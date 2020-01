Los hoteleros siempre se quejan en Fitur

Los hoteleros siempre se quejan. No es un tópico, sino una realidad. Nunca puede generalizarse, aunque fuera Maria Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), quien alzara la voz en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para quejarse de la caída de las reservas para la temporada próxima. Alertó de que los mercados alemán y nórdico sufren retrocesos importantes. Aseguró que Balears ha perdido conectividad aérea tras la caída de Thomas Cook y recordó que Alemania, aunque sin entrar en recesión, padece una clara desaceleración. La FEHM, en definitiva, avisó de que viene el lobo, aunque no puede descartarse que, finalmente, la temporada sea tan buena como la pasada. De hecho, fueron muchos los hoteleros que pronosticaban un 2020 muy parecido al año anterior.

Las competencias de promoción turística ya han sido transferidas a los consells insulars, aunque el Govern se ha quedado con lo que denomina segmentos estratégicos.

‘Acércate’ sustituye al ‘Better in Winter’. Es el nuevo eslogan. Balears apuesta por dar visibilidad a sus islas en ocho segmentos estratégicos: el deporte, el ecoturismo, la cultura, la gastronomía, el lujo, el turismo activo, el turismo de salud y bienestar y, finalmente, el turismo MICE, acrónimo en inglés para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Se trata, en definitiva, de dar a conocer Balears, que es mucho más que sol y playa. Las Islas ofrecen múltiples atractivos, experiencias diversas, que deben contribuir a la desestacionalización.

Fitur es el reflejo del sector turístico, de sus alegrías y frustraciones, de sus preocupaciones. Este año, la sostenibilidad ha sido el eje central en la feria. Las administraciones públicas y también los empresarios están de acuedo en considerar que el futuro necesita la sostenibilidad y que no se trata de un recurso de marketing.

PROMOCIÓN. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, inauguraron la actividad en el estand de Balears y destacaron la importancia de los visitantes españoles, que suponen el tercer mercado para las Islas. La presidenta hizo especial hincapié en la inequívoca apuesta por la calidad y por la sostenibilidad. Armengol, además, explicó que el decreto ley para luchar contra el turismo de excesos ha sido una medida valiente y comprometida.

Iago Negueruela, tan eficiente como obediente, recordó que la sostenibilidad, además de medioambiental y económica, debe ser también social. Puso en valor los ocho segmentos estratégicos que gestiona la Agencia de Estrategia Turísticas de las Illes Balears (AETIB) y explicó que durante 2020 se invertirán 2,7 millones de euros en unas 120 acciones promocionales.

Un día después, y también en el estand de Balears, cada Consell explicó su programa de promoción turística. Francina Armengol y Catalina Cladera ya habían abandonado Madrid para acompañar a Pedro Sánchez en su visita a las zonas afectadas por el temporal Gloria. Negueruela ejerció así de anfitrión y Andreu Serra tuvo la responsabilidad de defender el valor de la industria cinematográfica como dinamizadora de la economía. Explicó que “Mallorca quiere continuar atrayendo rodajes y producciones para hacer que la industria audiovisual se consolide en nuestra isla”. En la noche anterior se había presentado en los cines Callao de Madrid el corto ‘Mallorca, en primer plano’. La presentación de este corto promocional fue muy bien acogida por los 350 asistentes al acto. Además de la proyección, Jaime Anglada y Carolina Cerezuela ofrecieron un concierto a los asistentes, entre los que se encontraban el actor Simón Andreu; las actrices Agnès Llobet y Llum Barrera; el exembajador de Estados Unidos en España, James Costos; y el exjugador de baloncesto Fernando Romay.

Susana Mora, presidenta del Consell de Menorca, destacó la riqueza gastronómica de la isla y recordó la reciente declaración como Región Europea de Gastronomía. Incidió, además, en que este año se celebrarán tres grandes acontecimientos deportivos en la isla: el Estrella Damm Menorca Open del circuito World Padel Tour; el Madison Beach Volley Tour, y la Copa de la Reina de voleibol.

Juan Miguel Costa, director insular de Turisme del Consell d’Eivissa, fue el encargado de poner en valor los valores de la Pitiüsa mayor en el acto organizado por el Govern. Explicó que “Eivissa es una isla con sonido propio” y recalcó su “autenticidad”.

Finalmente, Alejandra Ferrer, presidenta del Consell de Formentera, se refirió a la isla como un “laboratorio de sostenibilidad”. Aseguró que la mejor época para viajar a Formentera es fuera de la temporada alta y afirmó que buscaba un equilibrio entre “turismo y territorio”.

