madrid con una única voz. No oculta su satisfacción.

-Han acordado solicitar a Madrid que se puedan prolongar los ERTE de empresas del sector servicios.

-Hemos acordado solicitar la extensión de los ERTE de fuerza mayor mientras haya cualquier tipo de restricción por parte del Gobierno, porque si se mantienen restricciones de personas concentradas, está claro que afectarán al sector turístico de forma especial, ya sean restaurantes, bares, salas de fiesta… Y una vez finalicen todas las restricciones, que se puedan hacer ERTE productivos, que protejan a empresa y trabajadores hasta el inicio de la próxima temporada. Tiene que permitirse que los ERTE productivos tengan las mismas condiciones que los de fuerza mayor, que tienen bonificaciones, para que cubramos por ERTE a los trabajadores para que tengan prestación y no gasten meses de paro a la vez que facilitas un acuerdo social y garantizas liquidez a las empresas. También hemos pedido que las empresas de sectores no afectadas por el cierre de actividades puedan presentar ERTE acogiéndose a las mismas condiciones que los ERTE por fuerza mayor durante el tiempo que sea necesario.

-¿Los empresarios no tendrán la obligación de contratar pasados seis meses?

-Tienen obligación de contratar la próxima temporada, porque los fijos discontinuos suspenden sus contratos. Lo consultamos a Madrid y nos dio la razón. Hemos conseguido desde el Govern la incorporación de los fijos discontinuos a los ERTE, un beneficio que no tiene ninguna otra comunidad. El fijo discontinuo no extingue su relación laboral, sino que la suspende cuando finaliza el periodo de actividad ordinaria y se va al desempleo. El empresario pagaría un despido si no llama al trabajador la temporada siguiente.

-Es decir, que los hoteleros podrán, si quieren, no abrir sus hoteles.

Es correcto. Calculamos que pueda empezar la actividad en agosto, pero una actividad mínima. Es un ERTE productivo clarísimo. En vez de que se produzcan despidos, hay que pasar a todo el personal a ERTE por fuerza mayor. Después tendrás que hacer ERTE productivos. Hay que articularlo ya, porque como haya uno o dos días entre ERTE de fuerza mayor y ERTE productivo, estos días serían de alta para toda la plantilla, salarios y seguridad social, y ahí la empresa corre el riesgo de descapitalizarte.

-Lo que quieren pedir, ¿ya está pactado con Madrid?

Espero que la fuerza mayor se pueda extender, veremos hasta dónde. Lo hemos planteado porque creemos que es necesario. Lo importante es que hemos hecho el diagnóstico. Hemos sido rápidos y esperamos que Madrid responda. El Ministerio de Trabajo, siempre que hemos pedido algo, nos ha ayudado.

-El Govern también recomienda congelar salarios este año.

La prioridad absoluta es mantener el empleo. En este contexto, un incremento salarial es meter más carga a las empresas. Ante el compromiso de mantener el empleo, la duración del convenio se prolonga un año. Es una recomendación porque Govern, UGT, CCOO, CAEB y PIME no son mesas del convenio. Ellos recomiendan a sus federaciones y asociaciones que lo hagan, pero está previamente hablado. Los sindicatos han tenido la altura de ver que la prioridad es el mantenimiento del empleo, y a muchos nos ha costado, porque sindicatos, empresas y el propio Govern apostamos mucho por esa subida. Hemos conseguido el 10% en dos años. Fue un logro conjunto y ahora está bien tener un diálogo social que nos lo permita. Todos vamos en la misma dirección. Ahora mismo no tenemos conflictividad, y es muy importante también económicamente, no solo socialmente.

-Una crisis también es una oportunidad. ¿Puede ser una oportunidad para decrecer turísticamente?

Nosotros protegemos a 200.000 trabajadores. Cuando se abra el confinamiento, la gente querrá trabajar, no querrá tener una renta social.

-¿No es este el momento para planteárselo?

Esta es la segunda parte del acuerdo de la presidenta -Francina Armengol-. Mientras estemos en esta situación hay que pensar qué sectores pulsar para transformar la economía y ayudar a no depender tanto de un sector. Si tienes un sector parado, es el momento de pensar cómo activar otros.

-¿El Govern apuesta por el decrecimiento turístico?

El Govern apuesta por mejorar el modelo turístico.

-¿No es lo mismo?

Hemos protegido a los trabajadores del sector. Hasta que vea que haya oportunidades para 200.000 trabajadores, en su sector o en otro sector, ese es el planteamiento. Queremos que nadie que haya perdido su puesto de trabajo o lo tenga suspendido por la crisis sanitaria, vea afectada su vida. Y que cuando salga tenga una oportunidad de vida. La gente que tenía una vida antes de la COVID, tiene derecho a tenerla. No es una crisis financiera. Es una oportunidad para apostar por más calidad, un modelo más desestacionalizado, menos de sol y playa, alargando las puntas en febrero, que los fijos discontinuos hayan trabajado ocho meses…

-¿Y hay que reducir el número de plazas, aviones y turistas?

-El Consell estaba trabajando en el PIAT y en el número máximo de plazas. Nuestro modelo turístico ya tiene las plazas fijadas. Los hoteles ya están. Las distintas bolsas ya se están reduciendo.

-Pero es a muy largo plazo y en muy pequeña medida.

-Nosotros no somos los que decidimos.

-Parece que se avergüence.

