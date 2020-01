Diferentes formas de rentabilizar un hotel

Los hoteleros de Baleares, tradicionalmente, han apostado por tener los hoteles en propiedad, aunque ya hace años que proliferan los establecimientos en gestión, alquiler o franquiciados.

Todas las fórmulas de explotación hotelera tienen sus ventajas e inconvenientes. La propiedad otorga a la compañía hotelera seguridad cuando las circunstancias estructurales no son las idóneas, pero crecer en este modelo es mucho más complicado y supone, en general, un nivel de apalancamiento muy alto. El propietario y gestor se lleva el 100% de los beneficios y del riesgo.

En cambio, disponer de establecimientos en gestión, alquiler o franquiciados permite a las hoteleras adquirir tamaño con mayor rapidez. No hay dos casos iguales, pero la inmensa mayoría de las hoteleras de las Islas apuestan por la propiedad, aunque no descartan disponer de hoteles en alquiler, gestión o franquiciados.

Destacar, en todo caso, que entre las hoteleras de mayor tamaño, Riu e Iberostar apuestan por la propiedad, mientras que Meliá Hotels International lo hace por la gestión. Riu Hotels ostenta la propiedad del 86% de los hoteles que gestiona; Iberostar Hotels & Resorts, el 51%; mientras que Meliá solo tiene ya el 14% de las habitaciones que gestiona en propiedad, aunque su peso en el resultado del negocio se aproxima al 30%.

«El modelo de Riu se basa en la propiedad»

Carmen Riu, CEO de Riu Hotels

Carmen Riu, CEO de Riu Hotels & Resorts, asegura que su empresa se fundamenta en la propiedad y explica que no piensan cambiar de estrategia. «El modelo de expansión y gestión de Riu se basa en la propiedad. El 86% de nuestros hoteles son propiedad del grupo y no nos planteamos cambiar de estrategia. Es la fórmula que nos lleva funcionando desde hace más de 65 años para controlar todo el proceso, desde la selección de la ubicación hasta el servicio que ofrecemos a nuestros clientes», argumenta. Riu recuerda que durante años muchas cadenas han apostado por la gestión y que ahora están optando por la compra. «Sabemos que muchas cadenas y grandes operadores llevan años apostando por la gestión como una manera de comprometer menos capital, potenciar su marca, especializarse en gestionar y, finalmente, poder crecer más rápido. Pero el modelo de gestión está cambiando. En destinos y ubicaciones premium, la demanda es tan alta que los propietarios tienen siempre múltiples ofertas entre las que elegir y esto está endureciendo las condiciones para las marcas. Muchos grandes operadores internacionales están optando ahora por la compra de los activos porque es una opción más rentable», señala.

«Mantenemos un equilibrio entre propiedad y gestión»

Sabina Fluxá, vicepresidenta de Iberostar

La vicepresidenta y CEO del grupo Iberostar, Sabina Fluxá, apuesta por un modelo mixto entre propiedad y gestión. «El 51% de nuestro portafolio es en propiedad. Mantenemos un equilibrio entre propiedad y gestión. El hecho de ser una empresa familiar nos da la flexibilidad para crecer selectivamente sin perder nuestros valores empresariales con la ilusión de dejar un legado fundamentado en el desarrollo sostenible de nuestra industria», señala Sabina Fluxá.

«Nos hemos enfocado en un crecimiento en gestión»

Gabriel Escarrer, vicepresidente de Meliá

Gabriel Escarrer, vicepresidente y CEO de Meliá Hotels International, reconoce el peso de las habitaciones en propiedad en su negocio, pero su apuesta por el crecimiento pasa por la gestión. «Actualmente, Meliá tiene aproximadamente un 14% de habitaciones en propiedad, pero generan más o menos un 30% el resultado del negocio. Es decir, que todavía tenemos un peso y una contribución importante de los activos en propiedad. Sin embargo, el 75% de las habitaciones están ya bajo contratos de gestión y de alquiler, y el 11% restante en franquicia. Nos hemos enfocado estratégicamente hacia un crecimiento en gestión, que nos permite poner en valor nuestras marcas y nuestros sistemas de gestión y distribución para generar valor a las propiedades, reduciendo nuestro apalancamiento financiero y concentrándonos en aquello que constituye nuestro core business: gestionar hoteles. De las 16.000 habitaciones planificadas en el pipeline de expansión de la compañía, el 92% serán en gestión, y nuestra intención es que la contribución del negocio gestor, que actualmente es del 32%, sea del 50% en pocos años», argumenta.

