Mitad Hollywood, mitad Silicon Valley. ¡Así es Quibi!

Desarrollada por el veterano magnate del cine Jeffrey Katzenberg y la ejecutiva de tecnología Meg Whitman, Quibi verá la luz en tan solo unos meses con lo mejor del séptimo arte y el mundo tech. Es un servicio de vídeo streaming adaptado a los tiempos, podríamos decir que más adaptado que YouTube, Netflix o Prime. Es un nuevo formato de películas y series, de alto presupuesto, en episodios de hasta diez minutos adaptados a los dispositivos móviles. Algunas de sus creaciones contarán con reconocidos directores como Steven Spielberg y Catherine Hardwicke.

En el último año, Quibi ha conseguido mil millones de financiación convirtiéndose así en una startup unicornio, antes incluso de su lanzamiento, con inversores como Warner Media o Disney. Es genial ver cómo los fundadores de startups ya no solo son jóvenes con nuevas ideas, sino perfiles que sobrepasan los 60 años de edad con una gran carrera profesional a sus espaldas y que juntan esa experiencia para observar su entorno y adaptar su know how a los nuevos tiempos, y futuros.

Quibi saldrá en abril al mercado como aplicación móvil. Tendrá un coste mensual de unos 5 dólares con publicidad y unos 8 sin publicidad. Su público objetivo serán personas de 25 a 35 años, y si ampliamos el grupo demográfico será de 18 a 44 años, aunque realmente no es tanto una cuestión de edad sino de hábitos de consumo tech.

El nombre de Quibi viene de “Quick Bites, big stories”. Veremos si dan un giro radical a la industria cinematográfica y a partir de ahora, las series y películas pasan a reducir su duración y se adaptan de manera simultánea a formato horizontal y vertical, para que podamos ver los contenidos sea como sea que sujetemos nuestro móvil.