HOTELEROS. El estand de Balears es el punto de reunión de empresarios y políticos. Los directores comerciales de las diferentes empresas aún no habían llegado y Maria Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, se reunió con sus vicepresidentes Javier Vich, presidente de la Asociación Hotelera de Palma y Cala Major; y Jaume Horrach, que ha sido nombrado recientemente miembro del Consell Social de la Llengua Catalana y preside la Asociación Hotelera de Alcúdia y Can Picafort. No podía faltar, claro, María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la FEHM.

Los empresarios turísticos son multitud. Evidentemente, y como cada año, se dejaron ver en la feria Gabriel Escarrer Julià, presidente no ejecutivo de Meliá Hotels International; su hijo Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente y consejero delegado de Meliá; Miguel Fluxá, presidente de Iberostar; Carme Riu, CEO de Riu Hotels & Resorts; Antoni Horrach, CEO de HM Hotels; Pep Cañellas, presidente de Fergus Hotels; Onofre Pascual, CEO de Pabisa; Gonzalo Echevarría, adjunto a la presidencia de Ola Hotels; Bernat Quetglas, presidente de BQ Hotels; su hija Carolina, directora general de BQ Hotels; Miquel Miralles, presidente de Roc Hotels; Gabriel Martí, director de venta de The Morgana Group; Juan Esteva, presidente de la Asociación de Hoteleros de Portocolom; Pau Bonet, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Colònia de Sant Jordi; Isabel Vidal, presidenta de la Asociación de Hoteleros de la Platja de Palma, que viajó con su padre Miquel, quien también presidiera la organización empresarial y propietario de Houm Hotels; y Joan Ferrer, presidente de la Asociación Hotelera de Capdepera.

Aurelio Vázquez, responsable de operaciones para la Península y Balears de Hotel Investments Partners (HIP), la mayor compañía propietaria de hoteles de España y tercera de Europa, dejó patente que mantiene una excelente relación con multitud de hoteleros. Entre los que acuden a trabajar y tienen poco tiempo para el ocio están Toni Homar, director comercial de Zafiro Hotels; y Guillem Mercadal, director comercial de Viva Hotels & Resorts.

PROFESIONALES. Xisco Mulet, presidente de Aviba; Pedro Iriondo, director general de Viajes Kontiki; Pedro Barbadillo, director de la Mallorca Film Commision; Antoni Serra, presidente de Habtur; Rafel Roig, propietario de Transportes Roig; Ramon Reus, presidente de la patronal de vehículos de alquiler Aevab; Pere Muñoz, CEO de Galileus.es; Antoni Ballester y Pau Ginart, de Estel, Ingeniería y Obras; Maria Magdalena Frau y Martí Ribas, de Endesa Balears; Diego Zaforteza, de Itinerem; o Álvaro Middelmann fueron algunos de los empresarios que pasaron por el estand de Balears durante la feria.

POLÍTICOS. Fitur es también un escenario proclive a la confrontación política. En esta ocasión, la representación institucional fue, fundamentalmente, del PSIB-PSOE. Se emplearon a fondo en la cita turística y, además de Armengol y Negueruela, fueron fáciles de detectar Rosana Morillo, directora general de Turisme; Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca; y José Hila, alcalde de Palma. Andreu Serra, conseller de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, acompañó a su presidenta hasta que Cladera abandonó Madrid para acompañar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por las zonas más afectadas de Mallorca por la tormenta Gloria. Serra tuvo su particular gloria, puesto que el jueves, ante la ausencia de Cladera, tuvo que presentar personalmente la campaña ‘Mallorca, en primer plano’. Destacó también la actividad desplegada por Manuel Porras, director gerente de la AETIB.

La sintonía del Govern con Madrid se nota, y más en el ámbito turístico. La mallorquina Bel Oliver, secretaria de Estado de Turismo, hizo posible que Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, visitara con rapidez el estand de Balears. Tanta prisa se dio que Armengol aún no había llegado. Cladera salió rápida al rescate, y no tardaron en unirse al corrillo José Hila y el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez. La presidenta, claro, no tardó en llegar.La participación socialista contó también con los senadores Cosme Bonet y Susanna Moll.

Gabriel Company encabezó la delegación del Partido Popular, que contó también con la diputada en Madrid Margalida Prohens; las diputadas María Antonia García y Salomé Cabrera; y Llorenç Galmés, portavoz en el Consell de Mallorca. Y no faltó a la cita el exconseller de Turisme con José Ramón Bauzá, Jaime Martínez, que en el Foro Exceltur conversó largamente con la senadora Maria Salom. Ambos, claro, no acudieron a Ifema con el séquito oficial de los populares.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos Marc Pérez Ribas acudió al recinto ferial, aunque se notó la ausencia de Joan Mesquida, habitual durante muchos años. Eso sí, la cúpula nacional, con Inés Arrimadas al frente, tuvo tiempo de fotografiarse en el estand de Balears.