«Apostamos por hoteles en propiedad»

Pedro Pascual, fundador de Viva Hotels

El fundador y propietario de Viva Hotels & Resorts, Pedro Pascual, indica que su hotelera apuesta por la propiedad, pero sin renunciar a disponer de establecimientos en gestión. «En nuestro modelo de negocio apostamos por hoteles en propiedad, potenciando la marca Viva, si bien no descartamos tener hoteles en gestión bajo el paraguas de Viva, siempre que se ajusten a nuestros criterios de calidad y ofrezcan la experiencia Viva a nuestros clientes», asegura.

«No descartamos ninguna fórmula, todo puede estudiarse»

Margalida Ramis, directora general de Grupotel

Margalida Ramis, directora general de Grupotel, asegura que Grupotel apuesta por la propiedad, si bien no descarta ninguna fórmula. «Siempre hemos tenido los hoteles en propiedad, aunque hay que significar que en varios establecimientos contamos con diversos socios. No descartamos ninguna fórmula, todo puede estudiarse», explica.

«Todos los modelos son viables para nuestros planes»

Javier Blanco, director de Be Live Hotels

Javier Blanco, director de Be Live Hotels, explica que todos los modelos son viables, pero indica que su preferencia es que exista un equilibrio. Reconoce, en todo caso, que en los últimos años se centran más en la gestión. «Todos los modelos son viables para nuestro plan de crecimiento. Considero que debe haber un equilibrio entre propiedad, gestión y alquiler. En todo caso, para alcanzar ese equilibrio en los últimos tiempos donde más estamos poniendo el foco es en la gestión», señala.

«Somos una cadena que cree en la propiedad»

Jaume Nebot, CEO de Protur Hotels

Jaume Nebot, CEO de Protur Hotels, asegura que su modelo se fundamenta en la propiedad, aunque no descarta la gestión o el alquiler. «Somos una cadena que cree principalmente en la propiedad de los hoteles. Pensamos que la propiedad da un grado de fortaleza a la empresa que no se tiene cuando los hoteles solo son en alquiler o en gestión. La propiedad es como un ancla que asegura a la empresa ante los vaivenes de los ciclos económicos, aunque también entendemos que es una rémora a la hora de crecer. Sin embargo, tenemos clara nuestra filosofía de empresa y siempre hemos priorizado la fortaleza por delante del tamaño. Por supuesto no descartamos la gestión o el alquiler, pero siempre tienen que ser productos que estén en clara sintonía con nuestros hoteles en propiedad, y en cuya gestión nos sintamos cómodos aportando nuestro conocimiento para mejorar», explica.

«Siempre hemos apostado por la propiedad»

Gabriel Abraham, director financiero de Hipotels

Gabriel Abraham, director financiero de Hipotels Hotels & Resorts, es claro: «Nosotros siempre hemos apostado por la propiedad».

«Apostamos por el modelo de negocio de management»

Joaquín Caldentey, subdirector general de Garden

El subdirector general de Garden Hotels, Joaquín Caldentey, señala que la gestión es su apuesta de futuro como fórmula de expansión. «Consolidar la marca en el mercado y apostar por la expansión de la empresa es una de las apuestas seguras que ayudarán a la compañía a afianzarse. En este sentido, cada compañía debe valorar cuál es su modelo más apropiado para obtener el máximo rendimiento. En el caso de Garden Hotels llevamos un tiempo apostando por el modelo de negocio de management hotelero. Nos adaptamos a las características del hotel y nos encargamos desde la operativa a la explotación, aportando todos los departamentos internos y el factor humano necesario para el éxito en la gestión. En 2018 lanzamos una web dedicada íntegramente a nuestra expansión (www.gardenhotelsexpansion.com) donde ofrecemos toda la información necesaria para este sector. Además, vamos a estar en Fitur con un estand parcialmente enfocado a dar a conocer nuestros servicios en gestión hotelera», manifiesta.

