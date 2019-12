Reconocimiento a la constancia y el esfuerzo

La Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) ha distinguido este año en sus Premios PIMEEF 2019 la trayectoria de diez empresas pitiusas que tienen en común ser negocios consolidados con una amplia trayectoria empresarial y que actualmente tienen la segunda o tercera generación al frente.

“Estamos muy contentos de premiar a tantísimas empresas, unas empresas que la mayoría cumplen un perfil muy parecido ya que se trata de negocios familiares que fueron creados por abuelos o padres y que cumplen, además, con los parámetros de cambio generacional; cuando coges una empresa en evolución o en marcha es mucho más fácil que empezar de cero, pero en mantener la empresa, hacerla crecer y adaptarla a los cambios es donde se encuentra la dificultad. Tenemos unos clarísimos exponentes de las empresas que han ido evolucionando en los premiados, unas empresas que se han ido adaptando a lo que nos viene por delante, que cuentan con mucha experiencia y veteranía en el mundo empresarial”, afirma Alfonso Rojo, presidente de PIMEEF, quien destaca la etapa de incertidumbre que se está abriendo no solo a nivel económico: “Nuestro principal problema es ahora lo que nos viene; si estamos hablando de una ligera recesión, de cambios tecnológicos... hay tantísimas incertidumbres de cuál es el futuro que a las pymes nos cuesta hacer planes a cinco o diez años”, precisa.

Las diez empresas y empresarios premiados son de ámbito familiar y cuentan con una dilatada trayectoria profesional. El Forn Can Coves de Puig d’en Valls recibió el galardón a la empresa más destacada en categoría de pequeña empresa. Fundado en el año 1975, este pequeño negocio está ubicado en Puig d’en Valls, pronto se mudará al polígono de Montecristo y está impulsando actualmente la recuperación del blat de xeixa en Eivissa.

“No me esperaba el premio. Es un reconocimiento al trabajo de mis padres, de mi hija, somos una empresa familiar y estamos todos tirando hacia adelante con mucho esfuerzo y sacrificio; compramos la materia prima en Eivissa y promocionamos Eivissa, que es lo que tenemos que querer”, explica José Luis Riera, de Forn Can Coves, quien señala que la clave para que un negocio cuente con una trayectoria tan consolidada como Forn Can Coves es la “transparencia”.

El premio a la empresa más destacada en la categoría de pequeño comercio de proximidad fue para Comestibles S’Hort Nou, mientras que Náutica Viamar recibió el galardón a la empresa mediana. “Es un honor y todo un orgullo que nuestra empresa haya sido reconocida con esta distinción porque, la verdad, llevamos muchos años dedicados al cliente y al servicio. Nuestro reto es seguir mejorando y adaptarnos a las nuevas tecnologías para seguir evolucionando”, afirma Ramón Díaz, gerente de Náutica Viamar.

El galardón de autónomo del año recayó para el chef José Miguel Bonet del restaurante Es Ventall, quien destaca que es un reconocimiento al “duro trabajo de todo el equipo del restaurante Es Ventall”.

La empresa Eiviss Garden, fundada en el año 1973, recogió el galardón a la trayectoria empresarial, mientras que David Gibert de Fet a mà fue distinguido con el galardón de joven empresario. Como negocio emblemático destacó el restaurante Can Bigots de Cala Mastella y Comestibles Can Pascual obtuvo una distinción por la celebración este año de su primer centenario de vida.

El momento más emotivo de la gala llegó con la mención especial al Grupo de Empresas Alonso Marí, uno de los más destacados e importantes de las Pitiüses. Javier, Sara, Marcos y Alfonso, hijos del empresario fallecido este año, Alonso Marí Calbet, recogieron el premio y, durante su intervención, destacaron la implicación de su padre con PIMEEF.