La representación de Podemos en Madrid quedó circunscrita a las diputadas por Balears en el Congreso Antònia Jover y Lucía Muñoz.

El experimentado diputado Josep Melià encabezó la delegación de El Pi, que contó también con la portavoz en el Consell de Mallorca y alcaldesa de Porreres, Xisca Mora. En cambio, Jaume Font no se desplazó en esta ocasión a Madrid. Los problemas internos de la formación nacionalista son evidentes y todo hace pensar que no se resolverán hasta el congreso de 2021.



La representación de Més per Mallorca ha sido exigua, puesto que solo se desplazó hasta Madrid el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir. Y fue para participar en un debate bajo el título “Economía azul sostenible. Impacto del turismo costero y marítimo”. Pere Muñoz, que fuera director gerente de la Agència de Turisme de les Illes Balears con Més, volvió a Madrid, pero en su faceta de empresario.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith pasó por el estand de Balears, así como el diputado de las Islas Antonio Salvá.

La Part Forana estuvo bien representada en Madrid. El alcalde socialista de Calvià, Alfonso Rodríguez, mantuvo una intensa agenda en Fitur, y participó además en un panel del Foro Exceltur, que se celebró en la jornada previa a la inauguración de la feria. Bàrbara Rebassa, alcaldesa de Alcúdia, tuvo también una ajetreada agenda. Rebassa, a la que no pocos denominan ya la Carmena mallorquina, no puso problemas a todos los que quisieron hacerse un selfie con ella por su parecido a la exalcaldesa madrileña. Y no faltó Maria Antònia Truyols, concejala de Turismo del Ajuntament de Manacor; ni Pere Terrasa, concejal de Turismo de Capdepera.

El popular Eric Jareño, alcalde de Llucmajor, presentó en la feria las 72 experiencias de costa y de interior que ofrece su municipio. Y también estuvieron presentes en Fitur Maria Pons, alcaldesa de Santanyí, y su concejal de Turismo, Rafel Batle.

El Pi cuenta con una importante presencia en la Part Forana. En Fitur quedó claro, puesto que estuvieron presentes Joan Carles Verd, alcalde de Sencelles; Jaume Monserrat, alcalde de Felanitx; Maria Antònia Sureda, exdiputada y actual teniente de alcalde del Ajuntament d’Artà; Pep Cladera, concejal de Turismo de Alcúdia; Melania Mesquida, concejal de Felanitx; y Neus Serra, segunda teniente de alcalde de Marratxí.

El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre (Tots per Pollença); el de Sant Llorenç, Mateu Puigrós (Independents de Son Carrió); y el teniente de alcalde de sa Pobla, Gabriel Ferragut (Independents per sa Pobla), también acudieron. El concejal de Turismo de Santa Margalida Eugenio Garrido (Convergència-El Pi) estuvo en la capital de España, junto a Rocío Galera, presidenta del Consejo Asesor de Turismo del municipio.

Toni Pastor, retirado oficialmente de la política, también hizo acto de presencia en el estand de Balears. Pastor conserva una excelente relación con muchos políticos de El Pi, aunque asegura que no tiene intención, al menos por ahora, de volver a la primera línea.

Carmen Planas, presidenta de CAEB, junto a gerente de la patronal Sergi Bertrán, y Antoni Fuster, gerente de UBES, también se dejaron ver por Fitur; además del presidente de PIMEM Jordi Mora, que continúa ganando adeptos.

LA BANCA. La banca de Balears también se ha desplazado hasta Fitur. El Banco de Santander, con su directora territorial en las Islas Celia Torrebadella al frente, realizó un acto en el estand de Balears.

Caixabank, con estand propio, desplazó hasta Madrid a su directora territorial María Cruz Rivera, que coincidió con sus dos predecesores en el cargo, Maria Alzina, ahora directora territorial de Barcelona, y Xicu Costa, director territorial de la Comunitat Valenciana. Antoni Serra, director territorial de Bankia, quiso también estar junto a sus clientes hoteleros, como también hicieron Pep Cifre, presidente de Colonya Caixa Pollença; Jaume Julià, director territorial de Balears de Cajamar; Tomeu Matemales, director de empresas de Banco Sabadell en Balears; Martín Intrigliolo, director de empresas de BBVA en Balears; y Rafael Ferragut, director de la Unidad de Turismo y Ocio de Banca March.