-No me avergüenzo de nada de lo que hago. Este momento, que es complicado, es el momento de replantearnos el futuro del sector. Y ahí todo el mundo tendrá que decir cuál es su opinión. Yo no diría si planteo un aumento o una reducción del número de plazas. Este Govern ya tomó decisiones fuertes, había hecho un bloqueo de zonas turísticas para acabar con Punta Ballena y lo que vemos en el Arenal. La apuesta estratégica tiene que mantenerse. El debate sobre las plazas ya se tendrá. La prioridad de esta Conselleria es la economía y el empleo. No enviaré un mensaje hasta que tenga claro que tengo una oportunidad para garantizar que se recuperan los cientos de miles de puestos de trabajo, porque no generaré empleo en otros sectores para hacer un trasvase tan grande. La oportunidad es recuperar la vida, y discutamos hacia dónde queremos avanzar, pero conjuntamente.

-El vicepresidente Yllanes publicaba un artículo en Ultima Hora titulado Es el momento de industrializar y diversificar.

-Estoy 100% de acuerdo con el artículo y con los planteamientos que está haciendo. Es el momento, por ejemplo, de las renovables. Es un buen momento para que otros sectores crezcan. No todo es que baje el sector turístico, también pueden subir otros sectores.

-Cuando empiece la temporada será importante que Baleares se vea como un destino seguro. ¿Cómo lo harán? Con controles de temperatura en puertos y aeropuertos, test rápidos…

-El Govern tiene un comité de expertos epidemiólogos y de otras disciplinas para valorar todas las estrategias. Hay muchas ideas sobre cuál es el mejor mecanismo para desconfinar y ser un destino seguro. Tenemos que escuchar sus propuestas, trasladarlas a la sociedad y ver si son las mejores estrategias para Baleares anteponiendo la salud a cualquier otra circunstancia. Hemos sacrificado mucho durante el confinamiento y no estoy en condiciones de decir cómo se tiene que hacer.

-Las competencias de promoción están transferidas, pero ¿el Govern piensa colaborar con los Consells en campañas extraordinarias?

Más que en promoción, el Govern tiene que pensar las mejores estrategias y colaborar con los Consells en su aplicación. Pensar qué vamos a tener que hacer. Está claro que en los próximos meses no va a haber un turismo de masas. Concentraciones para ir a conciertos, zonas de fiesta… no habrá. Pero a lo mejor ciclismo sí. Hay que pensar cómo puede ser el próximo año y adaptarse.

-¿Con el 25% de actividad turística se puede funcionar?

-Es complicado.

-¿Muchos establecimientos no abrirán?

-Sí, exacto. Las previsiones del Govern a corto son cero turistas hasta julio incluido, y creo que serán acertadas. Solo con eso, la caída del PIB será brutal. Pero hay que generar oportunidades. Si en agosto se puede empezar a abrir y la TUI puede empezar a traer turistas alemanes, el número que sea, permitirá posicionarnos. En este momento es más importante el posicionarnos que el número. Está claro que no será una temporada ordinaria.

-¿Son suficientes las medidas? ¿Todo el mundo queda protegido? ¿Los autónomos también?

-Se ha dado una protección para trabajadores por cuenta ajena con contratos indefinidos y fijos discontinuos, ayudas especiales para colectivos que nunca las habían tenido, como las empleadas del hogar, se ha generado una prestación por cese de actividad para autónomos y hay ayudas para personas que no han accedido a las prestaciones. Los autónomos y los contratos temporales que no tienen prestación son los dos colectivos que necesitan más protección. Las ayudas son suficientes a la espera de la respuesta de Europa. Sí que hay margen de mejora en autónomos si la actividad tarda más en reanudarse o en contratos temporales que no tienen prestación y a lo mejor hay que trabajar en un ingreso no vital. Ahora, las medidas son las más importantes de la última década. No es por comparar, pero este país recortó prestaciones y no permitió la presentación de ERTE durante lo peor de la crisis económica.

-Pero bajó impuestos...

-Se han aplazado.

-¿Pero los van a bajar?

Lo pregunto al revés. ¿Qué se hace con los impuestos? Las comunidades que han recuperado la sanidad pública están en mejor posición. Hay que garantizar los servicios públicos suficientes para que de esta situación salgamos lo mejor posible. Cuando permites ERTE, bonificas la Seguridad Social, también tiene un coste. Yo creo más en las medidas de mantenimiento y luego de estímulo.

-Y con el Impuesto de Turismo Sostenible...

-Se trabajará con el sector porque los módulos existentes no son los que se pueden aplicar. Eso sería confiscatorio.

-La presidenta desde que empezó la crisis reclamó cerrar puertos y aeropuertos, que no vinieran más cruceros, reclamó una renta mínima, el confinamiento duro, que se incluyeran los fijos discontinuos… ha mantenido una actitud reivindicativa con Madrid.

-A nadie le sorprende su actitud. Siempre ha antepuesto los intereses de Baleares, ha quedado demostrado. El Gobierno está haciendo políticas que nosotros defendemos. Ahora, nuestro tejido económico es distinto y hay que ser reivindicativo. Nosotros casi no tenemos actividades no esenciales y tenía más sentido que no se reiniciasen, porque el sacrificio había sido tan grande que preferíamos mantenerlo.

-A nivel sanitario nos ha ido mucho mejor que a otras comunidades. ¿Puede ser un inconveniente en el momento de volver a la actividad?

-Como sociedad el hecho de asumir un menor número de fallecimientos es un logro. Ya veremos las mejores estrategias para desconfinar y adaptarse a la enfermedad.