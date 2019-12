Rosselló & Pons, asesores de última generación

Rosselló & Pons Asesores se encuentra en el Port d’Alcúdia, aunque cuenta con clientes en toda Mallorca, de diferentes puntos de la Península e incluso del extranjero. Tomeu Rosselló Gamundí es el propietario de un despacho del que también es socia Pedrona Pons. Son, en total, cinco trabajadores que se ocupan y preocupan de unas 200 empresas.

Ofrece, fundamentalmente, servicios de asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil para pequeñas y medianas empresas, y para autónomos. Además ofrece sus servicios a los extranjeros no residentes. “El servicio más normal, alrededor del 80%, es de registro de facturas, confección de impuestos y confección de nóminas”, indica Rosselló.

DIGITALIZACIÓN. Rosselló & Pons Asesores cuenta con un servicio para empresas para la confección de facturas, control de bancos...

“En el último año y medio se ha producido una auténtica revolución con la digitalización de multitud de procesos, la aparición de la inteligencia artificial… Nosotros hemos incorporado las nuevas tecnologías en nuestros procesos internos de gestión de documentación y de confección de formularios. De esta manera, hemos conseguido una mayor fiabilidad porque evitamos muchos procesos manuales. La máquina no se equivoca. Por ejemplo, con la digitalización de facturas. El sistema escanea la factura, reconoce de quién es, los importes y la contabiliza. Interpreta los datos. Si los encuentra no se equivoca y si no los localiza, debe procesarse a mano”, asegura Rosselló.

CONTROL BANCARIO. De igual manera, los clientes de Rosselló & Pons Asesores tienen a su disposición un servicio que permite el control de las diferentes cuentas bancarias que pueda tener la empresa de forma completamente automatizada. “Los movimientos bancarios se descargan desde la web del banco, la aplicación los interpreta y los contabiliza en la cuenta contable correspondiente”, argumenta. La tecnología permite también a los clientes contar con un entorno privado en el que pueden consultar al instante su situación bancaria, cuáles son los impuestos que deben pagar, qué facturas están contabilizadas... “El cliente puede colgar sus facturas en la red en un proceso muy sencillo, aunque también contamos con empresas que prefieren traernos sus facturas para que nosotros las procesemos y contabilicemos”, asegura.

La realidad es que en la actualidad conviven dos sistemas, puesto que quedan aún muchas empresas que no han asimilado la digitalización.

Tomeu Rosselló es un convencido defensor de las nuevas tecnologías. Considera que aumentan la fiabililidad, la eficacia y la eficiencia. “La tecnología repercute en una mayor seguridad, además de mejorar el acceso a la información. Nos permite también ajustar los precios a cada cliente. Podemos facturar por uso”, asegura y añade con prontitud que “ahora podemos dedicar más tiempo al asesoramiento y al análisis de datos”.

Las administraciones públicas indican en muchas ocasiones el camino a seguir. “Hace unos años se implantó un sistema de información inmediata para grandes empresas. Han de presentar un registro de todas las facturas emitidas y recibidas. Este sistema ahora es para grandes empresas, pero todo apunta a que a no tardar afectará a todas las empresas. Es decir, que la administración tributaria podrá hacer el borrador del IVA, como hace con el del IRPF”, señala.

Finalmente, Rosselló destaca que la asesoría es Punto de Atención al Emprendedor (PAE). Es decir, en el marco de un convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la asesoría facilita el alta de empresarios individuales (autónomos) y la constitución de nuevas empresas. Pone en comunicación a gestores, notarios, registro mercantil, agencia tributaria, seguridad social y conselleries o ministerios. “Permite constituir una sociedad en 48 horas cuando de forma presencial puedes estar entre tres semanas y un mes”, concluye.