«La propiedad te permite decidir de un modo integral»

Ramón Hernández, CEO de Blue Bay

El CEO de Blue Bay Hotels, Ramón Hernández, asegura que la compañía apuesta por la propiedad, si bien reconoce que cuentan con hoteles en gestión y franquiciados. «Contar con los hoteles en propiedad nos permite decidir de un modo integral sobre el producto, siendo esas decisiones vitales para perfeccionar o redefinir los planes estratégicos de la empresa. Sin embargo, una vez que tienes creadas estructuras y relaciones comerciales, equipos y estándares operativos, sistemas y mecanismos de gestión, promocionada tu marca en los mercados principales, es más sencillo poder aportar valor a hoteles de terceros que no tienen esas estructuras. Contamos con hoteles en gestión, y algunos en franquicia, en varios destinos y en ciclos expansivos de negocio, como los que vivimos entre 2016 y 2018, apostamos de un modo proactivo por complementar con este modelo nuestro portafolio en propiedad. Puede ser más rentable un hotel en gestión en un destino estratégico y de alta demanda que un hotel en propiedad en un destino estancado. Por eso, ir adaptando tu portafolio de hoteles en propiedad a los destinos y tipos de producto donde tienes tus fortalezas (equipos, estructura y experiencia) y complementándolo con algún hotel en gestión en destinos de ese perfil, es lo idóneo», argumenta el máximo responsable de Blue Bay Hotels.

«Nuestro modelo se fundamenta en la propiedad»

Jaume Horrach, director general de Eix Hotels

Jaume Horrach, director general de Eix Hotels, apuesta por la propiedad, pero entiende que el crecimiento pasa por la gestión. «Nuestro modelo se fundamenta en la propiedad, si bien entendemos que cualquier crecimiento o expansión pasa hoy en día por la gestión», afirma.

«No tenemos preferencias más allá de las finanzas»

Pep Cañellas, propietario de Fergus

Pep Cañellas, fundador y propietario de Fergus Hotels, proyecta un modelo mixto, con activos en propiedad y en gestión. «Nosotros no tenemos preferencias más allá de nuestra capacidad financiera. En general, es tan difícil encontrar una buena oportunidad de gestión como una de compra. Seguiremos creciendo en ambos aspectos», señala.

«Nacimos con la vocación de ser una gestora hotelera»

Joan Enric Capellà, CEO de Som Hotels

El fundador y CEO de Som Hotels, Joan Enric Capellà, reconoce su vocación de gestora. «Nacimos con la vocación de ser una gestora hotelera, sin ánimo patrimonialista. El modelo que poco a poco se está imponiendo es el binomio de un socio patrimonial e inversor con un socio industrial -gestor-. No obstante, la cadena más rentable sigue siendo Riu, un modelo basado en el patrón clásico en que la patrimonial y la gestora son la misma figura», explica.

«Estamos enfocados en la propiedad, pero abiertos a todo»

Gonzalo Echevarría, adjunto de Ola Hotels

Gonzalo Echevarría, adjunto a la presidencia de Ola Hotels, explica que la empresa apuesta por la propiedad, pero sin descartar nada. «En principio, estamos enfocados en la propiedad, aunque estamos abiertos a gestionar como hemos hecho en el pasado», señala.

«Somos propietarios, pero creo que lo ideal es un mix»

Antonio Horrach, CEO de HM Hotels

Antoni Horrach, CEO de HM Hotels, apuesta por un modelo mixto, aunque HM Hotels es propietario de todos sus establecimientos. «Somos propietarios de todos los hoteles, pero lo ideal es un mix de ambas posibilidades de crecimiento», afirma.

«Nosotros hacemos una apuesta por la propiedad»

Onofre Pascual, CEO de Pabisa Hotels

Finalmente, el presidente y CEO de Pabisa Hotels, Onofre Pascual, es conciso y claro. «Apostamos por la propiedad. Todos los hoteles son nuestros», indica.